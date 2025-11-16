Niven Abu Zreina barre descalza el agua que no deja de entrar en su tienda, en un campamento improvisado para desplazados en Ciudad de Gaza. Esta es la primera gran lluvia de la temporada y ella, con su pañuelo empapado y pegado al rostro, se prepara para otro invierno difícil.

"Llevo desde esta mañana intentando barrer el agua de lluvia que inundó nuestra tienda", dijo a la agencia de noticias AFP.

"La escena habla por sí sola. El agua de lluvia empapó nuestra ropa y el colchón", agrega, mientras a su lado un familiar continúa barriendo el agua, también descalzo.

Desde el viernes por la mañana, Gaza está bajo la influencia de una depresión atmosférica acompañada de una masa de aire frío y lluvias intensas. Estas han inundado miles de carpas que acogían a cientos de miles de desplazados que dejó la ofensiva genocida israelí.

Así lo informó Mahmud Basal, el portavoz de la agencia de Defensa Civil de Gaza, ya el viernes: "Desde el amanecer, recibimos cientos de llamadas de ciudadanos desplazados cuyas casas y tiendas de campaña se inundaron por la lluvia", explicó.

Según estimaciones de la Oficina de Medios del enclave, el 93% de todas las tiendas para desplazados, 125.000 de un total de 135.000, ya no son aptas para refugio debido a las condiciones meteorológicas y los daños provocados por los bombardeos israelíes.





"¿Qué se supone que debo de hacer?"





En otro área del campamento de refugiados, en Ciudad de Gaza, Nura Abu el-Kass cuenta a AFP que su colchón, sus mantas y su ropa están empapadas.

"Mi hijo me envió esta tienda, pero no nos protege [del agua de lluvia]. ¿Qué se supone que debo de hacer?", se pregunta.

En la ciudad de Jan Yunis, en el sur del enclave, Mohammed Shabat, su esposa y sus cinco hijos pasaron también apuros, con corrientes de aire frío colándose en su carpa.

"Vivimos en un cementerio y tengo un bebé. Esta tienda no nos protege del frío ni de la lluvia", explica Shabat a la agencia de noticias. "Pronto llegará el invierno y será muy difícil", agrega, preocupado.