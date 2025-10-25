La relación entre Estados Unidos y los países del Caribe atraviesa uno de sus momentos más tensos en años. Tras las amenazas del presidente Donald Trump contra Venezuela, el mandatario decidió subir la apuesta al imponer sanciones directas contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Mientras tanto, el despliegue militar de Washington en la región se volvió más alarmante con el envío de su mayor portaaviones, calificado por Washington como “la plataforma de combate más letal”, al mar Caribe.

Estados Unidos anunció sanciones contra el presidente Petro, alegando un supuesto fracaso de su administración en combatir el tráfico de drogas. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó en un comunicado que Petro "ha permitido que los carteles de drogas prosperen y se ha negado a detener esta actividad".

"Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia ha explotado al nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses", indicó Bessent. Y agregó: "Hoy, el presidente Trump está tomando medidas firmes para proteger a nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas hacia nuestro país”.

Además de Petro, Estados Unidos incluyó en la lista negra a su hijo mayor, Nicolás Fernando Petro Burgos; a su esposa, Verónica del Socorro Alcocer García; y al ministro del Interior, Armando Benedetti.

Petro reaccionó ante las sanciones, brindando cifras para rechazar las declaraciones de Bessent. Indicó que fue durante el gobierno del expresidente Iván Duque que hubo un crecimiento desmedido de los cultivos de coca en el país. “En mi gobierno después de tasas de crecimiento anual de 42% en 2024, he logrado disminuir esa tasa al 13% en 2022, al 9% en 2023, y al 3% en 2024″, manifestó durante este viernes.

Agregó que su gobierno incautó más cocaína que en cualquier otro momento de la historia, contrario a las afirmaciones de Washington. "Lo que está haciendo el Tesoro de EE.UU. es una arbitrariedad típica de un régimen opresor", afirmó.

Nuevo ataque de EE.UU.





En paralelo a las sanciones y advertencias, un nuevo ataque estadounidense contra un barco, según Washington, transportaba drogas, mató a seis personas el jueves por la noche. El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, aseguró que la embarcación estaba operada por la banda Tren de Aragua, aunque no aportó pruebas.

Hegseth publicó un video de unos 20 segundos que parecía mostrar la embarcación en el agua antes de ser alcanzada por al menos un proyectil y explotar. No obstante, no ofreció evidencia de lo que transportaba.

Con este ataque, Estados Unidos ha realizado 10 operaciones contra barcos sospechosos de tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico, causando casi 43 muertos.

La administración de Trump ha justificado los ataques alegando que Estados Unidos libra un “conflicto armado” contra cárteles latinoamericanos vinculados al Gobierno de Maduro. Sostiene que sus operaciones impidieron el ingreso de grandes cantidades de drogas al país. Sin embargo, no ha presentado pruebas de ningún tipo. Por eso, organizaciones y analistas en derecho internacional cuestionan la narrativa de Washington y consideran que se trata de ejecuciones extrajudiciales sin debido proceso.