Una declaración contundente que ayuda a disipar dudas –y, de paso, elimina el ruido proveniente de Tel Aviv sobre sus condiciones– llegó desde Hamás este sábado: el grupo de resistencia está dispuesto a entregar sus armas en Gaza a una autoridad palestina que gobierne el territorio. ¿La condición? Que termine la ocupación del Ejército de Israel en el enclave.

"Nuestras armas están vinculadas a la existencia de la ocupación y la agresión", declaró Khalil al-Hayya, negociador jefe de Hamás y su líder en Gaza, a través de un comunicado. "Si termina la ocupación, estas armas quedarán bajo la autoridad del Estado", añadió.

Ante una pregunta de seguimiento, la oficina de Hayya afirmó que las declaraciones hicieron referencia a un Estado palestino soberano e independiente. "Aceptamos el despliegue de fuerzas de la ONU como fuerza de separación, encargadas de vigilar las fronteras y garantizar el cumplimiento del alto el fuego en Gaza", añadió Hayya.

Ahora bien, el mensaje de Hamás llega en medio de la devastación profunda en Gaza y el sufrimiento que se ha extendido entre su población. A pesar de que el acuerdo de alto el fuego entró en vigencia hace casi dos meses, el pasado 10 de octubre, Israel lo ha violado constantemente. Además de los ataques y agresiones mortales, Tel Aviv sigue inflingiendo una hambruna sin precedentes contra los palestinos, al impedir el ingreso de suministros esenciales para sobrevivir a un invierno devastador .

Israel mantiene bloqueo a entrada de camiones

Justamente, la Oficina de Prensa de Gaza denunció este sábado que las fuerzas israelíes sólo han permitido la entrada del 16% de los camiones cisterna con gas que se pactaron en el acuerdo del alto el fuego. "Solo 104 camiones de gas entraron en Gaza. Este es el número real de camiones que accedieron desde el alto el fuego hasta el 6 de diciembre de 2025, en comparación con los 660 camiones que debían entrar en este período", señaló la entidad en un comunicado.

Además, destacó que "2,4 millones de gazatíes carecen del suministro mínimo de gas para cocinar", incluyendo aquí las necesidades del servicio por parte de hogares, hospitales, panaderías o cocinas comunitarias. Estos camiones cisterna que señala la Oficina de Prensa de Gaza son vehículos que transportan gas para cocinar, pero en ocasiones también proveían diésel o combustible, destinado a uso doméstico, hospitales, generadores, hornos, panaderías, etcétera.

Por su parte, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) alertó este viernes que el impacto de las condiciones invernales le ha añadido “una capa más al sufrimiento” de la población. En palabras del representante del UNFPA en Palestina, Nestor Owomuhangi, “las lluvias invernales y las inundaciones están sumando una capa más al sufrimiento”. "La mayoría de las familias aún viven en refugios superpoblados donde el hambre y las enfermedades amenazan a diario", indicó.

A eso se suma que las familias deben hacer filas durante horas y horas para obtener comida y agua. "La gente ya no pide vivienda, educación ni comida adecuada. Piden una tienda de campaña, un pequeño calentador o luz. Sus expectativas han colapsado, tan devastadoras como cualquier edificio destruido", sostuvo.

Ya la semana pasada, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) había alertado que un 7% de los niños en Gaza sufre desnutrición aguda, según un sondeo realizado sobre casi 8.000 menores. Aunque el ingreso de ayuda humanitaria ha aumentado desde que entró en vigor el alto el fuego, lo cierto es que sigue sin ser suficiente para cubrir las necesidades de una población sometida a más de dos años de ofensiva genocida y una hambruna sistemática.

Qatar y Egipto piden implementar segunda fase del alto el fuego en Gaza

Por su parte, Qatar y Egipto, mediadores de larga data para el alto el fuego en Gaza, enviaron un mensaje rotundo para avanzar en la segunda etapa del acuerdo. Desde Doha, representantes de ambos países pidieron la retirada de las tropas israelíes del territorio palestino y el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por sus siglas en inglés) para aplicar plenamente lo pactado.

Qatar y Egipto, junto a Estados Unidos, lideraron la mediación para el acuerdo de tregua en Gaza que se implementó hace casi dos meses. La segunda etapa del alto el fuego, según lo negociado, contempla que Israel se retire de sus posiciones en el enclave, que Hamás se desarme y que se desplieguen las tropas internacionales.

"Estamos en un momento crítico (...) No puede completarse una tregua a menos que se produzca una retirada total de las fuerzas israelíes y se restablezca la estabilidad en Gaza", declaró el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, en el Foro de Doha (Doha Forum).

"Necesitamos desplegar esta fuerza (internacional) lo antes posible sobre el terreno porque una de las partes, Israel, viola cada día el alto el fuego", afirmó a su vez el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty. Y añadió que la fuerza debía desplegarse a lo largo de "la línea amarilla con el fin de verificar y supervisar" la tregua.

Al Thani también destacó que Qatar y los demás garantes de la tregua, entre los que se encuentra Türkiye, "están trabajando juntos para impulsar la siguiente fase" del acuerdo.

Türkiye trabaja para avanzar “lo antes posible” en el plan de paz de Gaza

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Tükiye, Hakan Fidan, destacó también en el Foro de Doha que Ankara continuará con sus esfuerzos para impulsar un plan de paz inmediato para Gaza, y para poner fin a la creciente tragedia humanitaria.

En declaraciones a la agencia de noticias Anadolu, Fidan afirmó que Ankara se compromete a adoptar medidas concretas y prácticas para el enclave palestino. "Se está realizando una enorme labor humanitaria y diplomática para detener la ofensiva y poner en marcha el plan de paz", declaró este sábado. "Pero las intenciones de Israel siguen siendo igualmente negativas. Este proceso debe gestionarse con cuidado", completó.

Fidan afirmó que se mantiene la determinación de Türkiye para poner en marcha los mecanismos que garanticen la coordinación destinada a avanzar en el acuerdo de paz, y añadió que se mantiene un estrecho diálogo al respecto. “Al reunirnos con nuestros amigos y socios en la región, así como con nuestros amigos estadounidenses y europeos, seguiremos haciendo todo lo posible para garantizar que el plan de paz para Gaza se implemente lo antes posible y que esta tragedia humanitaria llegue a su fin”, declaró.