Colombia vivió este jueves una de las jornadas más violentas del año, con dos ataques que dejaron al menos 18 muertos y más de 50 heridos, según autoridades. El Gobierno del presidente Gustavo Petro atribuyó los hechos a disidencias de las desmovilizadas FARC y ordenó reforzar las operaciones militares.

En la tarde de este jueves, hora local, un ataque sacudió a Cali, en el occidente del país y la tercera ciudad más poblada: un camión cargado con explosivos, dirigido contra una escuela militar de aviación, estalló en una calle concurrida. La explosión dejó seis muertos y 64 heridos heridos, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo .

Imágenes difundidas en redes sociales muestran automóviles en llamas, viviendas destruidas, heridos tendidos en el suelo y ciudadanos huyendo en medio de alarmas y gritos.

Horas antes, en la mañana, un helicóptero UH-60 Black Hawk fue derribado en Amalfi, Antioquia, en el noroeste de Colombia, mientras transportaba miembros de la Policía que participaban en la erradicación de cultivos de coca. Tras el impacto, los agentes fueron atacados con fusiles y un dron cargado con explosivos. El asalto dejó 12 policías muertos y ocho heridos, informó el Ministerio de Defensa .

¿Quién estuvo detrás del ataque?





Las autoridades atribuyen los atentados a dos disidencias de las FARC, que rechazaron el acuerdo de paz firmado en 2016.

Respecto al ataque en Cali, el presidente Petro afirmó, tras una reunión con su gabinete, que el ataque fue "una reacción terrorista" ante operativos en el Cañón del Micay, en el vecino departamento del Cauca.

El mandatario responsabilizó al frente Carlos Patiño, que pertenece a la mayor disidencia de las antiguas FARC, el Estado Mayor Central (EMC), liderada por alias Iván Mordisco, y que opera principalmente en el departamento del Cauca, de acuerdo a las autoridades.

En los últimos meses, el mandatario ha impulsado en la región un plan de erradicación voluntaria con incentivos económicos para campesinos, en paralelo a la intensificación de operaciones militares con este mismo objetivo.

“Después de la derrota producida a la columna Carlos Patiño, con la pérdida de buena parte del Cañón del Micay, tenemos una reacción terrorista en Cali (...). El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco y que se han supeditado al control de la junta del narcotráfico”, aseguró Petro en sus redes sociales .

“Estamos enfrentando a una mafia internacional, con bandas armadas aquí”, agregó cerca de la medianoche. “El golpe a la población de Cali indudablemente es profundo, brutal, de terror”.

En el caso de Antioquia, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, informó que este ataque le fue adjudicado a l frente 36, también del EMC.

“Información reciente de Policía Colombia confirma que el ataque fue perpetrado por la E36 de las disidencias criminales que hacen parte del cartel de alias Calarcá. Por ahora se descarta que haya sido el cartel Clan del Golfo”, escribió Sánchez en su cuenta de X, mencionando otro de los grupos que opera en el país.

Respuesta del gobierno





“El Ejército Nacional desplegó a todas sus tropas y reforzó las actividades policiales en la zona con artillería y operaciones aéreas”, informó en la noche del jueves el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares.