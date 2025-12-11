ORIENTE MEDIO
5 min de lectura
Israel detiene a casi 100 palestinos en una nueva ola de redadas y violencia en Cisjordania ocupada
Cisjordania ocupada vive una de sus peores olas de redadas a manos del ejército israelí: al menos 100 palestinos fueron arrestados este miércoles en operativos en varias localidades, entre ellos un exministro de la Autoridad Palestina.
Israel detiene a casi 100 palestinos en una nueva ola de redadas y violencia en Cisjordania ocupada
Desde octubre de 2023, al menos 1.092 palestinos han muerto y casi 11.000 han resultado heridos en ataques en Cisjordania ocupada. / AA
11 de diciembre de 2025

Las denuncias contra Israel se han concentrado durante los últimos dos años en Gaza, pero en paralelo Tel Aviv presionó el acelerador de otra ofensiva, una más silenciosa: la de Cisjordania ocupada. Mes a mes, la situación de los palestinos en este territorio se volvió más preocupante, no solo por los ataques y redadas casi diarias de las fuerzas israelíes y de colonos ilegales, sino también por el aumento de las detenciones. Solo este miércoles, 100 palestinos fueron llevados bajo custodia por el ejército de Tel Aviv. Y en simultáneo, un palestino de la zona murió tras pasar seis meses en centros de detención israelíes, denunciaron organizaciones locales.

Este miércoles, tropas israelíes irrumpieron en varias localidades de Cisjordania ocupada y detuvieron a unas 50 personas en Nablus, al menos a 15 en Salfit, otras 13 en Jericó y 20 en Jerusalén Este ocupada, informó la agencia de noticias Anadolu. También ingresaron en localidades de Yenín, Tulkarem y Qalqilya. Algunos de los detenidos fueron liberados tras ser interrogados en el terreno.

Entre los detenidos en Yenín estaba Nasser Al-Din Al-Shaer, ex vice primer ministro y exministro de Educación de la Autoridad Palestina entre 2006 y 2007. Fue retenido varias horas y luego liberado, relataron testigos.

Un palestino muere bajo custodia

Ese mismo día, la Sociedad de Prisioneros Palestinos y la Comisión de Asuntos de los Detenidos informaron en un comunicado conjunto que Abdelrahman al-Sabateen, de 21 años y residente de Husan, cerca de Belén, murió en el Centro Médico Shaare Zedek, en Jerusalén Oeste. Sabateen había sido detenido por fuerzas israelíes en junio de 2025.

El caso se suma a un patrón reiterado de muertes de palestinos bajo custodia israelí, que ha sido denunciado por organizaciones locales e internacionales. Según cifras palestinas, más de 100 prisioneros palestinos han muerto desde octubre de 2023 y decenas han sido víctimas de desaparición forzada.

RelacionadoTRT Español - Denuncian "ejecuciones a sangre fría" en Cisjordania ocupada durante incursiones de Israel

Ambas organizaciones responsabilizan de esta situación a las autoridades penitenciarias israelíes y piden a la comunidad internacional que intervenga para proteger a los prisioneros. También afirmaron que Tel Aviv ha intensificado sus violaciones a los derechos humanos de los palestinos en las cárceles, con más muertes atribuidas a las duras condiciones de detención, incluidos malos tratos y falta de atención médica.

Se estima que desde el 7 de octubre de 2023, más de 21.000 personas han sido detenidas y se estima que más de 9.300 palestinos siguen actualmente en prisiones israelíes. Entre ellos hay más de 50 mujeres y unos 350 menores de edad.

Ahora bien, pese a que la situación en Cisjordania ocupada parecía quedar en segundo plano desde el inicio del genocidio en Gaza, desde esa fecha al menos 1.092 palestinos han sido asesinados y cerca de 11.000 resultaron heridos en ataques del ejército y de colonos en la zona. 

De hecho, las agresiones de colonos ilegales también han aumentado. Solo en octubre se reportaron al menos 264 incidentes contra palestinos en la zona, la cifra mensual más alta desde que funcionarios de la ONU comenzaron a registrar estos hechos en 2006, según un informe del organismo.

