Con un invierno devastador, entre lluvias e inundaciones que le “han añadido una capa más” al sufrimiento de los palestinos en Gaza, el 2025 se acerca a su fin sin el tan anhelado alivio para una población golpeada por más de dos años de ofensiva genocida y las reiteradas violaciones de Israel al alto el fuego. Ahora, en medio de la destrucción del enclave, el dolor extendido de sus habitantes y los ataques de Tel Aviv, se espera un anuncio sobre el futuro del territorio… A pesar de que esa palabra sea prácticamente una ilusión para quienes intentan sobrevivir día a día, minuto a minuto.
A finales de año, se anunciará el organismo internacional que gobernará Gaza bajo la siguiente fase del alto el fuego mediado por Estados Unidos, según un reporte de la agencia de noticias AP que cita a un funcionario árabe y a un diplomático de Occidente. El acuerdo de cese del fuego establece que esta autoridad –conocida como la Junta de Paz y que liderará el presidente de EE.UU., Donald Trump– supervise la reconstrucción del enclave bajo un mandato de la ONU de dos años, renovable.
Los funcionarios que hablaron con AP, bajo condición de anonimato, indicaron que se espera que este organismo incluya a una decena de líderes de Oriente Medio y Occidente. Además, señala el reporte, se anunciará un comité de tecnócratas palestinos, el cual se encargará de la administración cotidiana en Gaza tras la ofensiva genocida.
AP añadió que, en una conversación telefónica desde El Cairo, el diplomático occidental afirmó que este anuncio probablemente se haga cuando Trump y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reúnan a finales de diciembre. La medida marcaría un paso significativo en la implementación del plan de paz de 20 puntos que planteó el mandatario estadounidense y que llevó al alto el fuego, aunque Tel Aviv lo ha violado más de 500 veces desde que entró en vigor el pasado 10 de octubre
La Junta de Paz y la Fuerza Internacional de Estabilización
De acuerdo a la resolución que aprobó el Consejo de Seguridad de la ONU a mediados de noviembre, la Junta de Paz supervisará la administración, la seguridad y la reconstrucción de Gaza. De hecho, la creación de este organismo fue el punto más disputado durante las negociaciones previas a esa votación. En el texto aprobado se determinó que la junta funcionará como una administración transitoria con personalidad jurídica internacional hasta fines de 2027, salvo decisión posterior del consejo.
En ese momento, el embajador de EE.UU. ante la ONU, Mike Waltz, señaló que la Junta de Paz "coordinará la entrega de asistencia humanitaria, facilitará el desarrollo de Gaza y apoyará a un comité tecnocrático de palestinos responsable de las operaciones cotidianas de Gaza, del servicio civil y de la administración".
Ahora bien, sobre la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por sus siglas en inglés), también contemplada en el acuerdo de paz, el funcionario árabe afirmó a AP que siguen en curso las conversaciones sobre qué países la conformarán. Sin embargo, añadió que se espera que el despliegue comience en el primer trimestre de 2026.
Un funcionario de Estados Unidos ofreció un plazo similar con respecto a la ISF, afirmando que la presencia de tropas sobre el terreno podría ser una realidad a principios del próximo año.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, señaló este sábado desde el Foro de Doha (Doha Forum) que el objetivo principal de la ISF en Gaza debería ser separar a israelíes y palestinos en la frontera. Además, sostuvo que las negociaciones sobre esta fuerza continúan, incluyendo su mandato y sus reglas de participación.
La resolución de la ONU indica que la ISF deberá trabajar con Israel, Egipto y policías palestinos recién formados para ayudar a asegurar las fronteras y desmilitarizar Gaza. Su mandato incluye “la desactivación permanente de armas de grupos armados no estatales”, la protección de civiles y la seguridad de los corredores humanitarios. La ONU aclaró que no será una misión de cascos azules.
¿Qué viene ahora?
Sobre el futuro de las negociaciones para la segunda etapa del alto el fuego, el funcionario árabe le dijo a AP que se iniciarán “amplias conversaciones” de inmediato con Hamás e Israel para la siguiente etapa. Sin embargo, se anticipa que este diálogo puede ser difícil y desafiante.
Entre los temas centrales está el desarme de Hamás –un paso que el grupo aún no ha acordado– y la retirada de las fuerzas israelíes de aproximadamente la mitad de Gaza, que aún controlan, mientras se despliega la fuerza internacional.
Por otro lado, la financiación para un plan de reconstrucción del enclave aún no se ha determinado. Algunos palestinos han expresado su preocupación por la aparente falta de una voz palestina en el organismo y la falta de una promesa firme en el plan de que finalmente obtendrán la condición de Estado.
El Gobierno de Netanyahu rechaza la creación de un Estado palestino, y el acuerdo negociado por Estados Unidos solo incluye una vaga disposición que establece que una vía hacia la condición de Estado podría ser posible si se cumplen ciertas condiciones.
“Lluvias e inundaciones agravan aún más el sufrimiento”
En medio de los esfuerzos diplomáticos por Gaza, la realidad en el enclave sigue poniendo a los palestinos al límite. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) informó este viernes que el impacto de las condiciones invernales le ha añadido “una capa más al sufrimiento” de la población.
