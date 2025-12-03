El Kremlin fue escenario este martes de un encuentro clave en las conversaciones sobre la guerra en Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió al enviado de Estados Unidos Steve Witkoff en una reunión que duró cinco horas y que Moscú calificó como “útil”, aunque aclaró que todavía persisten grandes diferencias antes de poder acercarse a un acuerdo.
Por su parte, el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov describió el encuentro como constructivo y sustancial. “Hubo una oportunidad para analizar a fondo las perspectivas de un trabajo conjunto que permita lograr una solución pacífica y duradera a la crisis ucraniana”, indicó en una conferencia de prensa tras la reunión. “La conversación fue muy útil, constructiva y muy informativa”, agregó.
Ushakov señaló que abordaron varias opciones para un plan de paz, incluyendo “cuestiones territoriales”, consideradas por Moscú claves para una salida al conflicto, aunque no se asumieron compromisos.
Discusión sobre plan de Trump
El asesor ruso confirmó que Moscú ha recibido de Washington el plan de paz de 28 puntos del presidente de EE.UU., Donald Trump, y cuatro versiones posteriores. La propuesta inicial, presentada por el mandatario estadounidense el pasado 20 de noviembre, dio lugar a conversaciones en Ginebra que se prolongaron durante varios días entre funcionarios ucranianos y aliados de Europa, y fue modificándose tras intensas negociaciones y bajo presión europea, según reportes.
Ushakov precisó que, después de la primera versión de tal plan de paz, Rusia recibió cuatro documentos más, y que estos se analizaron en la reunión del martes. “No puedo revelar los puntos clave de estos documentos. Todos se refieren a una solución pacífica y duradera de la crisis en Ucrania”.
Aclaró que esos documentos solo fueron “repasados”, sin entrar en detalles respecto a su redacción. “Naturalmente, discutimos con nuestros colegas estadounidenses el contenido de esos proyectos”, señaló. Pero advirtió: “No discutimos formulaciones específicas ni propuestas concretas de Estados Unidos, sino la esencia misma de lo que está contenido en esos documentos estadounidenses”.
"Por el momento no hemos logrado un compromiso, pero varias propuestas estadounidenses son más o menos aceptables. Se pueden discutir”, dijo Ushakov. "Hubo algunos puntos en los que pudimos ponernos de acuerdo", sin embargo, Putin “no ocultó nuestra postura crítica, incluso negativa, sobre varios puntos".
"Lo más importante es que se celebró un debate muy útil y que las partes manifestaron su disposición a continuar trabajando conjuntamente para lograr una solución pacífica a largo plazo en Ucrania", afirmó Ushakov.
“No estamos más lejos”
Consultado sobre si la reunión había alejado a las partes, Ushakov insistió en que Rusia y EE.UU. no quedaron más distantes. “No estamos más lejos, eso seguro. Pero aún queda mucho trabajo por hacer, tanto en Washington como en Moscú. Los contactos continuarán”.
También se refirió a una posible cumbre entre los presidentes Putin y Trump, señalando que “depende de los avances que se logren en este camino” y que trabajarán “con esfuerzo y de forma constante a través de los asistentes y de los especialistas del Ministerio de Exteriores”.
Aunque el martes a la tarde Ushakov aseguró que la delegación estadounidense regresaría a EE.UU., horas después surgieron reportes que indicaban que Witkoff tenía previsto reunirse este miércoles con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy. Según el medio estadounidense Axios, el enviado planeaba comentarle los resultados de sus conversaciones con Putin. La agencia de noticias AFP respaldó esa versión y agregó que el encuentro sería en Bruselas, Bélgica.
El domingo ya se habían celebrado conversaciones en Florida, Estados Unidos, donde Witkoff; el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el yerno y asesor de Trump, Jared Kushner, se reunieron con el jefe del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Rustem Umerov.
Putin: Si Europa quiere la guerra, entonces Rusia está lista
Antes de acudir a la reunión de este martes, Putin brindó una conferencia de prensa y, en respuesta a una pregunta, afirmó que no quiere un conflicto con los países europeos, pero que Rusia está preparada si Europa buscara un enfrentamiento directo con Moscú.
"No tenemos intención de ir a la guerra con Europa, pero si Europa quiere y empieza, estamos listos", declaró tras participar en un foro.
También señaló a los europeos de querer impedir los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania: "Los europeos están molestos por haber sido excluidos de las negociaciones, pero ellos mismos se han apartado; ha sido una iniciativa suya", agregó. "Se abstienen de las negociaciones de paz y, al mismo tiempo, ponen trabas al presidente Trump. No tienen agenda de paz. Están a favor de la guerra".
"Presentan exigencias que para Rusia son absolutamente inadmisibles. Ellos lo entienden y así culpan a Rusia de rechazar ese proceso de paz. Ese es su objetivo. Lo vemos con claridad", enfatizó. Y reiteró: "No tenemos intención de atacar Europa. Lo he dicho cientos de veces".
“No hay consenso en la OTAN para la adhesión de Ucrania”
Por otra parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este martes que actualmente no existe consenso entre los miembros de la alianza sobre la adhesión de Ucrania, y destacó que cualquier aspecto relacionado con la alianza dentro de un eventual acuerdo de paz se abordaría por separado.
“La situación práctica es, como saben, que se requiere consenso de todos los aliados para que Ucrania se incorpore a la OTAN. Y, por ahora, como saben, no hay consenso sobre la adhesión de Ucrania a la OTAN”, reiteró.
Rutte subrayó que la seguridad de la OTAN está profundamente vinculada con la guerra en curso en Ucrania y valoró los esfuerzos liderados por Estados Unidos para lograr una paz justa y duradera. “Estoy seguro de que estos esfuerzos sostenidos eventualmente restaurarán la paz en Europa”, añadió.
Lo importantes es que “nada se decida sin Ucrania”, dice Zelenskyy
Por su parte, el presidente Zelenskyy pidió durante una visita a Irlanda este martes el fin de la guerra y no "solo una pausa" en los enfrentamientos.
En un mensaje en redes sociales, declaró que "no habrá soluciones fáciles". "Lo importante es que todo sea justo y transparente. (...) Que nada se decida sin Ucrania, sobre nosotros, sobre nuestro futuro", escribió.
"Por lo que he visto, Estados Unidos está tomando medidas serias para poner fin a esta guerra, de una forma u otra, y estoy seguro de que nuestra tarea común, para todos en Europa, es realmente poner fin a esta guerra", declaró. Zelenskyy se reunió este martes con su equipo negociador para abordar los resultados de los contactos con representantes de EE.UU. que tuvieron lugar el domingo y el lunes en Miami.