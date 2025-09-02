El destino del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está a punto de definirse. Este martes comienza la fase final de su juicio, en el que podría ser condenado a más de 40 años de prisión por intento de golpe de Estado. El proceso se desarrolla en medio de una crisis diplomática con Estados Unidos ya que el exmandatario cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump, quien ya impuso aranceles a Brasil en defensa de su aliado.

Se prevé que el Supremo Tribunal Federal de Brasil emita su veredicto entre este martes y el próximo viernes 12 de septiembre, tanto para el exmandatario de extrema derecha, que gobernó entre 2019 y 2022, como para los siete co-acusados, entre ellos exministros y ex altos mandos militares.

La Fiscalía acusa a Bolsonaro, de 70 años de edad, de haber liderado una "organización criminal armada" que intentó asegurar su “permanencia autoritaria en el poder”, a pesar de su derrota electoral frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en 2022.

Desde agosto, el líder de la derecha brasileña, ya inhabilitado políticamente hasta 2030, cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica. No obstante, y a poco más de un año de las elecciones presidenciales, alega ser víctima de una “persecución política”, mientras se acerca la próxima elección presidencial.

El caso, sin embargo, trascendió fronteras al abrir una crisis sin precedentes entre Brasilia y Washington. Trump denunció una “caza de brujas” contra su aliado y decretó aranceles de hasta 50% a varias exportaciones brasileñas, desatando una crisis inédita entre ambos países.

Fase decisiva





La fase final del juicio comenzó este martes con la lectura del informe del caso por parte del ministro del Tribunal Supremo Federal, Alexandre de Moraes. Este último, encargado de dirigir el proceso, ha sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos.

A ello le seguirá la presentación del fiscal general y las intervenciones de los abogados defensores de los ocho acusados. Luego, los jueces deliberarán para decidir si condenan o absuelven a Bolsonaro y a los otros acusados.

Además del cargo por intento de golpe de Estado, Bolsonaro también se enfrenta al de abolición violenta del Estado democrático de derecho. De ser hallado culpable, podría recibir hasta 43 años de prisión. Según la acusación de la Fiscalía, el plan incluía un decreto de estado de sitio y un proyecto para asesinar a Lula da Silva, a su vicepresidente electo Geraldo Alckmin y al juez De Moraes.

En este contexto, una fuente de la corte señaló que, en caso de condena, “es posible” que sea enviado de inmediato a una cárcel común. Asimismo, allegados del exmandatario indicaron a la agencia AFP que la condena es prácticamente segura, aunque algunos confían en una eventual amnistía del Congreso.

Relacionado TRT Global - Acusan a Bolsonaro de planear "fuga" a Argentina en 2024 para pedir asilo, y obstruir caso en Brasil

Bolsonaro, ausente en las audiencias





Se trata de la primera vez que un ex jefe de Estado brasileño enfrenta acusaciones de este tipo, un hecho histórico que ocurre cuarenta años después del fin de la dictadura militar (1964-1985), cuyos responsables nunca fueron llevados ante la justicia.

Pese a la trascendencia del juicio, Bolsonaro será el gran ausente de las audiencias donde se conocerá el veredicto, confirmó a la agencia de noticias AFP su abogado, Celso Vilardi. Cabe aclarar que el tribunal no lo obliga a estar presente.

El exmandatario se encuentra desde principios de agosto en prisión domiciliaria, obligado a portar una tobillera electrónica, tras incumplir la prohibición de expresarse en redes sociales.

Ahora, ante un eventual “riesgo de fuga”, el juez Moraes ordenó reforzar también la seguridad en torno a su residencia en la capital, Brasilia.