En medio de la escalada de tensiones por los despliegues navales estadounidenses en el Caribe, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, advirtió a Estados Unidos que se mantenga alejado de las costas y el territorio venezolano.

Durante un discurso en el estado Carabobo, Rodríguez acusó al gobierno de EE.UU. de acciones hostiles por el envío de buques de guerra al mar Caribe.

Lanzó duras palabras hacia Washington, instándoles a resolver sus propios problemas y a mantenerse alejados de las costas y el territorio venezolanos.

Rodríguez advirtió que, si EE.UU. intenta atacar a la nación, Venezuela se convertiría en su "peor pesadilla".

Rechazó las afirmaciones de Washington de que el gobierno venezolano se había transformado en un “narco-estado terrorista”, calificándo a EE.UU. como “farsantes e inmorales” por sus acusaciones contra el "noble pueblo" de Simón Bolívar y Hugo Chávez.

Rodríguez describió estas acusaciones como una de "las mayores mentiras y calumnias de la historia".

“Resuelvan sus problemas y aléjense de las costas de Venezuela, aléjense del territorio de Venezuela”, concluyó.

Recompensa de EE.UU. por la captura de Maduro