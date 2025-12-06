TÜRKİYE
En la educación está la clave para sanar el mundo, destaca la primera dama de Türkiye, Emine Erdogan
La primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, elogió el trabajo de la Fundación Maarif por impulsar la educación más allá de las fronteras del país, y señaló que este es "un modelo pionero en diplomacia educativa".
La Fundación Maarif de Türkiye organizó la 5.ª Cumbre de Educación de Estambul, bajo el lema "Sanando el mundo a través de la educación". / AA
6 de diciembre de 2025

Emine Erdogan, primera dama de Türkiye, volvió a destacar el poder transformador que tiene la educación, al afirmar que este "el único remedio capaz de sanar el mundo", durante el mensaje que pronunció en la inauguración de la 5.ª Cumbre de Educación de Estambul.

El evento, organizado por la Fundación Maarif de Türkiye bajo el lema "Sanando el mundo a través de la educación", reunió a representantes internacionales para debatir sobre el impacto humano, cultural y social del aprendizaje.

En una publicación en redes sociales, Emine Erdogan expresó su satisfacción por recibir en Türkiye a Latife al-Durubi, esposa del presidente de Siria, Ahmed Al-Sharaa, con motivo de la cumbre. También le deseó éxito al evento. “En Türkiye, sabemos que la educación, elevada a la categoría de sabiduría, es la única medicina que puede mejorar el mundo”, afirmó.

“Por esta razón, nuestra comprensión del maarif tiene sus raíces en criar hijos justos que sientan las cargas de la humanidad en lo más profundo de su corazón”, añadió.

“Un modelo pionero en diplomacia educativa”

La primera dama también elogió a la Fundación Maarif por llevar este enfoque más allá de las fronteras del país, describiéndolo su modelo como “pionero en diplomacia educativa”.

“Es un orgullo que en 56 países, a través de más de 500 instituciones educativas, nuestra fundación esté formando a personas de bien y haciendo una contribución tangible a la paz mundial”, señaló.

En ese sentido, Emine Erdogan expresó su esperanza de que la visión educativa de Türkiye, moldeada por su profundo patrimonio cultural, continúe fortaleciendo la influencia de la fundación en su “geografía del corazón” e inspire a las generaciones futuras.

También agradeció a todos los que contribuyeron a “esta significativa cumbre donde las ideas se convierten en acción”.


FUENTE:TRT Español y agencias
