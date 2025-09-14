El gobierno de Venezuela denunció que un destructor estadounidense interceptó, abordó y retuvo durante ocho horas a un barco atunero venezolano en aguas de la Zona Económica Exclusiva del país suramericano el pasado viernes.
En una declaración leída el sábado por el canciller Yván Gil, Caracas aseguró que la embarcación pesquera fue intervenida de manera “ilegal y hostil”, pese a que estaba tripulada por nueve “humildes” pescadores y resultaba “inofensiva”.
Las autoridades venezolanas identificaron al buque militar como el USS Jason Dunham (DDG-109), “dotado de potentes misiles de crucero y tripulado por marines altamente especializados”.
El gobierno exigió a Washington detener de inmediato estas operaciones contra embarcaciones venezolanas, advirtiendo que “ponen en riesgo la seguridad y la paz del Caribe”.
En paralelo, la administración de Donald Trump ha acusado —sin presentar pruebas— al presidente Nicolás Maduro de liderar un cartel que busca inundar de drogas el mercado estadounidense, y recientemente duplicó la recompensa por su captura: de 25 a 50 millones de dólares.
Aun así, el gobierno norteamericano no ha dado señales de que planee una incursión terrestre, pese al despliegue de más de 4.000 efectivos en la región.