Israel nunca retirará sus fuerzas de Gaza, sostuvo el ministro de Defensa, Israel Katz, al afirmar que las tropas permanecerán en el enclave y que se instalarán puestos militares en el norte del enclave. “Estamos profundamente dentro de Gaza y nunca nos iremos de allí. Eso no va a suceder”, sostuvo el funcionario este martes, en declaraciones que contradicen abiertamente los compromisos acordados en el alto el fuego, que incluyen la retirada del ejército israelí del enclave.

Katz pronunció estas palabras durante un discurso en Cisjordania ocupada, y el video fue difundido por medios israelíes. En ese contexto, el ministro reafirmó la intención de Tel Aviv de mantenerse de forma indefinida en Gaza, y justificó la presencia militar permanente al asegurar que busca “proteger y evitar que lo ocurrido vuelva a suceder”, en relación a la incursión del grupo de resistencia palestino Hamás del 7 de octubre de 2023.

Estas declaraciones se suman a las que emitió el pasado 10 de diciembre el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, quien sugirió que Tel Aviv busca convertir la denominada “línea amarilla” en una frontera permanente. Una afirmación relevante, ya que esta división permitiría a las tropas mantener presencia en más de la mitad de Gaza.

Katz anuncia puestos de avanzada

En ese marco, Katz prometió establecer puestos de avanzada en el norte de Gaza, en reemplazo de asentamientos ilegales que fueron evacuados en 2005. “Cuando llegue el momento, estableceremos puestos de avanzada de Nahal en el norte de Gaza, en lugar de los asentamientos que fueron desmantelados”, dijo el ministro.

“Lo haremos de la manera correcta y en el momento apropiado”, agregó Katz. No obstante, no precisó qué significaría esa “manera correcta” y, de hecho, no existe una forma legal de hacerlo: según el derecho internacional, Israel no puede establecer puestos o asentamientos en territorios ocupados.

Según explicó el diario israelí Haaretz, en estos sitios se llevaría a cabo un programa militar en el que grupos de jóvenes israelíes se ofrecen como voluntarios para formar comunidades civiles en la zona, es decir, asentamientos ilegales.

En la actualidad, cerca de 750.000 colonos israelíes ilegales viven en cientos de asentamientos en Cisjordania ocupada, incluidos unos 250.000 en Jerusalén Este ocupada. Estos colonos protagonizan ataques diarios contra la población palestina, mientras Tel Aviv continúa aprobando nuevos asentamientos. Este antecedente refuerza las alertas sobre una posible expansión de la ocupación en Gaza.

La Oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, no emitió comentarios sobre las declaraciones. Sin embargo, horas después del discurso de Katz –y, según algunos medios, tras presiones de Estados Unidos–, el Ministerio de Defensa se retractó parcialmente mediante un comunicado. Allí sostuvo que las afirmaciones del funcionario se referían “únicamente a un contexto de seguridad”. “El gobierno (israelí) no tiene intención de establecer un asentamiento en Gaza”, afirmó el texto. Aun así, no hizo referencia a la eventual presencia militar permanente, un punto que pondría en riesgo el cese del fuego.

Declaraciones que contradicen el plan de Trump

Ahora bien, el pasado 10 de octubre entró en vigencia el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, establecido con base en un plan que presentó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el cual contempla tres fases. Por el momento, el proceso sigue en la primera etapa, que establecía cese de hostilidades de Tel Aviv, intercambio de rehenes israelíes y prisioneros palestinos, así como el ingreso de ayuda humanitaria y la retirada parcial del ejército israelí. Sin embargo, los esfuerzos para avanzar hacia la segunda fase se encuentran estancados por obstáculos impuestos por el gobierno israelí.

Las próximas etapas, que los mediadores buscan impulsar, contemplan la retirada total del ejército israelí del territorio, una condición innegociable para Hamás. En ese marco, las afirmaciones de Katz elevan aún más el riesgo para la tregua y generaron fuertes críticas.

El exministro y ex jefe del Estado Mayor, Gadi Eisenkot, acusó al gobierno de “actuar contra el amplio consenso nacional, durante un período crítico para la seguridad nacional de Israel”. “Mientras el gobierno vota con una mano a favor del plan de Trump, con la otra vende fábulas sobre núcleos aislados de asentamientos en Gaza”, escribió Eisenkot en X, en referencia al plan de paz del mandatario estadounidense.

Y todo esto ocurre en un contexto de reiteradas violaciones al alto el fuego. Israel ha incumplido la tregua en más de 800 ocasiones durante los últimos dos meses. En ese período, al menos 411 palestinos fueron asesinados y otros 1.112 resultaron heridos en ataques israelíes en Gaza. Además, Tel Aviv continúa bloqueando el ingreso de la ayuda humanitaria acordada: solo entró el 41% de lo previsto.