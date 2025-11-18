Tras semanas de negociaciones y en medio de la urgencia por aliviar el sufrimiento de los palestinos, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este lunes una resolución que respalda el alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza. La medida autoriza el despliegue de una fuerza internacional de estabilización y crea la Junta de Paz, un organismo encargado de supervisar la administración, la seguridad y la reconstrucción del enclave. El texto también traza un camino para la futura gobernanza del territorio tras el brutal genocidio de Israel y abre la puerta a un posible de Estado palestino.

La resolución fue adoptada con 13 votos y las abstenciones de China y Rusia. Avala la segunda fase del plan de 20 puntos del presidente de EE.UU., Donald Trump, que sirvió de base para el cese del fuego que entró en vigor desde el pasado 10 de octubre.

¿Qué plantea la resolución?





La última versión del texto establece la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por sus siglas en inglés) y un gobierno transitorio para Gaza. Además, pide la implementación de la Junta de Paz.

La ISF deberá trabajar con Israel, Egipto y policías palestinos recién formados para ayudar a asegurar las fronteras y desmilitarizar Gaza. Su mandato incluye “la desactivación permanente de armas de grupos armados no estatales”, la protección de civiles y la seguridad de los corredores humanitarios. La ONU aclaró que no será una misión de cascos azules.

El plan prevé transferir luego la autoridad a un Gobierno Autónomo Palestino, una vez que “haya completado satisfactoriamente su programa de reformas”. Ahora bien, el texto no aclara cuáles deben ser esas reformas.

Por otra parte, la resolución exige, además, reanudar la entrega masiva de ayuda humanitaria a través de la ONU, la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

Punto clave: la Junta de Paz





La creación de la Junta de Paz fue el punto más disputado durante las negociaciones en el Consejo de Seguridad de la ONU. Tras la votación, se determinó que funcionará como una administración transitoria con personalidad jurídica internacional hasta fines de 2027, salvo decisión posterior del consejo. Cualquier reautorización deberá hacerse “en plena cooperación y coordinación con Egipto, Israel y otros Estados que trabajen con la ISF”.

Según el embajador de EE.UU. ante la ONU, Mike Waltz, la Junta de Paz "coordinará la entrega de asistencia humanitaria, facilitará el desarrollo de Gaza y apoyará a un comité tecnocrático de palestinos responsable de las operaciones cotidianas de Gaza, del servicio civil y de la administración".

Tras la votación, Waltz sostuvo: “La Junta de la Paz, que estará dirigida por el presidente Trump, sigue siendo la piedra angular de nuestro esfuerzo”. Luego agregó que las ISF “estabilizarán y garantizarán el entorno de seguridad”.

El propio Trump celebró la votación indicando que él presidirá la junta. “Felicito al mundo por la increíble votación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hace apenas unos instantes, que reconoce y respalda la Junta de Paz, que presidiré yo, y que estará integrada por los líderes más poderosos y respetados del mundo”, escribió en su red Truth Social.

Autodeterminación palestina





La resolución es histórica porque menciona la posibilidad futura de un Estado palestino. Antes de la votación, Waltz afirmó que la resolución “traza una posible vía para la autodeterminación palestina una vez que la Autoridad Palestina (AP) haya completado las reformas necesarias, donde los cohetes darán paso a las ramas de olivo y se vislumbra una esperanza en el horizonte político”.

En este sentido, el texto indica que, una vez que la AP complete las reformas solicitadas y avance la reconstrucción de Gaza, “se podrán dar por fin las condiciones necesarias para una vía factible hacia la libre determinación y la condición de Estado de Palestina. Estados Unidos establecerá un diálogo entre Israel y los palestinos para acordar un horizonte político que permita alcanzar una coexistencia pacífica y próspera”.

Hamás rechaza la resolución





El grupo de resistencia palestino Hamás rechazó el texto del Consejo de Seguridad, afirmando que “impone un mecanismo de tutela internacional sobre Gaza”. El movimiento sostuvo que la resolución “no está a la altura de las demandas y derechos políticos y humanitarios del pueblo palestino”.

“Asignar tareas y funciones a la fuerza internacional dentro de Gaza, incluido el desarme de la resistencia, la despoja de su neutralidad y la convierte en parte del conflicto a favor de la ocupación”, agregó el grupo. Asimismo, dijo que cualquier fuerza internacional debería estar “solo en las fronteras”, monitorear el alto el fuego y operar “bajo supervisión total de la ONU”.

