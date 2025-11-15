Una tormenta se avecina sobre Gaza, y las primeras gotas caen como una advertencia cruel. En un enclave devastado, donde las tiendas de campaña improvisadas apenas resisten y el suelo apenas absorbe la lluvia, la llegada de esta depresión atmosférica al amanecer del viernes ha encendido todas las alarmas. Las autoridades temen inundaciones repentinas, el colapso de refugios improvisados y más noches de angustia para familias que llevan dos años sobreviviendo bajo lonas desgarradas. Mientras, Estados Unidos, Türkiye y varios países árabes instan al Consejo de Seguridad de la ONU a adoptar rápidamente una resolución sobre Gaza, que establecería un gobierno transitorio y una “Fuerza Internacional de Estabilización” temporal.

El Departamento Meteorológico Palestino informó que Palestina se ve afectada por un sistema de baja presión acompañado de una masa de aire relativamente fría y lluvias intensas, a veces con tormentas eléctricas.

Ante la alarma, la Defensa Civil de Gaza emitió una serie de directrices y advertencias urgentes para los residentes, especialmente los desplazados que viven en tiendas, instándolos a tomar las precauciones necesarias para evitar los peligros de las inundaciones y los derrumbes. Estas consisten en asegurarse de que sus tiendas estén bien fijadas, especialmente en las zonas cercanas a la costa expuestas a fuertes vientos, y a construir barreras de arena para evitar que el agua del mar penetre en los refugios.

También subrayó la importancia de mantenerse alejados de los edificios que fueron gravemente bombardeados y que ya no son habitables, “por temor a que puedan verse gravemente afectados por el agua de lluvia y colapsar sobre los residentes”.

La Defensa Civil advirtió además contra encender fuego dentro de las tiendas o cerca de materiales y telas plásticas para evitar riesgos de incendio.

Asimismo, pidió abrir “canales y desagües de tierra entre las tiendas de los desplazados para evitar el riesgo de inundaciones por el agua de lluvia”.

Las familias desplazadas temen el impacto de la tormenta y la posibilidad de que sus tiendas y las pocas pertenencias esenciales que conservan se inunden, repitiendo lo ocurrido en las dos últimas temporadas de lluvias, ambas durante la ofensiva genocida israelí.

Debido a los factores climáticos y a los daños provocados por los bombardeos israelíes, la Oficina de Medios de Gaza estima que el 93% de todas las tiendas de desplazados ya no son aptas para refugio: 125.000 de un total de 135.000.

Las alternativas siguen siendo inexistentes en el enclave debido a las restricciones israelíes a la entrada de ayuda humanitaria.

Las autoridades señalan que Israel está violando el protocolo humanitario del acuerdo de alto el fuego alcanzado el mes pasado, bloqueando, entre otras cosas, la entrada de materiales de refugio como tiendas y viviendas móviles.

EE.UU, Türkiye, y otros países piden “rápida adopción” de la resolución de la ONU sobre Gaza





Estados Unidos y varios países árabes y de mayoría musulmana, entre ellos Türkiye, Egipto y Arabia Saudí, pidieron que el Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU) adopte rápidamente una resolución estadounidense que respalda el plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump para Gaza.

“Estados Unidos, Qatar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, el Reino de Arabia Saudí, Indonesia, Pakistán, Jordania y Türkiye expresamos nuestro apoyo conjunto a la resolución del Consejo de Seguridad que está actualmente bajo consideración”, señalaron los países en un comunicado conjunto difundido el viernes, añadiendo que buscan una “rápida adopción” de la medida.

La semana pasada, Washington inició formalmente negociaciones dentro del Consejo de Seguridad, de 15 miembros, sobre un texto que daría seguimiento al alto el fuego en los dos años de ofensiva genocida israelí en Gaza y que respaldaría el plan de Trump.

“Subrayamos que este es un esfuerzo sincero, y que el plan ofrece una vía factible hacia la paz y la estabilidad, no solo entre israelíes y palestinos, sino para toda la región”, indicó el comunicado.

Un borrador de la resolución visto el jueves por la agencia de noticias AFP “acoge con beneplácito el establecimiento del Consejo de la Paz”, un organismo de gobierno transitorio para Gaza cuyo mandato se extendería hasta finales de 2027.

También autorizaría a los Estados miembros a formar una “Fuerza de Seguridad Internacional (ISF)” temporal, que trabajaría con Israel y Egipto, además de policía palestina recién entrenada, para ayudar a asegurar las zonas fronterizas y desmilitarizar Gaza. Además, a diferencia de borradores anteriores, este último menciona la posible creación de un futuro Estado palestino.