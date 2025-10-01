TÜRKİYE
“Gaza ya ha sufrido suficiente sangre, lágrimas y destrucción”, asegura el presidente Erdogan
Recep Tayyip Erdogan, presidente de Türkiye, condenó el genocidio israelí y expresó su esperanza de que la paz y la seguridad prevalezcan en el enclave “desde el río hasta el mar”, durante la apertura del año legislativo del parlamento.
1 de octubre de 2025

“Gaza ya ha tenido suficiente de sangre, lágrimas y destrucción”, declaró el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, exigiendo un alto inmediato a las agresiones de Israel contra el enclave.

Durante la apertura del nuevo año legislativo del parlamento, Erdogan condenó lo que describió como un genocidio perpetrado por Israel en Gaza, subrayando que Türkiye seguirá apoyando con firmeza al pueblo palestino.

El presidente señaló cómo el mundo había sido testigo del uso de “las armas más modernas” contra la población de Gaza, pero elogió a los “valientes hijos de Gaza” por su resistencia frente a la adversidad.

Además, destacó los esfuerzos diplomáticos y humanitarios de Türkiye, insistiendo en que los propios palestinos eran los “testigos más cercanos” del papel de Ankara. En este sentido Erdogan señaló: “nuestra postura firme hará de Türkiye un faro moral de su tiempo, grabado en la historia con letras de oro”. 

Reafirmando la postura histórica de su país, prometió luchar por un Estado palestino soberano, con Jerusalén Este como capital, dentro de las fronteras de 1967.

Finalmente, el mandatario afirmó que la paz duradera en Gaza es primero un deber del mundo islámico y luego una responsabilidad de la comunidad internacional, y expresó su esperanza de que “días hermosos de paz, tranquilidad y seguridad prevalezcan, desde el río hasta el mar”.

