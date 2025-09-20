El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, anunció este viernes que visitará la Casa Blanca el próximo 25 de septiembre para reunirse con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. Además, el mandatario turco anticipó una amplia agenda para el encuentro, que abarcará asuntos que van desde comercio, inversión hasta cooperación en la industria de defensa.

Erdogan también espera que la reunión ayude a detener las “ofensivas y los conflictos en nuestra región”. "Creo que mi reunión con el presidente Trump la próxima semana contribuirá a detener las ofensivas y los conflictos en nuestra región, en el marco de nuestra visión compartida de paz global", declaró el mandatario en Ankara.

Añadió que las conversaciones serán exhaustivas. "Hablaremos de comercio, inversión y la industria de defensa en la Casa Blanca", sostuvo.

Trump señala una "buena relación" con Erdogan





Horas antes este viernes, el presidente Trump había confirmado la visita de Erdogan en una publicación en su plataforma Truth Social.

"Estamos trabajando en numerosos acuerdos comerciales y militares con el presidente, incluyendo la compra a gran escala de aviones Boeing, un importante acuerdo para el F-16 y la continuación de las conversaciones sobre el F-35, que esperamos concluyan positivamente", escribió.

"El presidente Erdogan y yo siempre hemos tenido una muy buena relación. ¡Espero verlo el 25!", añadió Trump.

La última vez que Erdogan visitó la Casa Blanca fue en 2019, durante el primer mandato de Trump.