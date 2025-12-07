A través de una llamada telefónica este sábado, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, señaló a su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, que es esencial mantener abiertos los canales de diálogo con EE.UU., en medio de las tensiones que Caracas y Washington protagonizan.
Según la Dirección de Comunicaciones de Türkyie, Erdogan y Maduro hablaron sobre las relaciones bilaterales y los principales acontecimientos regionales. El mandatario turco destacó la importancia del diálogo entre EE.UU. y Venezuela, expresando su esperanza de que las tensiones actuales se alivien.
Por su parte, el Gobierno de Venezuela informó en un comunicado que “ambos jefes de Estado intercambiaron posiciones, criterios y valoraciones sobre la geopolítica mundial, así como los más recientes acontecimientos globales que inciden en la estabilidad y el futuro de la humanidad”.
La declaración, publicada por el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, añadió que Erdogan “expresó su profunda preocupación por las amenazas que recientemente se ciernen” sobre el país latinomericano, además de manifestar “su solidaridad con el pueblo venezolano”.
A su vez, Maduro “explicó detalladamente el carácter ilegal, desproporcionado, innecesario y hasta extravagante de estas amenazas, dejando claro que Venezuela continúa trabajando con firmeza por el crecimiento económico, la paz nacional y la estabilidad política”, según el comunicado.
Desde septiembre, Estados Unidos mantiene un creciente despliegue militar en el Caribe, cerca de Venezuela en lo que ha justificado como una “lucha contra el narcotráfico”. Sin embargo, Caracas lo ha denunciado como una intimidación que busca forzar un cambio de gobierno en el país.
La relación bilateral
El Gobierno de Venezuela también detalló que mantiene el compromiso de “seguir avanzando junto a Türkiye para alcanzar la meta de 3.000 millones de dólares en intercambio comercial”. En esa línea, destacó que Maduro y Erdogan celebraron la exitosa realización de dos exposiciones empresariales –una en Estambul y otra en Caracas–, “las cuales evidencian la fortaleza y vitalidad de las relaciones económicas, productivas, culturales y de hermandad entre los pueblos”.
De acuerdo al comunicado, Maduro también invitó a Erdogan a visitar Venezuela para la V Reunión de la Comisión Mixta Venezuela-Türkiye prevista a celebrarse en 2026. Se trata de un “espacio donde se ampliará y se profundizará el marco de cooperación política, social, económica y cultural entre ambos países”.