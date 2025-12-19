A pesar de que los palestinos en Gaza han sido sometidos a una larga crisis humanitaria que ha matado a bebés de hambre y de frío, que ha sepultado a familias enteras y que tiene a casi toda la población del enclave –cerca de dos millones de personas– intentando sobrevivir entre tiendas maltrechas e inundadas por el invierno , para Israel parece no ser suficiente. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, se reunió con el Gabinete de Seguridad este jueves para evaluar los siguientes pasos que Tel Aviv tomará en el enclave, incluida la posibilidad de una nueva ofensiva, reportaron medios israelíes.

Según la emisora pública KAN, un alto funcionario de Israel afirmó que durante el encuentro se abordaron múltiples alternativas, incluyendo el lanzamiento de una nueva agresión en Gaza si la postura de Estados Unidos, el principal aliado de Tel Aviv, llegara a cambiar radicalmente.

No hubo detalles disponibles sobre qué implicaría exactamente esta ofensiva renovada, pero lo que sí es cierto es que las fuerzas israelíes no han detenido por completo sus ataques en Gaza. De hecho, Tel Aviv ha violado sistemáticamente el acuerdo de alto el fuego desde que entró en vigencia el pasado 10 de octubre, matando a 395 palestinos e hiriendo a otros 1.088, según datos del Ministerio de Salud del enclave.

Ahora bien, el reporte de KAN indicó que uno de los focos de la reunión fue el potencial escenario de que Estados Unidos cambie la posición de apoyo que ha mantenido frente a Israel, especialmente desde que lanzó la ofensiva genocida en Gaza. Entre las opciones que se analizaron está que Washington reduzca su participación directa en el enclave o respalde propuestas que no cuenten con la aprobación del Gobierno de Netanyahu. Está previsto que el primer ministro israelí se encuentre con el presidente de EE.UU., Donald Trump, el próximo 29 de diciembre en Florida.

Además, esta reunión del Gabinete de Seguridad se realizó justo antes de que representantes de EE.UU., Türkiye, Qatar y Egipto participaran en un evento en Miami este viernes para abordar la siguiente etapa del alto el fuego en Gaza. Un funcionario de la Casa Blanca le informó a la agencia Anadolu que el enviado especial de EE.UU. para Oriente Medio, Steve Witkoff, estaría presente.

La participación de Türkiye

En representación de Türkiye asistirá el ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, quien en una entrevista exclusiva con TRT World anticipó que Ankara está presionando para avanzar a la segunda fase del acuerdo. En la conversación, emitida este jueves, el alto diplomático también advirtió que las continuas violaciones de Israel a los términos pactados acarrean el riesgo de reavivar la violencia y desestabilizar a la región en general.

En ese sentido, el ministro afirmó que el alto el fuego sigue siendo vital después de lo que describió como “el horror, la tragedia humana, el genocidio” que ha sufrido el enclave desde finales de 2023. Sin embargo, subrayó que la tregua enfrenta una presión creciente. Hay violaciones constantes al alto el fuego”, sostuvo Fidan.

Luego agregó que Türkiye apoya avanzar hacia la segunda fase del acuerdo, la cual contempla una fuerza internacional de estabilización y un mecanismo de gobernanza para Gaza, que se ha denominado “Junta de Paz”. El ministro afirmó que las conversaciones están en curso y que “en las próximas dos semanas” se esperan resultados preliminares.

La primera fase del acuerdo incluyó el cese de hostilidades, la retirada parcial israelí, intercambios de rehenes y prisioneros, así como la entrada de ayuda humanitaria sin restricciones al enclave palestino.