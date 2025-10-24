Los recientes ataques de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, presentados como parte de una supuesta “lucha contra el narcotráfico", han provocado una ola de indignación en América Latina. Colombia, Venezuela y México acusan a Washington de violar el derecho internacional y ejecutar operaciones que califican de “ejecuciones extrajudiciales”, evidenciando un patrón de intervenciones unilaterales que ignoran la soberanía de la región.

La administración de Trump anunció el miércoles que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque coordinado contra dos embarcaciones supuestamente utilizadas para el tráfico de drogas en el océano Pacífico oriental, donde murieron dos personas. Con este ataque en aguas internacionales, la cifra de muertos ascendería a 37 muertos, generando alarma y condena en la región.

En paralelo, el propio presidente Donald Trump rechazó un informe que aseguraba que Estados Unidos había enviado bombarderos B‑1 cerca de Venezuela para aumentar la presión militar. “No es exacto. No, es falso”, dijo Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca al ser preguntado por la nota del Wall Street Journal que atribuía esos vuelos a la Fuerza Aérea.

Sin embargo, en la misma intervención y sin renunciar al tono beligerante que ha marcado la política reciente, Trump añadió: “No estamos contentos con Venezuela por muchas razones, las drogas son una de ellas, pero además han estado enviando sus presos a nuestro país durante años bajo la administración Biden”.

Además, sobre la estrategia adoptada contra los carteles y quienes supuestamente introducen drogas a territorio estadounidense pronunció una frase que no pasó desapercibida: “Bueno, no creo que necesariamente vayamos a pedir una declaración de guerra. Creo que simplemente vamos a matar a las personas que están trayendo drogas a nuestro país, ¿de acuerdo? Vamos a matarlas”. En esta línea, el Pentágono ha anunciado la creación de una fuerza conjunta dentro del Comando Sur (SOUTHCOM) para perseguir a las organizaciones de tráfico de drogas.

Colombia: Petro denuncia “ejecuciones extrajudiciales”





Estas acciones y declaraciones han despertado fuerte controversia en América Latina. En Colombia, el presidente Gustavo Petro calificó los ataques de las fuerzas estadounidenses contra lanchas que supuestamente transportaban drogas como “ejecuciones extrajudiciales” y advirtió que estas maniobras constituyen una violación del derecho internacional. “Este tipo de maniobras (bombardeos a lanchas) rompe el derecho internacional. Estados Unidos en estas acciones está cometiendo ejecuciones extrajudiciales”, afirmó desde la Casa de Nariño, un día después de los nuevos ataques cerca de la costa colombiana.

Petro denunció además la agresividad verbal de Donald Trump, quien lo llamó “matón y un mal tipo” y lo acusó de producir “muchas drogas”. “Trump me ha calumniado y ha insultado a Colombia”, subrayó. El mandatario colombiano enfatizó que los verdaderos capos del narcotráfico “no viven en las lanchas bombardeadas ni en los campos de coca que hay en Colombia” sino “en las grandes ciudades del lujo del mundo”. El presidente advirtió que “sea que los lancheros sean culpables de llevar cocaína o sea que no, en ambas circunstancias hay un uso desproporcionado de la fuerza, castigado por el derecho internacional humanitario”.

En la misma línea, el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano llamó a Washington a "cesar este tipo de ataques" y a "respetar las normas que dicta el derecho internacional". “El Gobierno nacional reitera su llamado al Gobierno de los Estados Unidos a dialogar, a través de los canales diplomáticos, para aclarar este tipo de situaciones y que se adopten estrategias integrales y efectivas para continuar conjuntamente con la lucha contra la droga en la región, tal y como lo hemos venido haciendo durante décadas”, agregó el organismo.

