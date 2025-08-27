“Una grave amenaza a la paz y seguridad regionales”: así denunció Venezuela lo que dice es el plan de Estados Unidos para enviar "un crucero lanzamisiles" y "un submarino nuclear" a las costas de su territorio, en medio de la drástica escalada militar y retórica que desde la semana pasada protagonizan los dos países .

La Misión Permanente de Venezuela antes las Naciones Unidas señaló en un comunicado este martes que “las acciones hostiles y amenazas” de Washington incluyen ahora “el despliegue de buques de guerra adicionales al Caribe, entre ellos el USS Lake Erie, un crucero lanzamisiles, y el USS Newport News, un submarino nuclear de ataque rápido, cuya llegada a las costas venezolanas está prevista para principios de la próxima semana”.

Así, mientras las tensiones y advertencias se disparan en Latinoamérica ante el escenario de una posible confrontación, Caracas también anunció el martes que patrullará con drones y buques de la Armada sus aguas territoriales. En un video publicado en redes sociales, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, anunció un despliegue "importante" de buques de guerra y drones “con distintas misiones, puntos de atención ciudadana, puntos de exploración y vigilancia, puntos o recorridos fluviales con infantería de Marina", en la zona noroeste de Venezuela. "Patrullas navales en el lago de Maracaibo, patrullas navales en el golfo de Venezuela y buques de mayor porte más arriba al norte en nuestras aguas territoriales", añadió.

Y este lunes, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, había revelado el despliegue de 15.000 tropas en estados fronterizos con Colombia. “Van a ir 15.000 hombres y mujeres bien armados, bien entrenados y bien preparados para reforzar toda la zona binacional", dijo Maduro en su programa semanal de televisión.

A lo que se suma que el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, pidió el apoyo “del secretario general de la ONU, António Guterres, para restablecer la cordura" en cuanto a las tensiones con Estados Unidos. En un comunicado, Gil confirmó que se reunió con Gianluca Rampolla, coordinador residente de la ONU en Venezuela, para “abordar las amenazas que enfrenta la región por parte de Estados Unidos”.

“Pretexto para justificar la agresión contra Venezuela”





Las medidas tomadas desde Caracas responden a la carta que jugó Washington de movilizar tres buques de guerra, exactamente destructores lanzamisiles, y cerca de 4.000 tropas en aguas cercanas a Venezuela, como parte de lo que denomina esfuerzos para luchar contra los carteles y detener el tráfico de drogas. La semana pasada, la portavoz Karoline Leavitt sostuvo que EE.UU. está dispuesto a “usar todo su poder” para “frenar el flujo de drogas” . Acto seguido arremetió contra Maduro, al asegurar sin pruebas que su gobierno “no es legítimo” y, por el contrario, constituye “un cartel del narcotráfico”.

Una declaración que llegó apenas días después de que Washington duplicara la recompensa que ofrece por información que lleve al arresto del mandatario. De hecho, este martes, el ministro Gil sostuvo que las acusaciones de la Casa Blanca contra Maduro son “narrativas falsas” y un "pretexto para justificar la agresión contra Venezuela". También citó el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés), que según dijo “ratificó a Venezuela como territorio libre de cultivos ilícitos”.

De manera similar, Maduro ya había señalado el lunes que Venezuela "es territorio limpio y libre del narcotráfico", mientras que EE.UU., dijo, tiene "la sociedad con mayor consumo de drogas de todo tipo en el mundo", por lo que considera que "todo eso que ellos han llamado la guerra contra las drogas ha sido, es y será un fracaso". Insistió en que su país está “libre de sembradíos de hojas de coca, ¡libre!, libre de producción de cocaína".

Y luego añadió: “Esta tierra no la toca nadie, yo te lo juro, esta tierra no la toca nadie, esta tierra es sagrada, bendecida”.