Una entidad manejada por israelíes está detrás de los vuelos misteriosos que han transportado a palestinos fuera de Gaza, a través del Aeropuerto Internacional Ramon, con destino al extranjero, informó el diario Haaretz de Israel.

El pasado jueves, Sudáfrica les otorgó una exención de visa por 90 días a 153 palestinos que llegaron desde Kenia para buscar asilo en el país, aunque inicialmente se les había negado la entrada debido a la falta de documentos de viaje y los sellos de salida habituales en sus pasaportes.

El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, señaló que los servicios de inteligencia del país se encuentran investigando a la entidad detrás del avión chárter que aterrizó en Johannesburgo llevando a decenas de palestinos sin documentos oficiales de viaje.

Según Haaretz, una asociación dirigida por un hombre con doble ciudadanía de Israel y Estonia les vende a los palestinos en Gaza cupos en vuelos chárter hacia países lejanos como Indonesia, Malasia y Sudáfrica por alrededor de 2.000 dólares.

El sitio web de la asociación afirma que fue fundada en Alemania y tiene oficinas en Jerusalén Este ocupada.

Sin embargo, la investigación del periódico encontró que en realidad la organización está registrada en Estonia y opera a través de una empresa consultora fachada.

Haaretz añadió que la Dirección de Migración Voluntaria del Ministerio de Defensa de Israel había remitido las actividades de dicha asociación al organismo militar COGAT para coordinar la salida de palestinos desde Gaza.

En ese sentido, el diario detalló que varios vuelos organizados por la entidad han despegado en los últimos meses desde el Aeropuerto de Ramon, transportando grupos de palestinos, lo que sugiere una vía casi sistemática para la creciente salida de grupos de personas, en lugar de casos individuales.