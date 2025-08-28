El presidente de Argentina, Javier Milei, protagonizó este miércoles un tenso episodio en plena campaña electoral, en medio de denuncias de corrupción que involucran a su círculo cercano. Durante una caravana en la Provincia de Buenos Aires, donde la próxima semana se realizarán elecciones locales, manifestantes arrojaron piedras contra la camioneta descubierta desde la que saludaba a sus seguidores. Milei, su hermana Karina y el candidato oficialista José Luis Espert salieron ilesos, aunque el acto terminó en una caótica evacuación.

“Atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación. No hay heridos entre los funcionarios”, confirmó en X el portavoz presidencial, Manuel Adorni.

El propio Milei debió ser trasladado en un vehículo blindado hasta la residencia presidencial de Olivos, mientras el diputado Espert abandonaba la escena en motocicleta, sin casco ni protección, en una situación que acaparó la atención de los medios.

Mientras tanto, el clima en las calles era de máxima tensión: se produjeron enfrentamientos a golpes entre seguidores y opositores, pancartas con la consigna “Fuera Milei”. Un dato clave del incidente fue el lugar donde ocurrió el incidente: Lomas de Zamora, un distrito de tradicional apoyo al peronismo, partido alineado a la centroizquierda y principal opositor de Milei.

El telón de fondo: denuncias de corrupción

El incidente se produce en un contexto marcado por un escándalo dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ligado a denuncias de corrupción que afectan al círculo más cercano de Milei.

La causa se originó por la filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, quien fue despedido tras conocerse las grabaciones. En ellas, describe un presunto entramado de sobornos en la compra de medicamentos por parte del estado, que involucraría a la droguería Suizo Argentina.

En los audios, el exfuncionario señala que Karina Milei –hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia– recibía el 3% de las operaciones, mientras un 1% adicional quedaba en la operatoria. También alude a Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de la Presidencia, como otro de los implicados, y sostiene que el propio Milei conocía el mecanismo.