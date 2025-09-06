En medio de las crecientes tensiones entre Caracas y Washington que mantienen en alerta a toda la región, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este viernes que las diferencias con Estados Unidos no justifican un conflicto militar. Hizo estas declaraciones luego de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, advirtiera que podría derribar aviones venezolanos si representaban una amenaza para las fuerzas estadounidenses.

"Ninguna de las diferencias que tenemos y hemos tenido puede llevar a un conflicto militar (…) No tiene justificación", dijo Maduro en un mensaje transmitido por televisión. Señaló que Venezuela se encuentra en una "fase de lucha no armada, que es política, comunicacional e institucional”, pero que si "fuera agredida, en defensa de la paz, de la integridad territorial, la soberanía y de nuestro pueblo".

Asimismo, en un acto frente a las milicias que fueron convocadas en las últimas semanas, señaló que el país está en la "fase de alistamiento y preparación", con entrenamientos destinados a toda la población, y reafirmó que su pueblo es "pacifista, pero guerrero" y que nadie podrá “venir a esclavizarlo”.

El mandatario también se refirió este viernes a las acusaciones de EE.UU. sobre su supuesta implicación en narcotráfico y la recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a su detención. "Esos informes de inteligencia que le pasan no son verdad. Venezuela hoy por hoy es un país libre de producción de hojas de coca, de cocaína y es un país que combate el narcotráfico", señaló Maduro.

"Venezuela siempre ha estado en la disposición de conversar, de dialogar, pero exigimos respeto", añadió.

Relacionado TRT Global - ¿Qué pasó en el “ataque letal” de EE.UU. al barco procedente de Venezuela señalado de llevar drogas?

Reportes: el presidente Trump evalúa opciones de ataque





Las declaraciones de Maduro llegan después de que un nuevo informe, publicado el viernes, indicara que el presidente Donald Trump está evaluando distintas opciones para atacar lo que, según afirma, son carteles de drogas que operan dentro de Venezuela, lo que representaría una escalada significativa.