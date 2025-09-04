La reunión del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, este miércoles logró establecer un grupo de alto nivel que buscará coordinar acciones conjuntas para la cooperación en seguridad. Así, los dos países acordaron fortalecer su colaboración en la lucha contra el crimen organizado transnacional, el tráfico de fentanilo y la inmigración irregular.

El encuentro, que se realizó en el Palacio Nacional, se desarrolló en medio de las tensiones que atraviesan Latinoamérica por las operaciones de Washington contra los carteles del narcotráfico y su despliegue de tropas en el mar Caribe. Durante el encuentro, Sheinbaum subrayó que su gobierno se compromete a mantener la colaboración con Washington en materia de seguridad, pero reiteró que nunca permitirá la presencia de fuerzas militares extranjeras en territorio nacional.

En ese sentido, recordó que el marco acordado con EE.UU. en febrero pasado se basa en “confianza mutua, responsabilidad compartida, respeto a las respectivas soberanías y cooperación sin subordinación”. En un comunicado conjunto, las dos naciones señalaron que tienen “el objetivo de colaborar para desmantelar la delincuencia organizada transnacional mediante una mayor cooperación entre nuestras respectivas instituciones de seguridad nacional y de aplicación de la ley, así como las autoridades judiciales”.

Ambos países también afirmaron que abordarán la prevención de cruces irregulares en la frontera que comparten. Esto, según el comunicado, “reforzará la seguridad en nuestra frontera común, frenará el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas, y detendrá el tráfico de armas”. Además, se acordó colaborar en materia de salud pública y campañas coordinadas para prevenir el abuso de sustancias.

"Un día significativo" en las relaciones de EE.UU. y México





Marco Rubio definió la jornada como un día “importante y significativo para las relaciones de nuestros dos países, ya que podemos seguir formalizando esta cooperación de seguridad sin precedentes, histórica y, hasta ahora, muy exitosa”. Durante una rueda de prensa junto al secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, el diplomático estadounidense añadió que su reunión con Sheinbaum fue “productiva”.

Y luego destacó que las operaciones conjuntas contra el narcotráfico “siempre han existido”, pero ahora se busca “ampliar y sistematizar esa cooperación” mediante reuniones regulares. “Se trata de sistematizar esa cooperación”, indicó.

Asimismo, agradeció de manera explícita el respaldo del Gobierno de México. “No hay un gobierno en este momento que esté cooperando con nosotros más en la lucha contra la criminalidad que el de México, el Gobierno de la presidenta (Claudia) Sheinbaum y se lo agradecemos muchísimo y queda mucho por hacer juntos”, dijo.

Rubio señaló que Sheinbaum ha dialogado sobre estos temas con el presidente de EE.UU., Donald Trump, y que “se ha logrado mucho”. El jefe de la diplomacia de Washington también reconoció “con respeto y admiración” la labor realizada en México para enfrentar a los “grupos narcoterroristas que amenazan no solo a México y a Estados Unidos, sino a la paz y la estabilidad mundial”.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México insistió en que este nuevo mecanismo binacional permitirá obtener “mejores resultados”. El secretario De la Fuente enfatizó que las operaciones beneficiarán a ambos pueblos, y que la reunión de Rubio y Sheinbaum “ha servido para marcar una ruta más definida” en la cooperación contra el narcotráfico.