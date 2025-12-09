El genocidio israelí, en el que Tel Aviv ha asesinado a más de 70.000 palestinos, se ha perpetrado “con la complicidad de demasiados países”, denunció Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, este lunes. Subrayó que los países deben actuar como verdaderas “naciones unidas” frente a una ofensiva que, pese al alto el fuego vigente, no ha detenido el sufrimiento de los palestinos, quienes siguen bajo ataques de Israel y atrapados en una crisis humanitaria que persiste.
“Denuncié la brutalidad del genocidio israelí, llevado a cabo con la complicidad de demasiados países”, escribió Albanese en la red social X. Y reclamó una acción urgente de la comunidad internacional: “Los países que quieran preservar lo que queda del multilateralismo deben construir nuevas alianzas rápidamente y actuar como ‘naciones unidas’ de verdad, acorralando a los abusadores”.
En su informe de octubre, “Genocidio de Gaza: un crimen colectivo”, Albanese subrayó que “terceros países” han ofrecido apoyo directo, ayuda material, protección diplomática y, en algunos casos, incluso participación activa en las acciones de Israel en Gaza.
El domingo, en otro mensaje en X, Albanese también señaló que existe una tolerancia global de larga data hacia la conducta israelí. Y remarcó: “El genocidio continúa porque está normalizado”.
En este contexto, señaló que Tel Aviv sigue sin enfrentar suspensiones en los principales organismos internacionales. No obstante, destacó un cambio reciente en este panorama, al mencionar el boicot de varios países europeos al festival Eurovisión, que retiraron su participación debido a la presencia de Israel. Para los defensores del boicot, mantener vínculos comerciales, culturales o deportivos con Israel normaliza y financia un sistema que perpetúa la opresión y el genocidio. Según Albanese, este gesto representó un primer indicio de una mayor exigencia de responsabilidad.
Israel utiliza “la ayuda humanitaria como arma”
Mientras, Médicos Sin Fronteras (MSF) denunció que pese al alto el fuego vigente, la situación dentro de Gaza es crítica, especialmente para los pacientes que no tienen posibilidad de recibir un tratamiento adecuado y que se enfrentan a diario con las restricciones de Israel.
La situación “está tan difícil como siempre”, dijo el presidente de MSF, Javid Abdelmoneim, sobre el trabajo del personal médico en los hospitales de Gaza. Explicó este lunes que, aunque se pueden seguir haciendo cirugías, partos y curaciones, los equipos usan materiales y fármacos de menor calidad, lo que provoca una atención por debajo del estándar.
Además, Abdelmoneim, que trabajó como médico en Gaza en 2024, dijo que la tregua actual es solo “una especie de alto el fuego”, con “varios a decenas de palestinos muertos cada día por Israel”. "Estamos viendo llegar a los pacientes heridos en las salas de emergencia en las que trabajamos en todo el enclave", añadió.
El presidente de MSF señaló que, desde el inicio de la tregua, la ayuda “no ha entrado al nivel necesario”. “No hay un cambio sustancial y se está utilizando como arma... Así que, en lo que a nosotros respecta, es una característica persistente del genocidio. Se está utilizando como arma de doble filo, y eso es algo que no debería ocurrir con la ayuda humanitaria”, indicó.
Añadió que la falta de insumos y la destrucción de hospitales llevan a una situación sanitaria crítica. "Esos dos factores juntos implican mayores tasas de infección, más estancias hospitalarias y mayor riesgo de complicaciones. Por lo tanto, se trata de un nivel de atención deficiente", afirmó.
Obstáculos, demoras y rechazos a la ayuda
Las agencias humanitarias insisten en que necesitan tener más acceso a Gaza, pero que Israel mantiene su rechazo a que la ayuda pase por el cruce de Rafah. La ONU dijo que las negativas de Tel Aviv para permitir el ingreso de personal humanitario siguen siendo un “problema grave”.
Citando a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, destacó que en Gaza "las condiciones siguen siendo terribles y las necesidades superan con creces la capacidad de respuesta, dados los impedimentos persistentes que seguimos enfrentando”.
Estos obstáculos incluyen problemas de seguridad, demoras en aduanas, rechazos de carga, restricciones en cruces y pocas rutas disponibles dentro de Gaza para mover suministros. “Estas limitaciones suponen un desafío especial para los esfuerzos de las Naciones Unidas y sus socios por proporcionar suficientes refugios, agua, saneamiento e higiene, así como material educativo”, añadió.
Entre el 13 de octubre y el 4 de diciembre, las autoridades israelíes negaron el acceso a 295 contratistas, 28 empleados de la ONU y 21 trabajadores de salud, un promedio de casi siete por día. Afirmó que estas negativas alteran la planificación y obligan a hacer cambios de última hora. A veces, los equipos no logran reemplazar al personal bloqueado y algunas misiones se cancelan.
“No habrá paz sin autodeterminación palestina”
El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, dijo que no es posible una paz estable en Oriente Medio sin plena autodeterminación y sin respeto a los derechos fundamentales de los palestinos. Afirmó que las repetidas violaciones de Israel al acuerdo de tregua están empeorando la crisis.
Este lunes, Ramaphosa dijo que su gobierno está “muy preocupado” porque Israel viola el acuerdo del 10 de octubre con Hamás “casi a diario”. Recordó que la magnitud de la destrucción en Gaza denuncia como genocidio llevó a su país a presentar un caso contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en diciembre de 2023. Desde entonces, la CIJ ha ordenado medidas provisionales para evitar acciones que puedan constituir genocidio.
En este sentido, reiteró la demanda de Sudáfrica de un alto el fuego inmediato y de un proceso político que lleve a un Estado palestino soberano que viva junto a Israel.
Israel sigue violando alto el fuego
Mientras se acumulan las denuncias contra Israel, y aunque el alto el fuego haya dado una ilusión de fin de la ofensiva, los ataques en el enclave continúan. Este martes, las fuerzas israelíes lanzaron una nueva serie de bombardeos y ataques de artillería en zonas del norte y sur de Gaza, violando nuevamente el acuerdo.
Testigos dijeron a la Agencia Anadolu que Israel efectuó ataques intensos en el oeste de Rafah, mientras su artillería golpeaba los barrios del este. Desde el mar, barcos israelíes también abrieron fuego hacia Jan Yunis, generando pánico entre las personas desplazadas. En el norte, el ejército israelí realizó demoliciones en el barrio de Shujaiya, al este de Ciudad de Gaza, en medio de un fuerte despliegue de drones.
Desde el 7 de octubre de 2023, más de 70.000 palestinos han sido asesinados por el ejército israelí, en su mayoría mujeres y niños, y cerca de 171.000 han resultado heridos, según el Ministerio de Salud de Gaza. Además, desde que la tregua entró en vigor el 10 de octubre, las fuerzas israelíes han matado al menos a 376 palestinos.