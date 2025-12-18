Ayman Ghrayeb salió de su casa la mañana del 17 de noviembre después de decirle a su familia que estaría fuera solo unas horas. Se dirigía a Al-Fasayil, en el Valle del Jordán, en la Cisjordania ocupada, una zona que había visitado muchas veces para apoyar a familias que sufren la violencia ilegal de colonos israelíes.

Esa misma noche, desapareció . Su teléfono estaba apagado, no se sabía dónde estaba. Para su familia, comenzaron los días más largos y aterradores de sus vidas.

El activista y padre de cuatro hijos, de 42 años, llevaba mucho tiempo documentando las dificultades que enfrentan las comunidades palestinas ante los ataques cada vez más reiterados de los colonos.

“Esos primeros días sin saber dónde estaba o en qué condición se encontraba fueron algunos de los momentos más difíciles que hemos vivido”, cuenta su hermano Belal en diálogo con TRT World.

Más tarde se supo que Ayman había sido detenido por fuerzas israelíes y retenido en secreto en la base militar de Samra, que, sin embargo, no cuenta con instalaciones legales de detención. Fue mantenido al aire libre, esposado, expuesto al frío, privado de alimento y golpeado con tanta brutalidad que necesitó ser hospitalizado dos veces.

Las autoridades israelíes luego convirtieron arbitrariamente la detención de Ayman –cuyo activismo siempre fue pacífico y no registró ningún episodio de violencia– en seis meses de arresto administrativo, es decir, un encarcelamiento sin cargos, sin juicio y basado en pruebas no especificadas.

“Israel extiende rutinariamente la detención de los palestinos durante 144 horas (seis días) antes de emitir una orden de detención administrativa”, explica Belal.

Esta medida es, al parecer, una táctica administrativa diseñada para dar al Shabak —nombre hebreo del servicio de inteligencia Shin Bet— el tiempo necesario para preparar un “expediente secreto” que se utiliza para justificar la detención administrativa y evitar tener que presentar pruebas reales ante un tribunal.

Durante ese periodo, el aparato de vigilancia israelí también se prepara para una audiencia a puerta cerrada en un tribunal militar, donde el juez revisa materiales secretos que no se muestran ni al detenido ni a su abogado.

“Ahora nuestro mayor temor es que Ayman sea retenido durante un largo período bajo detención administrativa, sin ningún proceso legal y a pesar de la ausencia de cargos”, añade Belal.

Según la Orden Militar 1651 de Israel, vigente en la Cisjordania ocupada, las autoridades sionistas han modificado las normas de modo que, en algunos casos, un detenido puede ser retenido hasta 144 horas –unos seis días– antes de que se emita formalmente una decisión sobre su detención administrativa. Esta extensión reemplazó un periodo anterior más corto —de unas 72 horas— para dar a las autoridades más tiempo para preparar los “expedientes secretos” que a menudo se utilizan para justificar el arresto.

En la práctica, este período de 144 horas se convierte en una especie de “ventana de detención de facto”, durante la cual los detenidos pueden ser retenidos sin cargos y, a menudo, sin acceso a una representación legal adecuada ni a pruebas públicas.

Silenciar a un comunicador

El arresto de Ayman ocurre en medio del desplazamiento de más de 100 comunidades palestinas en los últimos dos años, muchas de ellas en el Valle del Jordán, justamente donde él se dirigía.

Numerosos activistas no violentos como él son hostigados regularmente por el Shabak, el servicio de inteligencia de la ocupación israelí, y varios han sido puestos bajo detención administrativa.

Más recientemente, otro destacado activista, Rabia Abu Naim, del pueblo de Al-Mughayyer y coordinador de la campaña de cosecha de olivos Zaytoun de este año, fue detenido durante una redada nocturna en su casa y puesto bajo seis meses de detención administrativa. Su detención contradijo incluso la admisión del fiscal militar israelí de que no había participado en ninguna actividad armada.

Entre otros, Belal también ha sido objeto de varios arrestos arbitrarios a lo largo de los años, ninguno de los cuales terminó en cargos formales.