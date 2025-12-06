En un anuncio que impactará a miles de kilómetros, Qatar informó que el Gobierno de Colombia y el grupo armado ilegal Clan del Golfo –autodenominado “Ejército Gaitanista de Colombia” (EGC) – firmaron un acuerdo llamado "Compromisos de Paz en Doha".

A través de una declaración conjunta este viernes, los mediadores reunidos en el Grupo de Estados Facilitadores (que conforman Qatar, Noruega, España y Suiza) señalaron que este avance "refleja compromiso, responsabilidad y dedicación para aliviar las condiciones de vida de la población civil y poner fin al conflicto armado" en Colombia.

En ese sentido, el acuerdo constituye "un paso hacia la desmovilización del autodenominado EGC y la consolidación de la paz", añadió la declaración.

Sin embargo, los cuatro países mediadores advirtieron que el camino pendiente por recorrer continuará siendo difícil. "Habrá muchos obstáculos y desafíos que superar", señalaron.

El Grupo de Estados Facilitadores también indicó que la implementación de los compromisos alcanzados hasta la fecha requerirá “disciplina sostenida, transparencia y confianza”. Por eso los mediadores expresaron su disposición a trabajar con la sociedad civil, las instituciones colombianas y los socios internacionales “para apoyar este proceso y contribuir a su éxito”.

"Colombia elige la paz dialogada y agradece a todas las naciones que nos acompañan en este camino", declaró la representante del gobierno Águeda Gómez antes de la firma.

Proceso de paz

Los mediadores explicaron que el compromiso firmado por ambas partes se articula en dos ejes.

El primero abordará la producción de drogas y el reclutamiento de menores de edad por parte del Clan del Golfo en 15 territorios designados.

El segundo eje busca la reintegración de los niños y adolescentes reclutados a la sociedad.

Doha albergó la primera ronda de negociaciones entre ambas partes del 14 al 18 de septiembre, y se acordó celebrar otra ronda en la esta ciudad, según medios de Qatar.

Álvaro Jiménez, jefe de la delegación del Gobierno de Colombia, y Luis Armando Pérez, representante del Clan del Golfo, firmaron un comunicado conjunto declarando formalmente el inicio de lo que denominaron un “proceso de paz”.

El Clan del Golfo es considerado el grupo armado ilegal más grande de Colombia tras el histórico acuerdo de paz de 2016 que llevó a la desmovilización de las ahora extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).