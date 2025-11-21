El plan de 28 puntos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para terminar la entre Rusia y Ucrania se le presentó a Kiev este jueves. Washington y Moscú trabajaron juntos en el borrador, que ofrece términos más favorables para el Kremlin al solicitar que Ucrania ceda territorio, evite unirse a la OTAN y otras condiciones.

Esta es la propuesta de Trump, textualmente:

1. Se confirmará la soberanía de Ucrania.

2. Se concertará un acuerdo integral de no agresión entre Rusia, Ucrania y Europa. Todas las ambigüedades de los últimos 30 años se considerarán resueltas.

3. Se espera que Rusia no invada países vecinos y que la OTAN no se expanda más.

4. Un diálogo entre Rusia y la OTAN, mediado por Estados Unidos, se llevará a cabo para resolver todos los problemas de seguridad y crear condiciones para la desescalada, con el fin de garantizar la seguridad global y aumentar las oportunidades de cooperación y desarrollo económico futuro.

5. Ucrania recibirá garantías de seguridad confiables.

6. El tamaño de las Fuerzas Armadas de Ucrania se limitará a 600.000 soldados.

7. Ucrania acepta consagrar en su constitución que no se unirá a la OTAN, y la OTAN acepta incluir en sus estatutos una disposición de que Ucrania no será admitida en el futuro.

8. La OTAN acepta no desplegar tropas en Ucrania.

9. Aviones de combate europeos estarán estacionados en Polonia.

10. La garantía de EE.UU.:

— Estados Unidos recibirá compensación por la garantía;

— Si Ucrania invade Rusia, perderá la garantía;

— Si Rusia invade Ucrania, además de una respuesta militar coordinada y decisiva, se restablecerán todas las sanciones globales, se revocará el reconocimiento del nuevo territorio y todos los demás beneficios de este acuerdo;

— Si Ucrania lanza un misil contra Moscú o San Petersburgo sin causa justificada, la garantía de seguridad se considerará inválida.

11. Ucrania es elegible para la membresía en la Unión Europea y recibirá acceso preferencial a corto plazo al mercado del bloque mientras se evalúa este asunto.

12. Un poderoso paquete global de medidas para reconstruir Ucrania, que incluye pero no se limita a:

— La creación de un Fondo de Desarrollo de Ucrania para invertir en industrias de rápido crecimiento, incluyendo tecnología, centros de datos e inteligencia artificial.

— Estados Unidos cooperará con Ucrania para reconstruir, desarrollar, modernizar y operar conjuntamente la infraestructura de gas de Ucrania, incluidos gasoductos e instalaciones de almacenamiento.

— Esfuerzos conjuntos para rehabilitar áreas afectadas por la guerra para la restauración, reconstrucción y modernización de ciudades y áreas residenciales.

— Desarrollo de infraestructura.

— Extracción de minerales y recursos naturales.

— El Banco Mundial desarrollará un paquete de financiamiento especial para acelerar estos esfuerzos.

13. Rusia será reintegrada a la economía global:

— El levantamiento de sanciones se abordará y acordará por etapas, y caso por caso.

— Estados Unidos se comprometerá a un acuerdo de cooperación económica a largo plazo para el desarrollo mutuo en las áreas de energía, recursos naturales, infraestructura, inteligencia artificial, centros de datos, proyectos de extracción de metales de tierras raras en el Ártico y otras oportunidades corporativas mutuamente beneficiosas.

— Rusia será invitada a reincorporarse al G8.

14. Los fondos congelados se utilizarán de la siguiente manera: