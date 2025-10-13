El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió el papel de Türkiye en los esfuerzos para alcanzar un alto el fuego en Gaza, describiendo al presidente Recep Tayyip Erdogan como “fantástico” y destacando la influencia de Ankara en la región. Así lo indicó mientras se preparaba para viajar a Oriente Medio, donde participará junto a Erdogan y a otros líderes mundiales en la Cumbre de la Paz.

En este sentido, Trump remarcó la importancia de Erdogan en las conversaciones que desembocaron en el cese de los ataques en Gaza, así como el pactado intercambio de rehenes israelíes y prisioneros palestinos. “Türkiye también fue fantástica, el presidente Erdogan fue fantástico. Realmente ayudó mucho, porque es muy respetado. Tiene una nación muy poderosa, un ejército muy, muy fuerte. Y ayudó mucho”, declaró.

El mandatario también señaló la contribución de varios países que, según afirmó, participaron activamente en las negociaciones, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudí, Indonesia y Jordania.

Por otro lado, durante su conversación con la prensa a bordo del avión Air Force One, Trump restó importancia a las preocupaciones sobre el acuerdo de tregua entre Israel y Hamás. Consultado sobre si el alto el fuego se sostendrá, afirmó: “Creo que se mantendrá. Creo que la gente está cansada de esto. Han sido siglos”.