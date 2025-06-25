Los presidentes Recep Tayyip Erdogan, de Türkiye, y Donald Trump, de Estados Unidos, se reunieron en el marco de la cumbre de la OTAN en La Haya, durante la cena ofrecida por el rey Willem-Alexander de los Países Bajos y su esposa, en honor a los líderes que participan en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la organización.

Durante su encuentro este martes, Erdogan y Trump abordaron asuntos regionales y globales, así como las relaciones bilaterales, según informó la agencia Anadolu.

El presidente turco celebró el alto el fuego entre Irán e Israel, “alcanzado gracias a los esfuerzos del presidente de EE.UU., Trump”. Tambièn pidió una paz duradera, el fin del genocidio en Gaza y la apertura de un diálogo sobre la guerra entre Rusia y Ucrania.

En la reunión, Erdogan también destacó el fuerte potencial de cooperación con Estados Unidos en los sectores de energía, inversión y defensa, señalando que el fortalecimiento de los lazos podría ayudar a alcanzar la meta de comercio bilateral de 100.000 millones de dólares, informó Anadolu.

Ambos líderes subrayaron la importancia de reforzar la capacidad de disuasión de la OTAN como miembros principales dentro de la alianza, según el reporte.

Mientras agradecía a Trump por mediar en la tregua entre Irán e Israel, Erdogan también expresó su preocupación por la crisis humanitaria en la asediada Gaza, señaló Hasan Abdullah, corresponsal de TRT World desde La Haya.