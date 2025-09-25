TÜRKİYE
3 min de lectura
Trump elogia a Erdogan como líder “altamente respetado” en la Casa Blanca y promete estrechar lazos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se comprometen a profundizar la cooperación en defensa y comercio durante conversaciones en la Casa Blanca.
Trump elogia a Erdogan como líder “altamente respetado” en la Casa Blanca y promete estrechar lazos
ChatGPT Plus Trump y Erdogan se reúnen en la Casa Blanca / AP
25 de septiembre de 2025

Washington, Estados Unidos — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves con honores en la Casa Blanca a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdoğan, en una visita marcada por las tensiones comerciales y militares, así como por los conflictos regionales.

Durante su comparecencia conjunta, Trump elogió a Erdogan y destacó su peso internacional. "El presidente Erdogan y yo somos amigos desde hace mucho tiempo. Es una persona muy respetuosa y goza de gran respeto en su país, en toda Europa y en el mundo", afirmó.

El presidente estadounidense también subrayó la estrecha relación bilateral: “Tenemos amplias relaciones comerciales con Türkiye; fabrican productos magníficos, nosotros les compramos mucho y ellos nos compran mucho”.

Gaza y la mediación turca


Por otro lado, Trump reveló que había mantenido con Erdogan y otros líderes internacionales "una muy buena reunión" en la sede de Naciones Unidas sobre la situación en Gaza. "Creo que estamos a punto de llegar a algún tipo de acuerdo", afirmó, resaltando el papel mediador de Türkiye en los conflictos regionales.

Ucrania y la presión sobre Moscú


Con respecto a la guerra de Rusia y Ucrania,  añadió además que el mandatario turco es considerado "muy neutral" en la guerra entre Rusia y Ucrania y que es respetado tanto por Vladímir Putin como por Volodimir Zelenskyy.

Sin embargo, Trump aprovechó la ocasión para pedir a su homólogo que cese la compra de petróleo ruso, en un intento de presionar a Moscú para que ponga fin a su ofensiva en Ucrania. "Quiero que deje de comprar cualquier petróleo procedente de Rusia mientras Rusia continúa su guerra", declaró ante la prensa.

Recomendados

Sentado junto a Trump en la Oficina Oval, Erdogan dijo que las discusiones abarcarían una amplia gama de temas, incluidas las ventas de defensa. “Estamos viviendo un proceso diferente en las relaciones entre Türkiye y Estados Unidos”, declaró. “Creo que juntos, de la mano, superaremos estas dificultades en la región”.

Cooperación militar y comercio


Trump y Erdogan se comprometieron a profundizar la cooperación en defensa y comercio durante las conversaciones. Trump declaró que ambos discutirían la adquisición por parte de Türkiye de aviones de combate fabricados en EE. UU., incluidos los programas F-16 y F-35, así como la cooperación económica.

“Vamos a lograr grandes acuerdos comerciales para ambos países”, dijo Trump a los periodistas, y añadió que las sanciones contra Ankara por la compra de sistemas de misiles rusos podrían levantarse “casi de inmediato”.

Erdogan también subrayó que esperaba discutir en detalle el caso judicial del banco turco Halkbank en Estados Unidos, un tema que ha generado tensiones entre ambos países durante años.

Siria y el papel de Ankara


 La reunión también incluyó referencias a Siria. Trump aseguró que Erdogan fue "uno de los responsables" de la decisión de Washington de levantar las fuertes sanciones contra Siria y lo señaló como "el responsable" de la presión que contribuyó a debilitar al presidente Bashar al-Assad, algo que calificó como "un gran logro".

La visita se produce en un momento clave para las relaciones entre Washington y Ankara, marcadas tanto por la cooperación estratégica en el marco de la OTAN como por las diferencias en política regional y las presiones de Estados Unidos a Türkiye para que reduzca su acercamiento a Rusia.



FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU
El movimiento Residuo Cero de Türkiye cumple 8 años de impacto económico, ambiental y global
Es hora de un nuevo enfoque para resolver la cuestión de Chipre: presidente de la RTCN
Presidente Erdogan celebra el apoyo de la ONU a Palestina y destaca diálogo constructivo con Trump
Maratón diplomático: las reuniones clave de Erdogan con líderes mundiales durante la Asamblea de ONU
Türkiye y EE.UU. firman acuerdo para profundizar cooperación en energía nuclear
Primera dama de Türkiye advierte de "época oscura" donde el agua se utiliza como "arma de genocidio"
Erdogan llega a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca tras encuentro sobre Gaza
Erdogan se reúne con Al-Sharaa y pide levantar sanciones sobre Siria lo antes posible
Primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reúne con homóloga de Gabón, y abordan temas ambientales
Erdogan y Trump celebran una reunión sobre Gaza que califican de “muy productiva y muy exitosa”
"A niños en Gaza tienen que amputarles las manos sin anestesia”: Erdogan denuncia genocidio ante ONU
Primera dama de Türkiye muestra patrimonio de Anatolia en exposición especial y pide acción por Gaza
Erdogan impulsa diplomacia de Türkiye en reuniones clave con líderes al margen de la Asamblea de ONU