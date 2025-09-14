El gobierno de Venezuela denunció que un destructor estadounidense interceptó, abordó y retuvo durante ocho horas a un barco atunero venezolano en aguas de la Zona Económica Exclusiva del país suramericano el pasado viernes.

En una declaración leída el sábado por el canciller Yván Gil, Caracas aseguró que la embarcación pesquera fue intervenida de manera “ilegal y hostil”, pese a que estaba tripulada por nueve “humildes” pescadores y resultaba “inofensiva”.

Las autoridades venezolanas identificaron al buque militar como el USS Jason Dunham (DDG-109), “dotado de potentes misiles de crucero y tripulado por marines altamente especializados”.

El gobierno exigió a Washington detener de inmediato estas operaciones contra embarcaciones venezolanas, advirtiendo que “ponen en riesgo la seguridad y la paz del Caribe”.