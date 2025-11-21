El plan de 28 puntos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para terminar la entre Rusia y Ucrania se le presentó a Kiev este jueves. Washington y Moscú trabajaron juntos en el borrador, que ofrece términos más favorables para el Kremlin al solicitar que Ucrania ceda territorio, evite unirse a la OTAN y otras condiciones.
Esta es la propuesta de Trump, textualmente:
1. Se confirmará la soberanía de Ucrania.
2. Se concertará un acuerdo integral de no agresión entre Rusia, Ucrania y Europa. Todas las ambigüedades de los últimos 30 años se considerarán resueltas.
3. Se espera que Rusia no invada países vecinos y que la OTAN no se expanda más.
4. Un diálogo entre Rusia y la OTAN, mediado por Estados Unidos, se llevará a cabo para resolver todos los problemas de seguridad y crear condiciones para la desescalada, con el fin de garantizar la seguridad global y aumentar las oportunidades de cooperación y desarrollo económico futuro.
5. Ucrania recibirá garantías de seguridad confiables.
6. El tamaño de las Fuerzas Armadas de Ucrania se limitará a 600.000 soldados.
7. Ucrania acepta consagrar en su constitución que no se unirá a la OTAN, y la OTAN acepta incluir en sus estatutos una disposición de que Ucrania no será admitida en el futuro.
8. La OTAN acepta no desplegar tropas en Ucrania.
9. Aviones de combate europeos estarán estacionados en Polonia.
10. La garantía de EE.UU.:
— Estados Unidos recibirá compensación por la garantía;
— Si Ucrania invade Rusia, perderá la garantía;
— Si Rusia invade Ucrania, además de una respuesta militar coordinada y decisiva, se restablecerán todas las sanciones globales, se revocará el reconocimiento del nuevo territorio y todos los demás beneficios de este acuerdo;
— Si Ucrania lanza un misil contra Moscú o San Petersburgo sin causa justificada, la garantía de seguridad se considerará inválida.
11. Ucrania es elegible para la membresía en la Unión Europea y recibirá acceso preferencial a corto plazo al mercado del bloque mientras se evalúa este asunto.
12. Un poderoso paquete global de medidas para reconstruir Ucrania, que incluye pero no se limita a:
— La creación de un Fondo de Desarrollo de Ucrania para invertir en industrias de rápido crecimiento, incluyendo tecnología, centros de datos e inteligencia artificial.
— Estados Unidos cooperará con Ucrania para reconstruir, desarrollar, modernizar y operar conjuntamente la infraestructura de gas de Ucrania, incluidos gasoductos e instalaciones de almacenamiento.
— Esfuerzos conjuntos para rehabilitar áreas afectadas por la guerra para la restauración, reconstrucción y modernización de ciudades y áreas residenciales.
— Desarrollo de infraestructura.
— Extracción de minerales y recursos naturales.
— El Banco Mundial desarrollará un paquete de financiamiento especial para acelerar estos esfuerzos.
13. Rusia será reintegrada a la economía global:
— El levantamiento de sanciones se abordará y acordará por etapas, y caso por caso.
— Estados Unidos se comprometerá a un acuerdo de cooperación económica a largo plazo para el desarrollo mutuo en las áreas de energía, recursos naturales, infraestructura, inteligencia artificial, centros de datos, proyectos de extracción de metales de tierras raras en el Ártico y otras oportunidades corporativas mutuamente beneficiosas.
— Rusia será invitada a reincorporarse al G8.
14. Los fondos congelados se utilizarán de la siguiente manera:
— 100.000 millones de dólares en activos rusos congelados se invertirán en esfuerzos liderados por Estados Unidos para reconstruir e invertir en Ucrania;
— Estados Unidos recibirá el 50% de las ganancias de esta empresa. Europa añadirá 100.000 millones de dólares para aumentar la cantidad de inversión disponible para la reconstrucción de Ucrania. Los fondos europeos congelados serán descongelados. El resto de los fondos rusos congelados se invertirá en un vehículo de inversión estadounidense-ruso separado que implementará proyectos conjuntos en áreas específicas. Este fondo estará orientado a fortalecer las relaciones y aumentar los intereses comunes para crear un fuerte incentivo que permita no volver al conflicto.
15. Se establecerá un grupo de trabajo conjunto estadounidense-ruso sobre cuestiones de seguridad, para promover y garantizar el cumplimiento de todas las disposiciones de este acuerdo.
16. Rusia consagrará en la ley su política de no agresión hacia Europa y Ucrania.
17. Estados Unidos y Rusia acordarán extender la vigencia de los tratados sobre la no proliferación y el control de armas nucleares, incluido el Tratado START I.
18. Ucrania acepta ser un estado no nuclear de conformidad con el Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares.
19. La Central Nuclear de Zaporiyia será puesta en marcha bajo la supervisión de la OIEA, y la electricidad producida se distribuirá equitativamente entre Rusia y Ucrania - 50:50.
20. Ambos países se comprometen a implementar programas educativos en escuelas y la sociedad orientados a promover la comprensión y tolerancia de diferentes culturas y eliminar el racismo y los prejuicios:
— Ucrania adoptará las normas de la UE sobre tolerancia religiosa y protección de minorías lingüísticas.
— Ambos países acordarán abolir todas las medidas discriminatorias y garantizar los derechos de los medios de comunicación y la educación ucranianos y rusos.
— Toda ideología y actividad nazi debe ser rechazada y prohibida.
21. Territorios:
— Crimea, Lugansk y Donetsk serán reconocidos de facto rusos, incluyendo Estados Unidos.
— Jersón y Zaporiyia quedarán congelados a lo largo de la línea de contacto, lo que significará un reconocimiento de facto a lo largo de la línea de contacto.
— Rusia renunciará a otros territorios acordados que controla fuera de las cinco regiones.
— Las fuerzas ucranianas se retirarán de la parte del óblast de Donetsk que actualmente controlan, y esta zona de retirada se considerará una zona de amortiguamiento desmilitarizada neutral, reconocida internacionalmente como territorio perteneciente a la Federación Rusa. Las fuerzas rusas no entrarán en esta zona desmilitarizada.
22. Después de acordar los arreglos territoriales futuros, tanto la Federación Rusa como Ucrania se comprometen a no cambiar estos arreglos por la fuerza. Ninguna garantía de seguridad se aplicará en caso de incumplimiento de este compromiso.
23. Rusia no impedirá que Ucrania utilice el río Dniéper para actividades comerciales, y se alcanzarán acuerdos sobre el transporte libre de grano a través del mar Negro.
24. Se establecerá un comité humanitario para resolver cuestiones pendientes:
— Todos los prisioneros y cuerpos restantes serán intercambiados sobre la base de 'todos por todos'.
— Todos los detenidos civiles y rehenes serán devueltos, incluidos los niños.
— Se implementará un programa de reunificación familiar.
— Se tomarán medidas para aliviar el sufrimiento de las víctimas del conflicto.
25. Ucrania celebrará elecciones en 100 días.
26. Todas las partes involucradas en este conflicto recibirán amnistía completa por sus acciones durante la guerra, y acuerdan no presentar ninguna reclamación ni considerar ninguna queja en el futuro.
27. Este acuerdo será legalmente vinculante. Su implementación será monitoreada y garantizada por el Consejo de Paz, encabezado por el presidente Donald J. Trump. Se impondrán sanciones por violaciones.
28. Una vez que todas las partes acuerden este memorándum, el alto el fuego entrará en vigor inmediatamente después de que ambos lados se retiren a puntos acordados para comenzar la implementación del acuerdo.