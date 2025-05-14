España ha seleccionado el HURJET, el avión de entrenamiento avanzado desarrollado por Turkish Aerospace Industries (TAI), como su nueva aeronave para la formación de pilotos militares, según informó un destacado medio aeronáutico español.
La edición 2025 de la Feria Internacional de Defensa y Seguridad (FEINDEF) concluirá con un evento clave programado para este miércoles 14 de mayo. De acuerdo con la revista especializada Avion Revue Internacional, se firmará un Memorando de Entendimiento (MoU) entre la industria de defensa española y el programa HURJET, que sentará las bases para una futura colaboración destinada a suministrar un nuevo avión para entrenamiento avanzado al Ejército del Aire y el Espacio de España.
Fuentes del sector de defensa indican que el programa español probablemente avanzará en dos fases. La primera fase, que según reportes ya ha sido acordada, implicará la entrega de aeronaves producidas íntegramente en Türkiye, las cuales serán certificadas por la industria española, señaló Avion Revue.
Actualmente se negocia un segundo lote, que podría incluir la integración de sistemas españoles y una mayor participación de empresas de defensa nacionales en el proceso de fabricación, añade el reporte.
Este avance representa un paso crucial para el HURJET en su aspiración de convertirse en la plataforma de entrenamiento de nueva generación para los pilotos militares españoles. También supone una importante oportunidad, tanto para el Ejército del Aire y el Espacio español como para la industria de defensa del país.
El HURJET, un avión ligero de ataque desarrollado en Türkiye, está diseñado para reemplazar a entrenadores a reacción obsoletos y servir como avión de entrenamiento avanzado, en respuesta al creciente número de aeronaves de quinta generación y sus configuraciones cambiantes.
La aeronave mide 13,6 metros de largo y tiene una envergadura de 9,5 metros.
Ampliar cooperación en defensa
El lunes, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento de Türkiye, Fuat Oktay, afirmó que el HURJET se ha convertido en uno de los pilares clave en la profundización de la cooperación en defensa entre ambos países.
Oktay subrayó que las relaciones bilaterales en materia de defensa se han fortalecido considerablemente en los últimos años, especialmente ante las crecientes preocupaciones de seguridad en la región euroatlántica. El entrenador HURJET es uno de los proyectos emblemáticos del sector de defensa turco, y su exportación marca un hito en la creciente capacidad industrial militar del país.
Estas declaraciones llegan en vísperas de la feria internacional FEINDEF 2025, que se celebra en Madrid del 14 al 16 de mayo y en la que Türkiye participa con una delegación de 32 empresas de defensa, en comparación con solo dos compañías que asistieron hace dos años.
“El interés de España en nuestra industria de defensa es evidente, y aspiramos a ampliar esta cooperación también en el marco de la Unión Europea”, añadió Oktay.
Asimismo, destacó la estrecha colaboración en sectores más allá de la defensa —incluidos el turismo, la agricultura, las energías renovables, la salud, y la investigación y desarrollo— y remarcó que ambos países están comprometidos con institucionalizar una asociación estratégica en múltiples ámbitos.
El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado español, José Ignacio Landaluce, respaldó estas declaraciones y calificó la visita de la delegación turca como “un honor”, al tiempo que destacó el creciente número de iniciativas conjuntas en diversos sectores. También subrayó el potencial de Türkiye y España como actores clave, tanto en el Mediterráneo como dentro de la OTAN.