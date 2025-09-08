El futuro de Guyana los próximos cinco años estará a la cabeza del presidente Irfaan Ali, quien ganó la reelección en los comicios del pasado 1 de septiembre y tomó posesión del cargo este domingo. Su victoria, bajo la bandera del Partido Progresista del Pueblo (PPP), se da en medio de la escalada de tensiones con Venezuela por la región del Esequibo, una zona rica en petróleo que ambas naciones se disputan desde hace más de un siglo .

“La victoria del Partido Progresista del Pueblo es un reconocimiento a nuestro destacado desempeño a lo largo de los años”, declaró Ali el sábado, celebrando el respaldo popular que le permitirá continuar al mando del país.

En las elecciones, el PPP obtuvo más de 240.000 votos, alrededor del 55% del sufragio, logrando 36 de los 65 escaños del Parlamento y asegurando una mayoría que le permitirá al mandatario impulsar su agenda. Además, el partido ganó ocho de los diez distritos electorales, superando a su histórico rival, A Partnership for National Unity.

En estas elecciones, Ali se enfrentó a Azruddin Mohamed, un empresario multimillonario de 38 años, quien enfrenta sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU . por “casos de corrupción pública”, al igual que su padre y su empresa exportadora de oro.

Las promesas de Ali: fortalecer el sector petrolero y reducir la pobreza





Guyana, con una población de alrededor de 800.000 habitantes, es uno de los países con mayores reservas probadas de petróleo crudo per cápita del mundo. Una característica que, prometió Ali, utilizará para apoyar programas sociales en la nación.

En su discurso de investidura este domingo, el presidente adelantó que su gobierno buscará nuevas inversiones para fortalecer y expandir la producción de petróleo. “Nuestro sector de petróleo y gas seguirá creciendo, expandiendo la producción y los ingresos para nuestra gente”, afirmó.

Y luego añadió: “¿Pero por qué detenernos ahí? Seguiremos adelante con nuevas exploraciones bajo un acuerdo de producción compartida más sólido, garantizando que los beneficios sean mayores, las ganancias más amplias y que la riqueza sea verdaderamente para la gente”.

El urbanista de 45 años también envió un mensaje de unidad y prometió acelerar el desarrollo económico mediante nuevos proyectos. “Los próximos cinco años serán los más decisivos para nuestra nación”, aseguró. “La historia nos ha puesto en manos los recursos, las oportunidades, las alianzas y la buena voluntad internacional para convertir la promesa en realidad”.

Según un informe de 2024 del Banco Interamericano de Desarrollo, el 58% de los guyaneses vive en la pobreza, a pesar de un auge petrolero que ha cuadruplicado el presupuesto estatal a 6.700 millones de dólares desde que comenzó la producción en 2019.

Tensiones en la región de Esequibo: la disputa entre Guyana y Venezuela





La victoria de Ali se produce en medio de tensiones con su vecina Venezuela por la disputada región del Esequibo, que constituye dos tercios del territorio de Guyana y es una zona rica en petróleo.