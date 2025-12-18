TÜRKİYE
3 min de lectura
La escalada en el mar Negro podría extenderse a Europa, advierte Fidan, ministro de Exteriores turco
Hakan Fidan, ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, señaló que su país ha sido gravemente afectado en las últimas semanas por cuenta de múltiples ataques a barcos comerciales y el ingreso de drones a su territorio.
El ministro Fidan sostuvo que un alto el fuego es la forma más rápida de poner fin a la crisis y que Ankara lo apoya plenamente. / TRT World
18 de diciembre de 2025

En una clara advertencia, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, señaló que la escalada de ataques mutuos entre Rusia y Ucrania en el mar Negro ha aumentado las amenazas sobre la seguridad marítima y el riesgo de que la inestabilidad se propague más allá de la región, al punto de afectar partes más amplias de Europa. 

En una entrevista exclusiva con TRT World, Fidan señaló que Türkiye ha sido afectada directamente en las últimas semanas, con múltiples barcos atacados por ambas partes y drones ingresando al espacio aéreo del país. En ese sentido, señaló que incidentes similares también se han producido en países vecinos, incluidos Rumania y Bulgaria.

“Hemos sido gravemente afectados en las últimas semanas”, apuntó el ministro. “Los barcos han sido atacados por las dos partes, y ahora los drones están volando no solo sobre las áreas en conflicto, sino también sobre nuestro territorio”, añadió. 

Fidan explicó que los riesgos de seguridad en el mar Negro comenzaron hace varios años con minas navales a la deriva, algunas de las cuales llegaron al estrecho del Bósforo en Estambul, planetando en ocasiones una seria amenaza para el tráfico marítimo a través de los estrechos estratégicamente vitales. “En un momento se volvió tan peligroso que podría haber bloqueado completamente el tráfico de barcos”, afirmó.

Añadió que el ejército de Türkiye ha estado colaborando estrechamente con socios regionales, particularmente Rumania y Bulgaria, para gestionar los crecientes riesgos que enfrentan la navegación y la seguridad. Sin embargo, Fidan enfatizó que la coordinación militar por sí sola no puede resolver la situación.

RECOMENDADOS

“La forma más rápida de poner fin a todos estos problemas es lograr un alto el fuego”, dijo. Y luego recordó que Ankara apoya plenamente los esfuerzos para detener los combates.

Fidan también advirtió que la escalada continua podría tener consecuencias de gran alcance. “La escalada regional es muy peligrosa y puede no quedarse aquí únicamente”, dijo. “También podría extenderse a diferentes partes de Europa”.

De hecho, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, ya había advertido recientemente que los ataques contra barcos comerciales y civiles en el mar Negro no benefician a nadie, y por el contrario amenazan la seguridad de la navegación, en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Agregó que Türkiye ha transmitido advertencias claras a ambas partes, subrayando que Ankara ha aplicado estrictamente la Convención de Montreux para evitar que el conflicto se extienda al mar Negro.

La entrevista completa con el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, se transmitirá exclusivamente en TRT World a las 9:00, hora GMT, este jueves 18 de diciembre.

FUENTE:TRT World
