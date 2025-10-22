AMÉRICA LATINA
4 min de lectura
Cómo EE.UU. evita cuestionamientos legales al repatriar a los sobrevivientes de ataque en el Caribe
El Gobierno de EE.UU. repatrió a Colombia y Ecuador a los dos sobrevivientes del último ataque a un barco en el mar Caribe. Una medida que, según expertos, busca esquivar cuestionamientos sobre si existe o no un conflicto armado en la región.
Cómo EE.UU. evita cuestionamientos legales al repatriar a los sobrevivientes de ataque en el Caribe
Trump ha justificado los ataque alegando que Estados Unidos libra un “conflicto armado” contra cárteles latinoamericanos vinculados a Maduro. / Reuters
22 de octubre de 2025

Más dudas, cuestionamientos y críticas legales surgieron en torno a la ofensiva de EE.UU. en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, tras la decisión del presidente Donald Trump de repatriar a Ecuador y Colombia a los sobrevivientes del último ataque militar contra una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico. Según expertos, la medida permite eludir su procesamiento o posible custodia militar, evitando así el escrutinio judicial, y reaviva dudas sobre la legalidad de las operaciones y la existencia de un conflicto armado.

La administración de Trump ha justificado los ataques —que desde el mes pasado han dejado al menos 27 muertos— alegando que Estados Unidos libra un “conflicto armado” contra cárteles latinoamericanos vinculados al Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Sostiene que sus operaciones impidieron el ingreso de grandes cantidades de drogas al país. Sin embargo, no ha presentado pruebas de ningún tipo. Por eso, organizaciones y analistas en derecho internacional cuestionan la narrativa de Washington y consideran que se trata de ejecuciones extrajudiciales sin debido proceso.

En esta línea, expertos consultados por el diario estadounidense The Washington Post recordaron que no existe autorización del Congreso para operaciones militares como la que se lleva a cabo en el Caribe y que la base legal para detener o procesar sospechosos es “poco clara”. El ex asesor jurídico del Departamento de Estado Brian Finucane dijo a ese medio que repatriar a los sobrevivientes del ataque, ocurrido el 18 de octubre, pudo haber sido una forma de evitar que un tribunal exigiera pruebas sobre si realmente existe un conflicto armado y qué transportaba la embarcación atacada. La liberación de los dos hombres, añadió, pone en duda la versión oficial y aviva las críticas sobre la legitimidad de las acciones militares.

El New York Times coincide en que la decisión de Trump evitó el dilema sobre qué hacer con las primeras personas capturadas. Mantenerlos como detenidos de guerra en prisiones como la de Guantánamo habría abierto la posibilidad de que los tribunales cuestionaran si realmente existe una guerra como la que dice Washington, mientras que juzgarlos en tribunales civiles habría planteado otros problemas: no estaba claro si existían pruebas admisibles para demostrar su culpabilidad.

También The Guardian señala que, según expertos legales consultados, enviar a los sobrevivientes a sus países de origen permitió al ejército estadounidense evitar enfrentarse a complejos problemas jurídicos sobre la detención militar de presuntos narcotraficantes, cuyos supuestos delitos no encajan claramente en las leyes de la guerra.

RelacionadoTRT Español - Ataque de EE.UU. a embarcación deja sobrevivientes por primera vez en su ofensiva en el Caribe
RECOMENDADOS

¿Qué se sabe de los sobrevivientes?

Uno de los sobrevivientes del ataque es un ciudadano ecuatoriano identificado como Andrés Fernando Tufiño Chila. Las autoridades de Quito confirmaron su repatriación y un médico aseguró que se encuentra en buen estado de salud, según un comunicado difundido por la agencia AP.

Tras revisar sus antecedentes, la Fiscalía General de Ecuador dispuso su liberación. “Al no existir ninguna noticia del delito que haya sido puesta en conocimiento de esta institución, que advierta de la comisión de un delito en territorio ecuatoriano, no se lo podía retener”, indicó la entidad, y añadió que “tampoco tenía procesos pendientes en su contra”.

El segundo sobreviviente es Jeison Obando Pérez, un colombiano de 34 años. Según informó el ministro del Interior, Armando Benedetti, a través de la red social X, Obando llegó al país en estado crítico, con “trauma cerebral, sedado, medicado y conectado a un ventilador”. Medios locales señalaron que su condición sigue siendo grave y que permanece hospitalizado en el sur de Bogotá.

Benedetti lo describió como un “criminal” que deberá responder ante la justicia por narcotráfico. En declaraciones al medio colombiano Noticias Caracol, afirmó que “llevaba una lancha llena de cocaína; eso en nuestro país es un delito y, aunque ocurrió en aguas internacionales, la repatriación de Obando Pérez se procesa como si fuera bajo jurisdicción de Estados Unidos”. Por su parte, el presidente Gustavo Petro confirmó el sábado la llegada del connacional y expresó: “Nos alegra que esté vivo y será procesado conforme a la ley”.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Türkiye condena el ataque terrorista en Bondi Beach de Sídney, Australia
Cómo la “ilusión de empatía” de la IA lleva a los jóvenes a usarla como terapeuta pese a los riesgos
Por Esra Karataş Alpay
Türkiye apuesta por la cooperación regional e internacional para la recuperación de Siria
Las fuertes lluvias matan al menos a 10 personas en Gaza en las últimas 24 horas, según la OMS
Nueva violación del alto el fuego: muere un adolescente por disparos israelíes en el norte de Gaza
Líbano advierte de un ataque israelí inminente en medio de una escalada de tensiones
Caen las exportaciones de petróleo de Venezuela tras la incautación de un barco por parte de EE.UU.
Tras reunión entre Erdogan y Putin, Rusia agradece esfuerzo de Türkiye en proceso de paz con Ucrania
Putin reafirma apoyo a Maduro, mientras EE.UU. busca retener petróleo de barco incautado a Venezuela
Niños muriendo de frío y tiendas bajo agua: inundación afecta al 40% de Gaza y desata otra crisis
De vuelta a casa: Türkiye recupera otras 41 piezas arqueológicas saqueadas de Anatolia
Türkiye está comprometida con la paz y el diálogo como parte de su misión histórica: Erdogan
EE.UU. prevé avances en alto el fuego, mientras el invierno y las inundaciones azotan Gaza
¿Es Europa la que pierde en la nueva gran lucha de poder entre Estados Unidos, Rusia y China?
Por Murat Sofuoglu
“Matando la verdad”: Türkiye publica libro que documenta los ataques de Israel a periodistas en Gaza