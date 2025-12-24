El primer ministro de Libia, Abdulhamid Dbeibeh, anunció que el jefe del Estado Mayor del ejército del país y otros cuatro altos funcionarios murieron en un trágico accidente aéreo cuando regresaban de una visita oficial en Türkiye, durante la noche de este martes.
A través de una publicación en X, Dbeibeh declaró que recibió la noticia "con profunda pena", confirmando la pérdida del teniente general Mohammad al-Haddad y cuatro miembros de su delegación. Además de Al-Haddad, entre los fallecidos se encuentran el jefe de las fuerzas terrestres, el director de la autoridad de fabricación militar, un asesor y un fotógrafo de la oficina de prensa.
De acuerdo al primer ministro, el accidente se produjo cuando la delegación libia volaba de regreso tras un viaje a Ankara, la capital de Türkiye. Sin embargo, no proporcionó mayor información sobre lo ocurrido.
Calificando las muertes como una gran pérdida para la nación y las fuerzas armadas, Dbeibeh afirmó que Libia había perdido a hombres que sirvieron a su país con "sinceridad, disciplina y compromiso nacional". Luego, ofreció sus condolencias a sus familias, colegas militares y al pueblo libio en general.
Además, el Gobierno de la Unidad Nacional de Libia declaró tres días de luto nacional para honrarr a los fallecidos. En un comunicado emitido también el martes, el gobierno expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y a sus colegas de las Fuerzas Armadas Libias.
Durante los tres días de luto, las banderas de todas las instituciones estatales ondearán a media asta, mientras que las ceremonias y celebraciones oficiales se suspenderán, según el comunicado.
Türkiye avanza en esfuerzos de recuperación e investigación
Por su parte, el ministro del Interior de Türkiye, Ali Yerlikaya, había anunciado previamente que los restos del avión accidentado se encontraron en el distrito Haymana de Ankara. Yerlikaya señaló horas antes el martes que el contacto con la aeronave se perdió poco después de su despegue del Aeropuerto de Esenboga.
En la plataforma turca NSosyal, el ministro indicó que el avión ejecutivo tipo Falcon 50 –con matrícula 9H-DFJ– despegó a las 8:10 p.m., hora local, y que la comunicación se interrumpió aproximadamente a las 8:52 p.m.
Además, detalló que la aeronave había transmitido una notificación de aterrizaje de emergencia cerca de Haymana, un distrito en el sur de Ankara. "Sin embargo, no se pudo establecer contacto con la aeronave tras la señal de emergencia inicial", agregó.
En ese momento, la emisora turca NTV informó que se había perdido la comunicación por radio con un avión privado que se creía transportaba Al-Haddad sobre la capital, mientras que los datos de seguimiento de vuelos mostraron que varios aviones fueron desviados del Aeropuerto de Esenboga como medida de precaución.
Posteriormente, en la mañana de este miércoles, Yerlikaya anunció a la prensa que la caja negra y la grabadora de voz de la cabina fueron recuperados entre los escombros que dejó el accidente. Según dijo el funcionario, los restos del avión se extienden por una superficie aproximada de 3 kilómetros cuadrados.
"Gracias al trabajo realizado en el terreno por equipos del Centro de Investigación de Seguridad del Ministerio de Transporte, la grabadora de voz de la aeronave fue recuperada en la zona de los restos a las 2:45 a.m., hora local, y la caja negra fue encontrada a las 3:20 a.m., declaró. Y añadió que el proceso de examen y evaluación de estos dispositivos ya comenzó.
El personal de Türkiye que trabaja en el área de los hechos asciende a 408 funcionarios con 103 vehículos terrestres y siete aéreos, señaló Yerlikaya.
Así mismo, una delegación libia de 22 miembros –que incluye a cinco familiares de las víctimas, representantes del Ministerio de Defensa y funcionarios del Ministerio del Interior– llegó a Ankara, declaró el ministro.
“También tenemos mucha curiosidad sobre [la causa del accidente], pero esta información la revelarán y las autoridades compartirán los hallazgos con ustedes”, anticipó.
Además, ofreció sus condolencias a las familias de los fallecidos y al gobierno y pueblo libios, calificando el incidente de “trágico accidente”.
El Ministerio de Defensa de Türkiye había anunciado previamente que el jefe del Estado Mayor libio visitaría Ankara, donde se reunió con su homólogo turco y otros altos mandos militares. La visita formaba parte de la coordinación militar y de seguridad entre ambos países.