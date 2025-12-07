TÜRKİYE
2 min de lectura
Erdogan a Maduro en medio de tensiones con EE.UU.: “Es esencial mantener los canales de diálogo”
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, abordaron en una llamada las relaciones bilaterales y los principales desarrollos de la región, en medio del despliegue militar de EE.UU. en el Caribe.
Erdogan a Maduro en medio de tensiones con EE.UU.: “Es esencial mantener los canales de diálogo”
El presidente Erdogan expresó su esperanza de que las tensiones entre Venezuela y EE.UU. se alivien. Imaen de archivo. / AA
7 de diciembre de 2025

A través de una llamada telefónica este sábado, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, señaló a su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, que es esencial mantener abiertos los canales de diálogo con EE.UU., en medio de las tensiones que Caracas y Washington protagonizan.

Según la Dirección de Comunicaciones de Türkyie, Erdogan y Maduro hablaron sobre las relaciones bilaterales y los principales acontecimientos regionales. El mandatario turco destacó la importancia del diálogo entre EE.UU. y Venezuela, expresando su esperanza de que las tensiones actuales se alivien.

Por su parte, el Gobierno de Venezuela informó en un comunicado que “ambos jefes de Estado intercambiaron posiciones, criterios y valoraciones sobre la geopolítica mundial, así como los más recientes acontecimientos globales que inciden en la estabilidad y el futuro de la humanidad”.

La declaración, publicada por el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, añadió que Erdogan “expresó su profunda preocupación por las amenazas que recientemente se ciernen” sobre el país latinomericano, además de manifestar “su solidaridad con el pueblo venezolano”.

A su vez, Maduro “explicó detalladamente el carácter ilegal, desproporcionado, innecesario y hasta extravagante de estas amenazas, dejando claro que Venezuela continúa trabajando con firmeza por el crecimiento económico, la paz nacional y la estabilidad política”, según el comunicado.

RelacionadoTRT Español - EE.UU. ataca un nuevo barco en el Caribe, mientras Petro denuncia amenazas de Trump a Colombia
RECOMENDADOS

Desde septiembre, Estados Unidos mantiene un creciente despliegue militar en el Caribe, cerca de Venezuela en lo que ha justificado como una “lucha contra el narcotráfico”. Sin embargo, Caracas lo ha denunciado como una intimidación que busca forzar un cambio de gobierno en el país.

La relación bilateral

El Gobierno de Venezuela también detalló que mantiene el compromiso de “seguir avanzando junto a Türkiye para alcanzar la meta de 3.000 millones de dólares en intercambio comercial”. En esa línea, destacó que Maduro y Erdogan celebraron la exitosa realización de dos exposiciones empresariales –una en Estambul y otra en Caracas–, “las cuales evidencian la fortaleza y vitalidad de las relaciones económicas, productivas, culturales y de hermandad entre los pueblos”.

De acuerdo al comunicado, Maduro también invitó a Erdogan a visitar Venezuela para la V Reunión de la Comisión Mixta Venezuela-Türkiye prevista a celebrarse en 2026. Se trata de un “espacio donde se ampliará y se profundizará el marco de cooperación política, social, económica y cultural entre ambos países”. 


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Ahmed Al Ahmed, el valiente “héroe” en Australia que detuvo a uno de los atacantes de Bondi Beach
Hamás alerta sobre planes israelíes para “reconfigurar Gaza” y desplazar a palestinos con impunidad
Türkiye condena el ataque terrorista en Bondi Beach de Sídney, Australia
Cómo la “ilusión de empatía” de la IA lleva a los jóvenes a usarla como terapeuta pese a los riesgos
Por Esra Karataş Alpay
Türkiye apuesta por la cooperación regional e internacional para la recuperación de Siria
Las fuertes lluvias matan al menos a 10 personas en Gaza en las últimas 24 horas, según la OMS
Nueva violación del alto el fuego: muere un adolescente por disparos israelíes en el norte de Gaza
Líbano advierte de un ataque israelí inminente en medio de una escalada de tensiones
Caen las exportaciones de petróleo de Venezuela tras la incautación de un barco por parte de EE.UU.
Tras reunión entre Erdogan y Putin, Rusia agradece esfuerzo de Türkiye en proceso de paz con Ucrania
Putin reafirma apoyo a Maduro, mientras EE.UU. busca retener petróleo de barco incautado a Venezuela
Niños muriendo de frío y tiendas bajo agua: inundación afecta al 40% de Gaza y desata otra crisis
De vuelta a casa: Türkiye recupera otras 41 piezas arqueológicas saqueadas de Anatolia
Türkiye está comprometida con la paz y el diálogo como parte de su misión histórica: Erdogan
EE.UU. prevé avances en alto el fuego, mientras el invierno y las inundaciones azotan Gaza