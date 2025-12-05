A las múltiples suspensiones de vuelos desde y hacia Venezuela, provocadas tras las alertas de EE.UU. por el aumento de la actividad militar en el Caribe, se sumó este jueves la aerolínea estatal colombiana Satena, tras reportar “interferencias” en sus radares. Pero mientras esas rutas comerciales se cierran, un flujo aéreo permanece activo: los vuelos de repatriación de migrantes. Estas operaciones continúan, un hecho que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó al expresar su confianza en que se mantendrán “semana tras semana” sin inconvenientes, bajo el acuerdo que tiene con Washington.

En este contexto, la aerolínea colombiana explicó en un comunicado que su decisión se debe a “reportes de interferencias en los sistemas de navegación satelital” que representan “un riesgo operacional”. Satena volaba dos veces por semana a la ciudad de Valencia, la tercera más grande de Venezuela, ubicada a dos horas de Caracas.

La presión sobre el tráfico aéreo se intensificó después de que, en septiembre, Trump ordenara los primeros ataques contra embarcaciones —que, según Washington, estaban vinculadas al narcotráfico, aunque no se presentaron pruebas— en el Caribe y el Pacífico. A partir de entonces, aseguró que las aerolíneas internacionales debían considerar el espacio aéreo venezolano como “cerrado”, buscando ejercer presión sobre el país, lo que aceleró las cancelaciones y dejó a miles de pasajeros varados.

Otras empresas —como Copa Airlines, Wingo, Iberia, Air Europa, Plus Ultra, TAP, Avianca, GOL, Latam y Turkish Airlines— habían suspendido también parte de sus operaciones, limitando profundamente la conectividad aérea de Venezuela.

Hasta ahora, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, había sostenido que no existe peligro alguno para volar a Venezuela y ha criticado lo que considera una injerencia directa de Washington. Según Petro, Trump no tiene derecho a vetar las rutas aéreas. No obstante, los recientes reportes de interferencias habrían llevado a la aerolínea a cancelar vuelos, aunque no se precisó si la medida se mantendrá por un tiempo prolongado.

Maduro confía en en mantener vuelos de repatriación

En paralelo, el presidente Maduro insistió este jueves en que el acuerdo de repatriación firmado en enero con el Gobierno de Trump sigue en pie. Afirmó que estos vuelos continuarán “semana tras semana”, incluso pese a las amenazas emitidas por Washington.

Maduro recordó que este miércoles aterrizó en Venezuela un avión de la aerolínea estadounidense Eastern Airlines con 266 repatriados desde Phoenix, Arizona, una operación que se mantuvo activa a pesar de las restricciones y advertencias de la Casa Blanca.

"Ayer (miércoles) llegó el vuelo, nuestros connacionales han llegado, ya van rumbo a sus casas al abrazo familiar, y mañana (viernes) llega otro vuelo y así seguirá semana tras semana", afirmó.

Ese mismo día, otra operación de retorno reforzó el mensaje de continuidad del programa. Un grupo de 304 migrantes venezolanos fue repatriado en un vuelo procedente de México, operado por la aerolínea estatal Conviasa, según informó el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil.

En este caso, el ministro explicó que estas personas solicitaron volver al país, por lo que Maduro autorizó el vuelo dentro del Plan Vuelta a la Patria, destinado a facilitar el retorno voluntario de migrantes. “Los recibimos para incorporarse de manera inmediata a las labores de construcción de esta patria bolivariana”, señaló.