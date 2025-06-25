TÜRKİYE
Erdogan a Trump: Fortalecer lazos de Türkiye y EE.UU. ayudaría a meta comercial de $100.000 millones
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, se reunió con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la cumbre de la OTAN en La Haya. Ambos líderes discutieron asuntos estratégicos a nivel regional y global.
El presidente turco celebró el alto el fuego entre Irán e Israel, “alcanzado gracias a los esfuerzos del presidente de EE.UU., Trump”. / AA
25 de junio de 2025

Los presidentes Recep Tayyip Erdogan, de Türkiye, y Donald Trump, de Estados Unidos, se reunieron en el marco de la cumbre de la OTAN en La Haya, durante la cena ofrecida por el rey Willem-Alexander de los Países Bajos y su esposa, en honor a los líderes que participan en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la organización.

Durante su encuentro este martes, Erdogan y Trump abordaron asuntos regionales y globales, así como las relaciones bilaterales, según informó la agencia Anadolu.

El presidente turco celebró el alto el fuego entre Irán e Israel, “alcanzado gracias a los esfuerzos del presidente de EE.UU., Trump”. Tambièn pidió una paz duradera, el fin del genocidio en Gaza y la apertura de un diálogo sobre la guerra entre Rusia y Ucrania.

En la reunión, Erdogan también destacó el fuerte potencial de cooperación con Estados Unidos en los sectores de energía, inversión y defensa, señalando que el fortalecimiento de los lazos podría ayudar a alcanzar la meta de comercio bilateral de 100.000 millones de dólares, informó Anadolu.

Ambos líderes subrayaron la importancia de reforzar la capacidad de disuasión de la OTAN como miembros principales dentro de la alianza, según el reporte.

Mientras agradecía a Trump por mediar en la tregua entre Irán e Israel, Erdogan también expresó su preocupación por la crisis humanitaria en la asediada Gaza, señaló Hasan Abdullah, corresponsal de TRT World desde La Haya.

¿Quiénes acompañan a Erdogan?

La participación del presidente turco en la cumbre estuvo acompañada por una delegación de alto nivel.  A su llegada al aeropuerto Schiphol de Ámsterdam, en la mañana de este martes, fue recibido por funcionarios neerlandeses, el embajador de Türkiye ante la OTAN, Basat Ozturk, y el embajador turco en La Haya, Selcuk Unal.

Posteriormente, se trasladó a La Haya, donde se desarrolla la cumbre.

Al presidente lo acompañan la primera dama, Emine Erdogan; el ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan; el ministro de Defensa Nacional, Yasar Guler; el jefe de la Organización de Inteligencia Nacional (MIT), Ibrahim Kalin; el director de Comunicaciones, Fahrettin Altun; y Akif Cagatay Kilic, principal asesor de Erdogan en política exterior y seguridad.

Durante la cena, celebrada en el Palacio Real, Emine Erdogan también estuvo presente junto al mandatario. 

Se espera que el presidente turco mantenga reuniones bilaterales con varios líderes mundiales durante la cumbre, cuyo enfoque principal será abordar amenazas estratégicas y riesgos que enfrenta la región euroatlántica.



FUENTE:TRT Español y agencias
