AMÉRICA LATINA
3 min de lectura
Relaciones de Türkiye-Ecuador cumplen 75 años: una “amistad” que ha impulsado comercio y cultura
Además de renovar la Academia Diplomática en Quito, Türkiye y Ecuador celebraron los 75 años de sus lazos bilaterales con una exhibición de archivos históricos que se remontan al siglo XIX, y el establecimiento de un consejo empresarial conjunto.
Relaciones de Türkiye-Ecuador cumplen 75 años: una “amistad” que ha impulsado comercio y cultura
Demuestran la larga trayectoria de amistad entre Türkiye y Ecuador”, escribió la embajada turca en Quito. / la Embajada de Türkiye en Ecuador
16 de septiembre de 2025

Türkiye y Ecuador celebran los primeros 75 años de sus relaciones diplomáticas: un hito que refleja la larga trayectoria de cooperación, diálogo y vínculos fortalecidos entre los dos países. Los eventos para destacar este importante aniversario comenzaron con la inauguración el 10 de septiembre de las áreas restauradas de la Academia Diplomática Galo Plaza Lasso en Quito, un esfuerzo que se ejecutó a través de la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación (TIKA). Al otro día, en el edificio histórico del Ministerio de Exteriores ecuatoriano, se realizó un acto oficial en el que autoridades de ambos países destacaron la importancia de la colaboración mutua y reafirmaron su compromiso de seguir fortaleciendo los lazos bilaterales en diversos ámbitos.

La velada empezó con la apertura de una exposición de archivos que se remontan al siglo XIX, y que evidencian que el vínculo entre ambos países empezó mucho antes de que se establecieran oficialmente las relaciones diplomáticas. “Demuestran la larga trayectoria de amistad entre Türkiye y Ecuador”, escribió la embajada turca en Quito. 

Entre las piezas exhibidas destacan una carta del presidente ecuatoriano Ignacio de Veintimilla al sultán otomano Abdulhamid II en el siglo XIX, así como una misiva firmada por Mustafa Kemal Ataturk dirigida al presidente ecuatoriano José María Velasco Ibarra. Además de documentos del inicio de las relaciones diplomáticas, la exposición —que permanecerá un mes en el vestíbulo del Ministerio de Exteriores en Quito— resalta la creciente cooperación multidimensional entre ambos países en los ámbitos político, comercial, militar, de seguridad y energético.

En su intervención durante la ceremonia, la embajadora de Türkiye en Ecuador, Makbule Basak Yalcin, subrayó que, junto con la exposición de archivos, el lanzamiento del Consejo Empresarial Turco-Ecuatoriano y un concierto de jazz de artistas turco-ecuatorianos reflejan el espíritu de este aniversario. Destacó asimismo que la reciente apertura de la Academia Diplomática y la organización de los diversos actos en cabeza de la ministra de Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld confirman la expansión constante de las relaciones en todos los ámbitos.

Por su parte, Sommerfeld enfatizó los notables avances alcanzados en los últimos años en las relaciones bilaterales, señalando la presencia cada vez más visible de Türkiye en Ecuador en múltiples sectores. Resaltó que los vínculos continúan desarrollándose en los campos político, parlamentario, militar, de seguridad, económico, energético, sanitario, cultural y educativo, y que este año también se registraron importantes progresos en asistencia humanitaria y técnica.

Recomendados
RelacionadoTRT Español - Türkiye y Ecuador celebran 75 años de lazos, modernizando la Academia Diplomática a través de TIKA

En una publicación de X, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador indicó que las relaciones diplomáticas con Türkiye han estado marcadas “por una amistad que ha impulsado el comercio y la cultura”. 

Tras la inauguración de la exposición, se celebró una ceremonia de firma para establecer formalmente el Consejo Empresarial Turco-Ecuatoriano, que “representa un nuevo hito en el fortalecimiento de nuestras relaciones comerciales”.

Una vez concluida la firma, el dúo de artistas turco-ecuatorianos Elif y Paul Sánchez ofreció un concierto de una hora, interpretando música tradicional de ambos países con un estilo de Jazz. El dúo también se presentará el 20 de septiembre en el Festival de Jazz de Ecuador, marcando la primera participación de Türkiye en este prestigioso evento.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
La disputa entre Colombia y EE.UU. escala con más revocaciones de visas y respuesta de Petro
Maduro abre consultas sobre decreto de conmoción que da poderes de seguridad ante tensión con EE.UU.
Rusia advierte contra usar fuerzas de la ONU en Haití para encubrir acciones militares en Venezuela
Venezuela realiza maniobras costeras en medio del despliegue naval de EE.UU.
EE.UU. revoca la visa del presidente colombiano Gustavo Petro
Enviado de EE.UU. dice tener diálogo con Venezuela mientras Maduro convoca simulacro nacional
Milei reafirma apoyo a Israel tras reunión con Netanyahu en Nueva York, mientras crecen las críticas
Lula afirma que Trump está “mal informado” sobre Brasil y promete “corregirlo” en futuras reuniones
Por Baba Umar
Ecuador a referéndum: corte aprueba consulta de Noboa para Asamblea Constituyente y bases militares
Múltiples sismos sacuden Venezuela en plena noche, y también se sienten en Colombia
Maduro evalúa declarar "estado de conmoción", mientras EE.UU. lanza pruebas de misiles desde Florida
Seguridad regional de Latinoamérica, en la mira: lazos de la OTAN con Colombia, Ecuador y Argentina
Por Daniel Morales Ruvalcaba
Presidentes de Latinoamérica y EE.UU. en la Asamblea General de la ONU: las claves de sus discursos
EE.UU. rechaza carta de Maduro para dialogar: “La postura sobre Venezuela no ha cambiado”
Carta de Maduro a Trump invita a "preservar paz con diálogo" y rechaza "fake news" de narcotráfico
Miles de brasileños protestan contra el proyecto de amnistía que avanza en el Congreso