Venezuela está preparada para “cualquier guerra prolongada”: así lo advirtió su ministro del Interior, Diosdado Cabello, este miércoles, en relación a las recientes acciones militares emprendidas por Estados Unidos en el mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Ese mismo día, el destructor USS Sampson del Ejército de EE.UU . regresó a Panamá como parte de lo que las embajada en ese país llama cooperación conjunta en materia de seguridad y contra el tráfico de drogas.

"Este pueblo está preparado y, para sorpresa de muchos lacayos, hasta sectores opositores se han sumado a la iniciativa” de defensa, afirmó el ministro en su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Y luego añadió que a la hora de "defender la patria se vale todo, menos hacerse el pendejo para no defenderla, pero se vale todo".

En declaraciones muy similares a las del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, un día antes , Cabello reiteró que el despliegue de Washington en el Caribe "no tiene nada que ver con droga" sino con un plan para provocar "lo que ellos llaman un cambio de régimen". "Las agresiones y el asedio contra Venezuela no tienen que ver con droga. Venezuela no produce droga, no siembra coca, no siembra marihuana, el tránsito es despreciable, pero Venezuela tiene petróleo, Venezuela tiene gas, Venezuela tiene oro, Venezuela tiene coltán, pero también Venezuela tiene dignidad", insistió el ministro.

A las declaraciones de Cabello se suma la decisión de Maduro de activar 284 frentes de batalla como parte de su “Plan Independencia 200”, que busca garantizar la protección de las costas venezolanas. “Debemos tener nuestras costas de punta a punta libres de imperialistas, invasores y grupos de violencia”, sostuvo Maduro este jueves.

En ese sentido, detalló que el Gobierno ha elevado su capacidad de acción en todas las ciudades del país. “Defensa integral, resistencia activa y ofensiva permanente” es el objetivo para “la defensa de la soberanía”, detalló.

Buque destructor de EE.UU. regresa a Panamá en medio de tensiones



Por su parte, la Casa Blanca mantiene la versión de su lucha contra el narcotráfico en Latinoamérica para defender los intereses y la seguridad de su país. Al punto de que el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, insistió en una entrevista con la cadena Fox News, emitida este miércoles, que “ahora pasamos a la ofensiva para asegurarnos de que estos cárteles no puedan recibir financiación, que no puedan sostener lo que están haciendo".

Y, luego, definió las fuerzas desplegadas en el Caribe como “una isla flotante del poder estadounidense y estamos preparados para usar ese poder para interceptar y destruir a los narcoterroristas que están enviando drogas a nuestro país". Entonces, en una mención directa al presidente venezolano sostuvo: “No quisiera ser Nicolás Maduro en este momento. Maduro tiene muchas decisiones que tomar”. Para concluir con que “la pelota está en su cancha”.

Ese mismo día, el buque USS Sampson del ejército estadounidense volvió a posicionarse en Panamá, como parte de lo que la embajada de EE.UU. calificó de cooperación conjunta en seguridad para “combatir el narcotráfico, el crimen organizado y la influencia extranjera maligna".

El USS Sampson, un destructor lanzamisiles, estuvo hace alrededor de una semana en Panamá y se estacionó en la zona conocida como Amador, frente a la entrada por el Pacífico del Canal de Panamá, el cual no cruzó. Ahora, el buque ha regresado a esa misma región y fuentes de la vía interoceánica confirmaron a la agencia de noticias EFE que no hay ningún tránsito programado.

"¡El USS Sampson ha llegado a Ciudad de Panamá! Como parte de nuestra fuerte cooperación en seguridad con el Gobierno y el pueblo de Panamá, la embajada recibe regularmente buques militares, aeronaves e intercambios de EE.UU.", escribió la embajada diplomática en sus redes sociales.

A eso se suma que fuerzas especiales de Panamá y EE.UU. desarrollan actualmente en territorio del país latinoamericano unos ejercicios que empezaron en julio pasado, en el marco de la cooperación para la defensa del canal interoceánico y otras estructuras, que requieren la presencia de dos helicópteros UH-60 Black Hawk y tres CH-47 Chinook.