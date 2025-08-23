Bogotá fue escenario este viernes de la V Cumbre de Países Amazónicos, donde los presidentes de Colombia, Brasil y Bolivia alcanzaron acuerdos históricos que instan a las ocho naciones de la cuenca amazónica a actuar con urgencia frente a la crisis climática que ya amenaza a millones de personas.

El encuentro cerró con la aprobación de la denominada ‘Declaración de Bogotá’, un frente común que los miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) presentarán en la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP30), que se celebrará del 10 al 21 de noviembre en Belem do Pará, Brasil.

Entre otros compromisos, el documento insta al bloque amazónico —creado en 1978 y compuesto por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela— a “reforzar de manera urgente las acciones frente a la crisis climática”, con el objetivo de cumplir la meta del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C respecto a los niveles preindustriales.

“Debemos fortalecer la acción colectiva de todos los países amazónicos. No hay otro camino”, afirmó Arce, quien calificó la reunión como “muy productiva” y destacó los avances hacia “una propuesta unificada y sólida” que amplifique la voz de la sociedad y los pueblos indígenas.

Por su parte, Lula, anfitrión de la COP30, resaltó la creación de un centro internacional de cooperación policial para la Amazonia, que desde septiembre funcionará como una “flota común” destinada a reforzar la lucha contra las mayores amenazas que enfrenta el “pulmón verde del planeta”.

“Tras el calentamiento global, el mayor enemigo de la Amazonia es el narcotráfico. Mafias dedicadas al transporte de cocaína, marihuana, oro y la minería ilegal han convertido la selva en mercancía”, señaló Petro.

Además de los presidentes de Bolivia, Brasil y Colombia, asistieron la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, y los cancilleres de Perú, Elmer Schialer; Surinam, Melvin Bouva; y Venezuela, Yván Gil, entre otros.

Los altos funcionarios mantuvieron también reuniones bilaterales privadas y dialogaron con líderes indígenas, quienes exigieron que las promesas se traduzcan en acciones concretas para proteger la mayor selva tropical del mundo.

“Los mensajes de los pueblos indígenas y de la sociedad civil son un aporte fundamental para garantizar políticas públicas inclusivas, participativas y resilientes”, señaló el canciller peruano.

Voces diversas

La cumbre presidencial concluyó cuatro días de encuentros en Bogotá que reunieron a autoridades, científicos y representantes de la sociedad civil.