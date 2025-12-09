El genocidio israelí, en el que Tel Aviv ha asesinado a más de 70.000 palestinos, se ha perpetrado “con la complicidad de demasiados países”, denunció Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, este lunes. Subrayó que los países deben actuar como verdaderas “naciones unidas” frente a una ofensiva que, pese al alto el fuego vigente, no ha detenido el sufrimiento de los palestinos, quienes siguen bajo ataques de Israel y atrapados en una crisis humanitaria que persiste.

“Denuncié la brutalidad del genocidio israelí, llevado a cabo con la complicidad de demasiados países”, escribió Albanese en la red social X. Y reclamó una acción urgente de la comunidad internacional: “Los países que quieran preservar lo que queda del multilateralismo deben construir nuevas alianzas rápidamente y actuar como ‘naciones unidas’ de verdad, acorralando a los abusadores”.

En su informe de octubre, “Genocidio de Gaza: un crimen colectivo”, Albanese subrayó que “terceros países” han ofrecido apoyo directo, ayuda material, protección diplomática y, en algunos casos, incluso participación activa en las acciones de Israel en Gaza.

El domingo, en otro mensaje en X, Albanese también señaló que existe una tolerancia global de larga data hacia la conducta israelí. Y remarcó: “El genocidio continúa porque está normalizado”.

En este contexto, señaló que Tel Aviv sigue sin enfrentar suspensiones en los principales organismos internacionales. No obstante, destacó un cambio reciente en este panorama, al mencionar el boicot de varios países europeos al festival Eurovisión, que retiraron su participación debido a la presencia de Israel. Para los defensores del boicot, mantener vínculos comerciales, culturales o deportivos con Israel normaliza y financia un sistema que perpetúa la opresión y el genocidio. Según Albanese, este gesto representó un primer indicio de una mayor exigencia de responsabilidad.

Israel utiliza “la ayuda humanitaria como arma”

Mientras, Médicos Sin Fronteras (MSF) denunció que pese al alto el fuego vigente, la situación dentro de Gaza es crítica, especialmente para los pacientes que no tienen posibilidad de recibir un tratamiento adecuado y que se enfrentan a diario con las restricciones de Israel.

La situación “está tan difícil como siempre”, dijo el presidente de MSF, Javid Abdelmoneim, sobre el trabajo del personal médico en los hospitales de Gaza. Explicó este lunes que, aunque se pueden seguir haciendo cirugías, partos y curaciones, los equipos usan materiales y fármacos de menor calidad, lo que provoca una atención por debajo del estándar.

Además, Abdelmoneim, que trabajó como médico en Gaza en 2024, dijo que la tregua actual es solo “una especie de alto el fuego”, con “varios a decenas de palestinos muertos cada día por Israel”. "Estamos viendo llegar a los pacientes heridos en las salas de emergencia en las que trabajamos en todo el enclave", añadió.

Relacionado TRT Español - ¿Está cerca la segunda fase de tregua? Netanyahu se reunirá con Trump, pero siguen ataques de Israel

El presidente de MSF señaló que, desde el inicio de la tregua, la ayuda “no ha entrado al nivel necesario”. “No hay un cambio sustancial y se está utilizando como arma... Así que, en lo que a nosotros respecta, es una característica persistente del genocidio. Se está utilizando como arma de doble filo, y eso es algo que no debería ocurrir con la ayuda humanitaria”, indicó.

Añadió que la falta de insumos y la destrucción de hospitales llevan a una situación sanitaria crítica. "Esos dos factores juntos implican mayores tasas de infección, más estancias hospitalarias y mayor riesgo de complicaciones. Por lo tanto, se trata de un nivel de atención deficiente", afirmó.

Obstáculos, demoras y rechazos a la ayuda

Las agencias humanitarias insisten en que necesitan tener más acceso a Gaza, pero que Israel mantiene su rechazo a que la ayuda pase por el cruce de Rafah. La ONU dijo que las negativas de Tel Aviv para permitir el ingreso de personal humanitario siguen siendo un “problema grave”.