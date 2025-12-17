A finales de noviembre, el sector de defensa de Türkiye se apuntó una hazaña espectacular. Durante una prueba en vivo sobre el mar Negro , el caza no tripulado Kizilelma de la empresa turca Baykar detectó un objetivo aéreo rápido utilizando el radar Murad de la compañía Aselsan y lanzó un misil Gokdogan de Tubitak Sage desde más allá del rango visual. El misil logró impactar.

Más allá de la acción en sí, la importancia radicó en la cadena que había detrás: una plataforma no tripulada, un radar y un misil aire-aire, todos nacionales, operando dentro de una única arquitectura doméstica.

Y marcó un paso hacia un sistema de combate aéreo local habilitado para la autonomía, en lugar de ser logros tecnológicos aislados.

En medio, los expertos en seguridad coinciden en que la guerra entre Ucrania y Rusia cambió el rostro y las características del sector defensa. Obligó a las empresas a repensar cómo trabajan, qué construyen y con qué rapidez pueden entregarlo.

El centro de gravedad está trasladándose de programas lentos y enfocados en hardware a sistemas impulsados por software, autonomía y datos.

Justamente, el analista de defensa Arda Mevlutoglu describe la dirección del cambio en términos simples. “Hay fuertes indicios de que la ventaja militar está pasando de las plataformas tradicionales al software, la autonomía y los sistemas adaptables”, explica a TRT World.

“La superioridad está cada vez más determinada por la rapidez con la que una fuerza puede detectar, decidir, adaptarse y atacar, en lugar de poseer la plataforma más sofisticada”, continúa.

Relacionado TRT Español - Empresas turcas de defensa desarrollan drones salvavidas para rescates en desastres naturales

Ahora bien, los sistemas no tripulados no son nuevos. Lo nuevo es la madurez de las tecnologías habilitadoras y la escala de la demanda. Los avances en inteligencia artificial, sensores, comunicaciones, materiales avanzados y gestión de energía han llevado a que la autonomía pase de ser un complemento de nicho a un principio de diseño fundamental.

La profesora asociada Merve Seren, de la Universidad Yildirim Beyazit con sede en Ankara, sostiene que Ucrania aceleró el cambio al modificar la manera cómo los militares incluso definen la categoría.

En la década de 1990, destaca, los sistemas no tripulados entraron en servicio principalmente como plataformas aéreas.

Ahora, señala a TRT World, “las plataformas no tripuladas deben considerarse como una familia que abarca tierra, aire y mar, incluidos tanto sistemas de superficie como submarinos que se están integrando rápidamente y a gran escala”.

Esto importa porque el cambio ya no se trata sólo de usar drones en el campo de batalla: se trata de doctrina. Seren dice que el uso previo de plataformas no tripuladas no necesariamente creó una transformación doctrinal.

“Ahora el uso rápido, intenso y generalizado de sistemas no tripulados ha causado un cambio doctrinal en los enfoques de defensa que abordan los países”, dice, señalando conceptos que se volvieron centrales en Ucrania, incluidos los ataques de saturación diseñados para agotar la defensa aérea y de misiles, las tácticas de enjambre y el empleo masivo de drones FPV.

Mevlutoglu plantea un punto similar desde un ángulo de innovación y adquisición. El verdadero cambio, argumenta, es la compresión de los ciclos de innovación y la difusión de tecnología de doble uso.

“Las empresas emergentes, las tecnologías comerciales y los sistemas habilitados para la autonomía ahora pueden proporcionar un impacto de combate significativo a una fracción del costo y el tiempo asociados con las adquisiciones de defensa tradicionales”, señala.

Relacionado TRT Español - Cinco empresas turcas destacan en top 100 global de compañías más valiosas de industria de defensa

El cambio en Ucrania

Ucrania destacó esta dinámica al convertir la retroalimentación de las condiciones en el frente en una adaptación rápida, a veces en semanas, ya que los drones FPV equipados con explosivos, la identificación de objetivos con soporte de IA y las municiones merodeadoras mejoradas alteraron las condiciones del campo de batalla más rápido de lo que muchos planes de modernización heredados podían igualar.

En los círculos políticos, este cambio más amplio a menudo se agrupa bajo la etiqueta de tecnología profunda. El término abarca IA y datos, robótica y sistemas autónomos, materiales avanzados y manufactura, espacio, nuevos sistemas energéticos, microelectrónica y tecnologías cuánticas, entre otros.

Estos campos exigen ingeniería seria y conllevan plazos inciertos, pero una vez que maduran, escalan rápidamente y pueden derrocar mercados establecidos. En defensa, eso significa que la ventaja ya no se trata solo de actualizar sistemas heredados.

Se trata de crear nuevas capacidades por completo, luego integrarlas en redes que vinculen tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio en un único lugar de batalla rico en datos.

Los gobiernos han internalizado esta lógica. Estados Unidos creó la Unidad de Innovación de Defensa en 2015 para introducir tecnología comercial en programas de defensa a velocidades comerciales.

La OTAN lanzó DIANA para atraer a empresas emergentes hacia problemas de defensa. Lo que solía ser una excepción se está convirtiendo en una expectativa básica.

Mevlutoglu describe la colaboración estratégica como una competencia entre sistemas, no solo plataformas.

Relacionado TRT Español - “Esto es una revolución”: cómo la Cúpula de Acero reinventa la defensa aérea de Türkiye

“La guerra de Ucrania ha hecho visible que los conflictos ahora son contiendas entre sistemas de innovación”, dice. “Aquellos que pueden iterar más rápido, integrar autonomía e implementar capacidades definidas por software obtienen una ventaja desproporcionada”.

La cara más visible de este cambio es el auge de empresas que se construyeron en torno a la autonomía y el software desde el primer día. Este giro también se refleja en un número creciente de asociaciones entre empresas e iniciativas conjuntas.

Ucrania se encuentra en el centro de esta historia como laboratorio y como señal de advertencia. Es una prueba de concepto de cómo los drones baratos, la autonomía y las redes en el campo de batalla pueden cambiar el ritmo operacional.

También es una alerta sobre cuán rápido un campo de batalla puede saturarse con sistemas desgastables de bajo costo que obligan a una adaptación constante.

Seren apunta a la dimensión marítima como una ilustración clara de por qué importa el concepto de familia.

En ese sentido explica que el daño infligido a la Marina de Rusia demuestra “la destrucción que los vehículos marítimos no tripulados pueden causar”, mientras que las plataformas no tripuladas submarinas se están volviendo aún más desafiantes porque el dominio subsuperficial es “un área mucho más gris” que la superficie o el aire.

Seren también argumenta que la otra tendencia importante no se queda sólo en los sistemas no tripulados, sino que también se extiende a la autonomización de la guerra a través de la IA y los procesos impulsados por datos.

“Es necesario no pensar en los algoritmos de IA únicamente como elementos integrados en vehículos aéreos no tripulados”, dice.