En palabras del representante del UNFPA en Palestina, Nestor Owomuhangi, “las lluvias invernales y las inundaciones están sumando una capa más al sufrimiento”. "La mayoría de las familias aún viven en refugios superpoblados donde el hambre y las enfermedades amenazan a diario", alertó.
A eso se suma que las familias deben hacer filas durante horas y horas para obtener comida y agua. "La gente ya no pide vivienda, educación ni comida adecuada. Piden una tienda de campaña, un pequeño calentador o luz. Sus expectativas han colapsado, tan devastadoras como cualquier edificio destruido", sostuvo.
"El trauma que enfrenta la juventud de Gaza moldeará a esta generación. Sin embargo, su determinación me conmovió", añadió el funcionario describiendo sus visitas a hospitales, espacios seguros para mujeres y niñas, centros juveniles y campos de desplazados en toda Gaza.
En su reporte, Owomuhangi destacó que la ofensiva genocida de Israel ha llevado a que "más de 57.000 hogares en Gaza estén ahora encabezados por mujeres". "Muchas de ellas son profundamente vulnerables, sin ingresos para mantener a sus hijos”, explicó.
Sistema de salud en ruinas
Refiriéndose al sistema de salud "destrozado" en Gaza, el funcionario de la ONU afirmó: "Solo alrededor de un tercio de los centros de salud funcionan parcialmente, y todos tienen poco personal, están desbordados y carecen de suministros básicos". Explicó que "el sistema de salud de Gaza sigue en pie solo porque sus trabajadores se niegan a abandonarlo".
Por eso, Owomuhangi insistió en la necesidad de reconstruir y equipar los centros de salud destruidos y garantizar un suministro constante de medicamentos y suministros esenciales.
Haciendo hincapié en los desafíos constantes que enfrenta la entrega de ayuda, subrayó que el acceso sigue siendo un problema a pesar del alto el fuego. "Con solo tres cruces abiertos, y nunca al mismo tiempo, además de la continua burocracia impuesta para la entrada de suministros, seguimos viendo enormes retrasos en las entregas", declaró.
Y, como tantos otros trabajadores humanitarios, resaltó la necesidad de un "acceso humanitario predecible, sostenido y seguro" a través de todos los cruces que entran y cruzan el enclave. "Sin esto, la recuperación no puede tomar impulso", concluyó, instando a la acción.
Israel planea asesinar al líder palestino encarcelado Barghouti, según ONG
La Sociedad de Prisioneros Palestinos ha advertido sobre un "peligroso plan" que, según afirma, pretende asesinar al líder palestino Marwan Barghouti, encarcelado en una prisión israelí, en medio de denuncias de graves agresiones y crecientes peticiones internacionales para su liberación.
Amjad al-Najjar, director general del grupo, declaró este viernes que "la escalada de agresiones contra Barghouti, que coincide con movimientos y figuras internacionales que piden su liberación inmediata, refleja las peligrosas intenciones del gobierno de ocupación de deshacerse de él mientras se encuentra detenido, en un crimen agravado y una flagrante violación del derecho internacional humanitario".
Por eso, instó a la ONU y a las organizaciones internacionales a "intervenir urgentemente", enviar "un comité de la ONU para visitar al líder Barghouti, examinar sus condiciones de aislamiento y ejercer presión real para lograr su liberación y salvar su vida antes de que sea demasiado tarde".
Barghouti, miembro del Comité Central de Fatah y figura destacada de la política palestina, fue arrestado por Israel en 2002 y condenado por asesinato e intento de asesinato. Cumple cinco cadenas perpetuas y sigue siendo un líder popular entre los palestinos.
Familia denuncia agresión violenta
En una publicación en Facebook, Qassam Barghouti, hijo del líder encarcelado, citó a un exprisionero que le contó el viernes que las fuerzas israelíes "golpearon el cuerpo de su padre, le rompieron los dientes, las costillas y los dedos, y le cortaron parte de la oreja dentro de la prisión".
Añadió que los esfuerzos por contactar con la supuesta fuente habían fracasado una vez más.
"Contactamos con todos los organismos oficiales y legales que pudimos para que nos ayudaran a obtener información, pero hasta el momento no hemos podido hacerlo", escribió.
El 18 de febrero, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir, irrumpió en la celda de Barghouti y profirió amenazas de muerte contra él, según un video publicado entonces por los medios israelíes.
Barghouti es considerado frecuentemente por los analistas como una figura unificadora capaz de unir a los palestinos en torno a una "solución de dos Estados", especialmente en medio de los cambios tras el genocidio israelí en Gaza.
El 23 de octubre, el presidente Trump anunció que decidiría si impulsaría la liberación de Barghouti, pero no se ha anunciado ninguna decisión.
Más de 10.000 prisioneros palestinos permanecen en cárceles israelíes, entre ellos niños y mujeres, y “sufren tortura, hambre y negligencia médica”, condiciones que han provocado muertes bajo custodia, según informes palestinos e israelíes de derechos humanos.
Israel ha matado a más de 70.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, y ha herido a casi 171.000 durante su ofensiva genocida en Gaza desde octubre de 2023, que ha continuado a pesar del alto el fuego hace dos meses.