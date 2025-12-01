El plan de paz de 28 puntos que propuso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para acabar con la guerra entre Rusia y Ucrania ha aumentado la presión sobre el mandatario ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, para que acepte las condiciones y llegue a un acuerdo con su homólogo ruso, Vladimir Putin.
Aunque gran parte del mundo quiere ver el fin de esa guerra, muchos también se están cuestionando el porqué de la insistencia de Trump para que Zelenskyy acepte su plan, el cual exige importantes concesiones de Kiev, incluyendo pérdidas territoriales y la aceptación de la neutralidad política.
Similar a su plan de paz de 21 puntos para Gaza –que contempla una Junta de Paz liderada por Estados Unidos para supervisar y hacer cumplir el alto el fuego– la propuesta para Ucrania incluye la formación de un Consejo de Paz bajo el liderazgo de Washington, según lo establece el artículo 27.
Los europeos respondieron al plan de Trump con otra propuesta diferente de 28 puntos. Más recientemente, estadounidenses y ucranianos también negocian sobre otro marco de 19 puntos, pero el plan original de Trump continúa siendo el principal factor de influencia en las conversaciones actuales.
Los expertos apuntan a que en la etapa actual de la guerra en Ucrania, donde las trayectorias de batalla en el campo no favorecen a Kiev, Trump y sus aliados temen que el liderazgo de Zelenskyy, debilitado por un reciente escándalo de corrupción que involucra al propio presidente, pueda colapsar o desencadenar una lucha interna entre el ejército y las élites políticas.
Según Oleg Ignatov, analista sénior sobre Rusia del International Crisis Group, la creciente presión de Trump para que Kiev acepte un acuerdo de paz con Moscú tiene dos motivaciones principales.
En primer lugar, Trump quiere concluir un acuerdo de paz para mostrarle al mundo que es sincero en su papel como artífice de la paz, afirma el experto.
Pero su segunda motivación, que es proteger a Ucrania de “una derrota militar y un acuerdo en términos aún peores” con Rusia, se está convirtiendo ahora en el objetivo principal del mandatario estadounidense, señala Ignatov a TRT World.
“No quiere que Ucrania se convierta en su Afganistán, como le ocurrió a Biden”, afirmó Ignatov, refiriéndose a la apresurada retirada estadounidense que llevó al colapso del gobierno afgano respaldado por Washington y a la rápida toma de poder por parte de los talibanes.
“Además, Trump cree que las grandes potencias deben ser capaces de negociar y lograr acuerdos, porque las guerras entre ellas no pueden traer nada bueno”, explica Ignatov en relación con la creciente presión de Trump sobre Zelenskyy.
El plan de 28 puntos de Trump incluye una cooperación rusa-estadounidense a largo plazo en muchas áreas —desde energía, recursos naturales, hasta infraestructura, inteligencia artificial, centros de datos, proyectos de minerales de tierras raras en el Ártico y "otras oportunidades corporativas mutuamente beneficiosas"— lo que revela su intención de formar un consenso entre grandes potencias a escala global.
En este contexto de grandes potencias, Trump instó recientemente a su aliado Japón a moderar la retórica sobre Taiwán, en un aparente gesto para apaciguar al presidente de China, Xi Jinping, con quien se reunió en Corea del Sur a principios de este mes y logró un marco de acuerdo comercial con Beijing.
Ucrania en retirada
Según Ignatov y otros observadores de la guerra, el ejército ucraniano enfrenta una seria presión en la línea del frente por parte de las fuerzas rusas y continúa retirándose gradualmente, mientras que el sistema de movilización del país parece estar experimentando problemas graves.
“Aún no está claro cómo Ucrania puede solucionar esto, o si puede hacerlo en absoluto, lo que significa que será muy difícil para Kiev obtener alguna concesión de Moscú”, señala Ignatov.
Aunque funcionarios ucranianos han prometido que el país no cederá bajo presión, la situación de la guerra presenta un panorama diferente.
Analistas y funcionarios rusos sostienen que cualquier acuerdo de paz debe satisfacer a Moscú más que a Kiev, debido a las realidades sobre el terreno donde las fuerzas de Putin tienen la ventaja.
“Rusia está en una posición más fuerte, por lo que cualquier plan tendría que ser prorruso porque esto es más realista”, declaró un exfuncionario ruso en una entrevista reciente con el diario The Washington Post.
Pero esa percepción rusa también plantea una cuestión clave: ¿buscará Moscú alguna vez un verdadero acuerdo de paz con Ucrania mientras sus fuerzas avanzan por los campos de batalla con la moral nacional ucraniana en declive?
“Moscú puede hacer compromisos, pero difícilmente significativos, dada la situación actual en las líneas del frente. Por supuesto, esto depende del interés de Rusia en la paz en este momento”, indica Ignatov.
