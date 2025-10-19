El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó este sábado a Washington de violar la soberanía nacional y de asesinar a un pescador colombiano, apenas unas horas después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, confirmara que fuerzas de su país habían llevado a cabo otro ataque dentro de su ofensiva militar contra los llamados “narcoterroristas”.

Desde su llegada al poder, Trump ha desplegado una campaña militar sin precedentes, que, según afirma, tiene como objetivo frenar el flujo de drogas desde América Latina hacia Estados Unidos. Sin embargo, aunque Washington asegura que sus operaciones han asestado un golpe decisivo al narcotráfico, hasta el momento no ha presentado pruebas de que las al menos 27 personas muertas en dichos ataques estuvieran realmente vinculadas con redes de contrabando.

En este contexto, Petro denunció a través de su cuenta en X que “funcionarios del gobierno estadounidense han cometido un asesinato y han violado nuestra soberanía en aguas territoriales”. Además, subrayó que el pescador Alejandro Carranza, víctima del ataque, “no tenía ningún vínculo con narcotraficantes; su única actividad era la pesca”.

Expertos en derecho internacional advierten que este tipo de ejecuciones sumarias son ilegales incluso si los objetivos fueran narcotraficantes confirmados. En ese sentido, Petro recordó que “la embarcación colombiana estaba a la deriva y tenía activada la señal de auxilio” en el momento del ataque. “Esperamos explicaciones del gobierno estadounidense”, concluyó.

Un “submarino del narcotráfico”





Por su parte, el presidente Donald Trump anunció el sábado que Estados Unidos había entregado a dos presuntos narcotraficantes a sus países de origen, Ecuador y Colombia, tras un ataque militar contra su “submarino de contrabando de drogas” en el Caribe, en el que murieron otras dos personas.

“Ha sido un gran honor destruir un enorme SUBMARINO CARGADO DE DROGAS que se dirigía hacia Estados Unidos por una conocida ruta del narcotráfico”, escribió en su plataforma Truth Social, asegurando que la nave transportaba fentanilo y otras sustancias.