Washington, Estados Unidos — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves con honores en la Casa Blanca a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdoğan, en una visita marcada por las tensiones comerciales y militares, así como por los conflictos regionales.
Durante su comparecencia conjunta, Trump elogió a Erdogan y destacó su peso internacional. "El presidente Erdogan y yo somos amigos desde hace mucho tiempo. Es una persona muy respetuosa y goza de gran respeto en su país, en toda Europa y en el mundo", afirmó.
El presidente estadounidense también subrayó la estrecha relación bilateral: “Tenemos amplias relaciones comerciales con Türkiye; fabrican productos magníficos, nosotros les compramos mucho y ellos nos compran mucho”.
Gaza y la mediación turca
Por otro lado, Trump reveló que había mantenido con Erdogan y otros líderes internacionales "una muy buena reunión" en la sede de Naciones Unidas sobre la situación en Gaza. "Creo que estamos a punto de llegar a algún tipo de acuerdo", afirmó, resaltando el papel mediador de Türkiye en los conflictos regionales.
Ucrania y la presión sobre Moscú
Con respecto a la guerra de Rusia y Ucrania, añadió además que el mandatario turco es considerado "muy neutral" en la guerra entre Rusia y Ucrania y que es respetado tanto por Vladímir Putin como por Volodimir Zelenskyy.
Sin embargo, Trump aprovechó la ocasión para pedir a su homólogo que cese la compra de petróleo ruso, en un intento de presionar a Moscú para que ponga fin a su ofensiva en Ucrania. "Quiero que deje de comprar cualquier petróleo procedente de Rusia mientras Rusia continúa su guerra", declaró ante la prensa.
Sentado junto a Trump en la Oficina Oval, Erdogan dijo que las discusiones abarcarían una amplia gama de temas, incluidas las ventas de defensa. “Estamos viviendo un proceso diferente en las relaciones entre Türkiye y Estados Unidos”, declaró. “Creo que juntos, de la mano, superaremos estas dificultades en la región”.
Cooperación militar y comercio
Trump y Erdogan se comprometieron a profundizar la cooperación en defensa y comercio durante las conversaciones. Trump declaró que ambos discutirían la adquisición por parte de Türkiye de aviones de combate fabricados en EE. UU., incluidos los programas F-16 y F-35, así como la cooperación económica.
“Vamos a lograr grandes acuerdos comerciales para ambos países”, dijo Trump a los periodistas, y añadió que las sanciones contra Ankara por la compra de sistemas de misiles rusos podrían levantarse “casi de inmediato”.
Erdogan también subrayó que esperaba discutir en detalle el caso judicial del banco turco Halkbank en Estados Unidos, un tema que ha generado tensiones entre ambos países durante años.
Siria y el papel de Ankara
La reunión también incluyó referencias a Siria. Trump aseguró que Erdogan fue "uno de los responsables" de la decisión de Washington de levantar las fuertes sanciones contra Siria y lo señaló como "el responsable" de la presión que contribuyó a debilitar al presidente Bashar al-Assad, algo que calificó como "un gran logro".
La visita se produce en un momento clave para las relaciones entre Washington y Ankara, marcadas tanto por la cooperación estratégica en el marco de la OTAN como por las diferencias en política regional y las presiones de Estados Unidos a Türkiye para que reduzca su acercamiento a Rusia.