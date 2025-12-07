A través de una llamada telefónica este sábado, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, señaló a su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, que es esencial mantener abiertos los canales de diálogo con EE.UU., en medio de las tensiones que Caracas y Washington protagonizan.

Según la Dirección de Comunicaciones de Türkyie, Erdogan y Maduro hablaron sobre las relaciones bilaterales y los principales acontecimientos regionales. El mandatario turco destacó la importancia del diálogo entre EE.UU. y Venezuela, expresando su esperanza de que las tensiones actuales se alivien.

Por su parte, el Gobierno de Venezuela informó en un comunicado que “ambos jefes de Estado intercambiaron posiciones, criterios y valoraciones sobre la geopolítica mundial, así como los más recientes acontecimientos globales que inciden en la estabilidad y el futuro de la humanidad”.

La declaración, publicada por el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, añadió que Erdogan “expresó su profunda preocupación por las amenazas que recientemente se ciernen” sobre el país latinomericano, además de manifestar “su solidaridad con el pueblo venezolano”.

A su vez, Maduro “explicó detalladamente el carácter ilegal, desproporcionado, innecesario y hasta extravagante de estas amenazas, dejando claro que Venezuela continúa trabajando con firmeza por el crecimiento económico, la paz nacional y la estabilidad política”, según el comunicado.