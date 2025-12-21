Estados Unidos, Türkiye, Egipto y Qatar mantuvieron el viernes conversaciones en Miami sobre la situación en Gaza. Tras el encuentro de alto nivel, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, afirmó que las violaciones del alto el fuego cometidas por Israel están haciendo que los esfuerzos para avanzar en un plan de paz en Gaza sean “increíblemente más difíciles”.
La delegación turca estuvo encabezada por Fidan, quien habló el sábado con periodistas sobre la reunión. El ministro señaló que ya ha pasado un tiempo considerable desde la puesta en marcha del Plan de Paz para Gaza, lanzado a partir del acuerdo alcanzado en la Cumbre de Paz de Sharm el-Sheikh.
“Ahora, dado que la primera fase se completó tras la liberación del último rehén, se están debatiendo los parámetros para pasar a la segunda fase. Tal vez después de Sharm el-Sheikh, la reunión de ayer fue la más importante. Francamente, continuamos nuestras reuniones en distintos formatos y ámbitos hasta altas horas de la noche”, dijo.
El ministro calificó el encuentro como prometedor y afirmó que también permitió analizar en detalle los problemas surgidos durante la primera fase.
“Desde Türkiye, expresamos con claridad que las violaciones del alto el fuego (por parte de Israel) están poniendo en peligro el plan de paz y creando grandes riesgos para la transición a la segunda fase. Las violaciones continuas de Israel, en particular, están haciendo que el proceso sea increíblemente más difícil. Lo que vemos es que todas las partes coinciden en este punto, y también mantuvimos diversas conversaciones sobre cómo prevenirlo”, afirmó.
Reconstrucción de Gaza
“Entre los temas que debatimos ayer sobre el paso a la segunda fase estuvo la presentación de un estudio preliminar para la reconstrucción de Gaza”, subrayó.
“Como Türkiye, señalamos que hay tres parámetros importantes para nosotros en cualquier trabajo que se realice en Gaza. Primero, Gaza debe ser gobernada por los propios gazatíes; segundo, Gaza no debe ser dividida territorialmente de ninguna manera; y tercero, todo lo que se haga en Gaza debe hacerse para los gazatíes”, explicó Fidan.
Indicó que se prevé una inversión significativa para la reconstrucción de Gaza y recalcó que esa inversión debe beneficiar a los palestinos que viven allí.
Fidan agregó que también se debatieron posibles plazos para transferir la administración de Gaza a un comité compuesto por tecnócratas, así como la creación de una Junta de Paz y conversaciones paralelas para formar una Fuerza Internacional de Estabilización.
“Creo que fue la reunión más importante desde (la cumbre de) Sharm el-Sheikh”, sostuvo.
“El ministro destacó además la importancia de la ayuda humanitaria y remarcó que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, otorga una atención especial y constante a esta cuestión.
Por su parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye, Oncu Keceli, señaló en la red social X sobre el encuentro: “En la reunión se evaluaron las cuestiones relacionadas con la aplicación de la primera fase del plan de paz para Gaza y se intercambiaron opiniones sobre el proceso de transición a la segunda fase”.
“En las discusiones se señaló que el alto el fuego logrado en la primera fase ha continuado pese a las violaciones, que la liberación de rehenes se ha completado y que los enfrentamientos se han detenido en gran medida”, añadió Keceli. “En relación con la segunda fase, se abordaron los arreglos para garantizar que Gaza sea gobernada por los gazatíes; y se evaluaron los pasos a dar respecto del Consejo de Paz y la Fuerza Internacional de Estabilización previstos en el plan de paz”, agregó el portavoz.
Tras casi dos años de genocidio israelí en Gaza, marcado por una destrucción generalizada, desplazamientos masivos y una crisis humanitaria cada vez más profunda, la mediación internacional se ha centrado en un marco de alto el fuego por fases y recuperación.
La primera fase del plan se enfocó en un alto el fuego temporal, intercambios limitados de prisioneros y rehenes, y el ingreso de ayuda humanitaria. Sin embargo, los mediadores señalan que su aplicación ha sido irregular, con acusaciones contra Israel por no cumplir plenamente sus compromisos, en especial en el acceso de ayuda, la retirada de tropas y la sostenibilidad del alto el fuego.
La segunda fase busca ir más allá de una calma de corto plazo, avanzar hacia un alto el fuego más duradero, ampliar los intercambios y dar los primeros pasos hacia la reconstrucción y la estabilización política.