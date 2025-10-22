Türkiye y Qatar fortalecieron sus lazos estratégicos el miércoles en Doha, en el marco de la gira del presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, por los países del Golfo, con la firma de una serie de acuerdos y una declaración conjunta en la 11ª Reunión del Comité Estratégico de Alto Nivel Türkiye-Qatar.

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y el emir qatarí, Tamim bin Hamad Al-Thani, copresidieron la reunión y fueron testigos de la rúbrica de los convenios, reflejo del compromiso de ambos países con una cooperación sólida en áreas clave. Antes de la ceremonia oficial, ambos líderes mantuvieron un encuentro privado y conversaciones entre delegaciones en el Diwan del emir, mostrando la profundidad y fluidez de sus relaciones.

Entre los documentos firmados destacó la “Declaración Conjunta sobre la 11ª Reunión del Comité Estratégico de Alto Nivel entre la República de Türkiye y el Estado de Qatar”, firmada por el ministro turco de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, y por el primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores qatarí, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. Este acuerdo reafirma el compromiso compartido con una agenda estratégica y la coordinación en asuntos regionales e internacionales.

En paralelo, se rubricó el “Memorando de Entendimiento entre la Presidencia de Estrategia y Presupuesto de la República de Türkiye y el Gobierno del Estado de Qatar sobre Cooperación y Transferencia de Experiencias en Diversas Áreas de Planificación del Desarrollo Estratégico”, firmado por el ministro turco del Tesoro y Finanzas, Mehmet Simsek; el ministro de Comercio, Omer Bolat; y el secretario general del Consejo Nacional de Planificación de Qatar, Abdulaziz bin Nasser Al Khalifa. Este convenio busca compartir experiencias y buenas prácticas en planificación estratégica, fortaleciendo la cooperación institucional.