RelacionadoTRT Español - Israel expulsó a 32.000 palestinos en Cisjordania ocupada, el mayor desplazamiento desde 1967
RECOMENDADOS

Israel acelera su expansión en Cisjordania ocupada

En paralelo, la expansión de asentamientos ilegales en el territorio ocupado también se ha convertido en foco de denuncias. Este miércoles, Israel dio la aprobación final para construir 764 viviendas en tres asentamientos de Cisjordania ocupada.

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, que rechaza la creación de un Estado palestino, señaló que desde finales de 2022 se han aprobado unas 51.370 viviendas en asentamientos israelíes a través del Consejo Superior de Planificación. Los nuevos proyectos se distribuirán cerca de Jerusalén.

A esto se suma que este miércoles el ministro destinó cerca de 843 millones de dólares para expandir asentamientos ilegales en los próximos cinco años. Según el diario israelí Yedioth Ahronoth, se trata de una asignación sin precedentes. Los fondos se usarán para construir nuevos asentamientos, desarrollar una red de carreteras que los conecte, reforzar la seguridad y formalizar registros de tierras.

RelacionadoTRT Español - Israel impulsa expansión de asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada e irrumpe en sede de UNRWA

Asimismo, el periódico reportó el traslado de tres bases militares a puntos estratégicos del norte de Cisjordania ocupada, lo que, según el medio, redefine sobre el terreno las aspiraciones políticas del gobierno.

De acuerdo con datos del grupo israelí Peace Now, más de 700.000 colonos ilegales viven en Cisjordania ocupada, incluidos unos 250.000 en Jerusalén Este ocupada. 

Presión internacional

En un dictamen histórico publicado en julio del año pasado, la Corte Internacional de Justicia declaró ilegal la ocupación del territorio palestino y pidió evacuar todos los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este ocupadas.

De hecho, muchas organizaciones internacionales y líderes mundiales consideran ilegales los asentamientos construidos en territorios que Israel ocupó tras la ofensiva de 1967, y múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU han pedido detener toda actividad de asentamientos.

La agencia palestina WAFA informó que Palestina pidió al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que presione a Israel por sus políticas de asentamientos. Washington, dijeron, debería exigir a Tel Aviv “revertir sus políticas de asentamientos, los intentos de anexión y expansión, y el robo de tierras palestinas, y obligarlo a cumplir con la legitimidad y la ley internacional”, afirmó el portavoz de la Autoridad Palestina, Nabil Abu Rudeineh.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Ahmed Al Ahmed, el valiente “héroe” en Australia que detuvo a uno de los atacantes de Bondi Beach
Hamás alerta sobre planes israelíes para “reconfigurar Gaza” y desplazar a palestinos con impunidad
Türkiye condena el ataque terrorista en Bondi Beach de Sídney, Australia
Cómo la “ilusión de empatía” de la IA lleva a los jóvenes a usarla como terapeuta pese a los riesgos
Por Esra Karataş Alpay
Türkiye apuesta por la cooperación regional e internacional para la recuperación de Siria
Las fuertes lluvias matan al menos a 10 personas en Gaza en las últimas 24 horas, según la OMS
Nueva violación del alto el fuego: muere un adolescente por disparos israelíes en el norte de Gaza
Líbano advierte de un ataque israelí inminente en medio de una escalada de tensiones
Caen las exportaciones de petróleo de Venezuela tras la incautación de un barco por parte de EE.UU.
Tras reunión entre Erdogan y Putin, Rusia agradece esfuerzo de Türkiye en proceso de paz con Ucrania
Putin reafirma apoyo a Maduro, mientras EE.UU. busca retener petróleo de barco incautado a Venezuela
Niños muriendo de frío y tiendas bajo agua: inundación afecta al 40% de Gaza y desata otra crisis
De vuelta a casa: Türkiye recupera otras 41 piezas arqueológicas saqueadas de Anatolia
Türkiye está comprometida con la paz y el diálogo como parte de su misión histórica: Erdogan
EE.UU. prevé avances en alto el fuego, mientras el invierno y las inundaciones azotan Gaza