El analista añadió que lo que Rusia realmente pretende con Ucrania podría entenderse por la reacción del Kremlin ante una posible aprobación de Kiev del plan de Trump.
“Si Ucrania hace ahora los compromisos que Rusia quiere, y Moscú prolonga las negociaciones mientras continúa fortaleciendo sus ventajas en las líneas del frente, entonces es obvio que Rusia cree que puede lograr objetivos mayores”, analiza el experto.
No obstante, Ignatov también llama la atención sobre cómo el Kremlin ha enmarcado la guerra en Ucrania como una lucha existencial no solo contra Kiev, sino también contra Occidente. Y, añade, esto significa que la paz con Ucrania también equivaldrá a una desescalada con Occidente, creando una oportunidad para desarrollar un marco de seguridad europeo-ruso.
"Por lo tanto, no creo que Rusia utilice la paz como pretexto para una nueva guerra. Para Rusia, Ucrania es un instrumento para acuerdos más amplios. Si Rusia gana la guerra en Ucrania pero no llega a una vía de desescalada con Occidente, será una situación difícil para Rusia", puntualiza.
Sin embargo, otros expertos como John Mearsheimer, destacado especialista en política internacional, creen que Putin no aceptará algunas partes cruciales del plan de paz de Trump, como el tamaño del ejército ucraniano, las garantías de seguridad estadounidenses para Kiev y el estatus parcialmente desmilitarizado de la región de Donbás de la cual Ucrania debería retirarse.
En una declaración reciente, Putin sugirió que la paz llegará “una vez que las tropas ucranianas se retiren de los territorios que ocupan” en aparente referencia a las regiones rusas anexadas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia. “Si no se retiran, lograremos esto por medios militares”, añadió el mandatario ruso.
¿Cuáles son las cartas de Ucrania?
Durante un acalorado intercambio con Zelenskyy en la Casa Blanca en febrero, Trump declaró públicamente que Ucrania no tiene ninguna carta que jugar contra Rusia.
Mientras Zelenskyy y gran parte del establecimiento ucraniano continúan resistiendo el plan de 28 puntos de Trump, las opciones de Kiev contra Moscú –cuya economía se ha mantenido en gran medida estable a pesar de las fuertes sanciones de Occidente debido a su condición de riqueza en combustibles fósiles– no son muy prometedoras.
“Incluso si Rusia no muestra signos de buscar consenso, en las condiciones actuales, el mejor escenario realista para Ucrania es buscar negociaciones”, afirma Linas Kojala, director ejecutivo del Centro de Estudios de Geopolítica y Seguridad en Vilna, la capital del estado báltico de Lituania.
Para Kiev eso significaría un alto al fuego o armisticio sin reconocimiento legal de las anexiones rusas; sanciones occidentales sostenidas contra Rusia; y compromisos de seguridad a largo plazo de Estados Unidos y Europa, incluyendo asistencia militar y defensa aérea por varios años, incluso si la membresía en la OTAN se pospone, explica Kojala a TRT World.
Sin embargo, el Kremlin ha rechazado un alto al fuego hasta ahora. Además, el plan de 28 puntos de Trump permite el control de facto ruso de las regiones de Crimea, Donetsk y Lugansk, se compromete a levantar las sanciones contra Rusia y traer a Moscú de vuelta a la “economía global”, incluido su retorno al G7.
El plan también rechaza la membresía de Ucrania en la OTAN. “Ucrania acepta consagrar en su Constitución que no se unirá a la OTAN, y la OTAN acepta incluir en sus estatutos una disposición de que Ucrania no será admitida en el futuro”, señaló.
Mientras el plan permite la integración de Ucrania en la UE, tiene un lenguaje ambiguo sobre su reconstrucción económica y de infraestructura, sugiriendo una cooperación ruso-estadounidense para reconstruir el país devastado por la guerra.
“La integración acelerada en la UE y el apoyo financiero serían cruciales para mantener a Ucrania estable y firmemente anclada en Occidente, mientras parte de su territorio probablemente permanezca ocupado. Tal resultado no resolvería todas las disputas, pero evitaría un colapso más profundo de la seguridad y economía de Ucrania y mantendría abiertas las opciones para el futuro”, espera Kojala.
Pero Alistair Edgar, politólogo y académico de la Universidad Wilfrid Laurier en Waterloo, no ve un camino confiable para Kiev si cede más territorio y reduce el tamaño de su ejército con la esperanza de confiar en las garantías de seguridad rusas y estadounidenses.
“Las demandas centrales de Putin simplemente fortalecen la posición estratégica de Rusia (y le dan a Putin cobertura temporal) para un intento renovado de atacar a Ucrania y buscar destruirla por completo como estado independiente”, señala Edgar a TRT World.