AMÉRICA LATINA
4 min de lectura
Colombia y el grupo armado Clan del Golfo firman un acuerdo de "Compromisos de Paz" en Qatar
El Clan del Golfo es considerado el mayor grupo armado ilegal de Colombia, con alrededor de 7.500 miembros. Según los mediadores del proceso, el acuerdo de “Compromisos de Paz” es un paso hacia la desmovilización de esta organización criminal.
Colombia y el grupo armado Clan del Golfo firman un acuerdo de "Compromisos de Paz" en Qatar
El acuerdo constituye "un paso hacia la desmovilización" del Clan del Golfo y la "consolidación de la paz", según los mediadores. / AFP
6 de diciembre de 2025

En un anuncio que impactará a miles de kilómetros, Qatar informó que el Gobierno de Colombia y el grupo armado ilegal Clan del Golfo –autodenominado “Ejército Gaitanista de Colombia” (EGC) – firmaron un acuerdo llamado "Compromisos de Paz en Doha".

A través de una declaración conjunta este viernes, los mediadores reunidos en el Grupo de Estados Facilitadores (que conforman Qatar, Noruega, España y Suiza) señalaron que este avance "refleja compromiso, responsabilidad y dedicación para aliviar las condiciones de vida de la población civil y poner fin al conflicto armado" en Colombia.

En ese sentido, el acuerdo constituye "un paso hacia la desmovilización del autodenominado EGC y la consolidación de la paz", añadió la declaración.

Sin embargo, los cuatro países mediadores advirtieron que el camino pendiente por recorrer continuará siendo difícil. "Habrá muchos obstáculos y desafíos que superar", señalaron.

El Grupo de Estados Facilitadores también indicó que la implementación de los compromisos alcanzados hasta la fecha requerirá “disciplina sostenida, transparencia y confianza”. Por eso los mediadores expresaron su disposición a trabajar con la sociedad civil, las instituciones colombianas y los socios internacionales “para apoyar este proceso y contribuir a su éxito”.

"Colombia elige la paz dialogada y agradece a todas las naciones que nos acompañan en este camino", declaró la representante del gobierno Águeda Gómez antes de la firma.

Proceso de paz

Los mediadores explicaron que el compromiso firmado por ambas partes se articula en dos ejes.

El primero abordará la producción de drogas y el reclutamiento de menores de edad por parte del Clan del Golfo en 15 territorios designados.

El segundo eje busca la reintegración de los niños y adolescentes reclutados a la sociedad.

Doha albergó la primera ronda de negociaciones entre ambas partes del 14 al 18 de septiembre, y se acordó celebrar otra ronda en la esta ciudad, según medios de Qatar.

Álvaro Jiménez, jefe de la delegación del Gobierno de Colombia, y Luis Armando Pérez, representante del Clan del Golfo, firmaron un comunicado conjunto declarando formalmente el inicio de lo que denominaron un “proceso de paz”.

El Clan del Golfo es considerado el grupo armado ilegal más grande de Colombia tras el histórico acuerdo de paz de 2016 que llevó a la desmovilización de las ahora extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

RECOMENDADOS

Se estima que el autodenominado EGC cuenta con alrededor de 7.500 miembros, además de representar uno de los principales desafíos de seguridad para el Gobierno de Colombia.

Ubicación temporal para miembros del Clan del Golfo

Entre los compromisos que se acordaron en Qatar también está la creación de tres zonas especiales en el norte y oeste de Colombia para ubicar temporalmente a los miembros del Clan del Golfo, reportó la agencia de noticias EFE.

Las llamadas Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) empezarán a funcionar el 1 de marzo de 2026 en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía, en el departamento del Chocó (oeste del país), y en Tierralta, en el departamento caribeño de Córdoba (norte), señala EFE citando la declaración firmada en Doha.

Además, el Gobierno de Colombia y el Clan del Golfo acordaron que la ubicación en las ZUT será "gradual y progresiva", y se comprometieron a "adoptar las medidas para brindar garantías de seguridad jurídica y humana a los combatientes" durante su desplazamiento, "incluyendo la suspensión de ejecución de las órdenes de captura, así como aquellas con fines de extradición".

La declaración conjunta asigna además a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) el mandato de seguimiento, monitoreo y verificación de los compromisos alcanzados en Doha.

Desmovilización

Desde su elección en 2022, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha buscado negociar el desarme y la desmovilización con varios grupos armados.

Operaciones militares del ejército del país han incautado grandes cantidades de cocaína y armas pertenecientes a la organización.

El exlíder del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, alias "Otoniel", fue capturado el 23 de octubre de 2021 en una zona rural de la región de Urabá, en el departamento de Antioquia, en una operación masiva denominada Osiris.

En la redada participaron 22 helicópteros y 650 policías y militares.

Posteriormente, alias “Otoniel” fue trasladado a una cárcel en Bogotá y extraditado a Estados Unidos, llegando a una instalación federal en Brooklyn, Nueva York, a bordo de un avión privado.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Ahmed Al Ahmed, el valiente “héroe” en Australia que detuvo a uno de los atacantes de Bondi Beach
Hamás alerta sobre planes israelíes para “reconfigurar Gaza” y desplazar a palestinos con impunidad
Türkiye condena el ataque terrorista en Bondi Beach de Sídney, Australia
Cómo la “ilusión de empatía” de la IA lleva a los jóvenes a usarla como terapeuta pese a los riesgos
Por Esra Karataş Alpay
Türkiye apuesta por la cooperación regional e internacional para la recuperación de Siria
Las fuertes lluvias matan al menos a 10 personas en Gaza en las últimas 24 horas, según la OMS
Nueva violación del alto el fuego: muere un adolescente por disparos israelíes en el norte de Gaza
Líbano advierte de un ataque israelí inminente en medio de una escalada de tensiones
Caen las exportaciones de petróleo de Venezuela tras la incautación de un barco por parte de EE.UU.
Tras reunión entre Erdogan y Putin, Rusia agradece esfuerzo de Türkiye en proceso de paz con Ucrania
Putin reafirma apoyo a Maduro, mientras EE.UU. busca retener petróleo de barco incautado a Venezuela
Niños muriendo de frío y tiendas bajo agua: inundación afecta al 40% de Gaza y desata otra crisis
De vuelta a casa: Türkiye recupera otras 41 piezas arqueológicas saqueadas de Anatolia
Türkiye está comprometida con la paz y el diálogo como parte de su misión histórica: Erdogan
EE.UU. prevé avances en alto el fuego, mientras el invierno y las inundaciones azotan Gaza