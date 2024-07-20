En un fallo histórico, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó que los territorios palestinos ocupados constituyen una “unidad territorial única” que será protegida y respetada.
Al enfatizar que las regulaciones de La Haya se han convertido en parte del derecho internacional consuetudinario y, por lo tanto, son vinculantes para Israel, el tribunal recordó que “la protección ofrecida por la Convención de Derechos Humanos no cesa en caso de conflicto armado u ocupación”.
En referencia a la ocupación israelí, la corte destacó en su decisión de este viernes que la “explotación de los recursos naturales” por parte de Israel en el territorio palestino ocupado es “inconsistente con su obligación” de respetar el derecho de los palestinos a la soberanía.
Más específicamente en lo que respecta a los desalojos forzados en Jerusalén Este y Cisjordania ocupada, el tribunal destacó que las políticas y prácticas de Israel violan la prohibición del IV Convenio de Ginebra sobre el traslado forzoso de poblaciones protegidas.
“La política de asentamientos de Israel viola la Cuarta Convención de Ginebra”, afirmó la corte.
También sostuvo que las políticas y acciones de Israel equivalen a la anexión de grandes porciones del territorio palestino ocupado y que “no está convencida” de que se justifique extender la ley israelí a Cisjordania ocupada y Jerusalén Este.
La CIJ también sostuvo que Israel ha podido ejercer una autoridad clave sobre Gaza a pesar de la retirada de su presencia militar en 2005.
"Israel debe terminar con la ocupación"
La ocupación israelí de décadas en los territorios palestinos es ilegal y debe terminar "lo más rápido posible", afirmó también el máximo tribunal de la ONU.
"La corte ha determinado que la presencia continua de Israel en los territorios palestinos es ilegal", dijo este viernes el presidente de la CIJ, Nawaf Salam. Y agregó: "Israel debe terminar con la ocupación lo más rápido posible".
En esa línea, la CIJ le ordenó a Israel pagar “reparaciones integrales”, restitución e indemnización a todos los palestinos por todos los “actos ilícitos” bajo la ocupación desde 1967.
Palestina celebra el fallo de la Corte Internacional
El ministro de Estado palestino para Relaciones Exteriores y Expatriados, Varsen Aghabekian Shahin, señaló que este era "un gran día para Palestina" después de que la CIJ dictaminara que la ocupación israelí de décadas es ilegal.
"Este es un gran día para Palestina, histórica y jurídicamente", dijo a la agencia de noticias AFP, en nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores palestino.
"Este es el organismo judicial más alto del mundo y ha presentado un análisis muy detallado de lo que está sucediendo a través de la prolongada ocupación y colonización del territorio palestino por parte de Israel, en violación del derecho internacional", añadió.
El fallo tendrá implicaciones históricas, señalan expertos
La decisión de la Corte Internacional de Justicia de declarar ilegal la ocupación israelí de territorios palestinos tendrá amplias implicaciones históricas, consideran observadores.
El fallo, aunque no es legalmente vinculante, envía un mensaje claro a los aliados de Israel con respecto a que apoyar la política de asentamientos y la violencia actual en los territorios ocupados ya no es factible, según los expertos que hablaron con TRT World.
El Dr. Luigi Daniele, destacado académico especializado en derecho de conflictos armados y derecho internacional en la Facultad de Derecho de Nottingham, considera que la decisión de la CIJ es transformadora tanto para el derecho internacional como para el derecho de ocupación.
En declaraciones a TRT World desde el Reino Unido, Danielle enfatizó el impacto más amplio de la decisión. "Esta es una opinión consultiva (de la CIJ) que tiene implicaciones históricas para la guerra contra Palestina pero también en general para el derecho internacional y las concepciones del derecho de ocupación”, señaló.
En la misma línea explicó que "es una victoria para los abogados internacionales palestinos y para muchos de nosotros que hemos denunciado lo que el tribunal ha reconocido hoy durante al menos una década, que es que la presencia militar y de colonos israelíes en el territorio palestino ocupado no tiene ningún título válido bajo derecho internacional y es, por el contrario, una violación del mismo."
Daniele destacó que la CIJ adoptó una concepción normativa de ocupación en este caso, y explicó que incluso si el derecho de ocupación no prescribe límites de tiempo para las ocupaciones militares, la legalidad o ilegalidad de la ocupación aún debe determinarse conforme a otras normas pertinentes del derecho internacional.
"Las conclusiones del tribunal superior afirman que la ocupación israelí del territorio palestino es ilegal debido a su objetivo de control y anexión permanentes, lo que equivale al uso de la fuerza con fines agresivos contra la integridad territorial de otra nación", insistió.
Entorno hostil para los palestinos
Sami Moubayed, historiador y exacadémico de Carnegie, coincidió con la evaluación del Dr. Daniele y describió el fallo de la CIJ como un hito histórico. Subrayó la importancia del veredicto desde que el primer caso se presentó ante el tribunal en mayo de 1947.
"El fallo de la CIJ es ciertamente un hito histórico desde que se presentó el primer caso en mayo de 1947", dijo Moubayed a TRT World. "Esto no es sólo simbólico: este veredicto pondrá a muchos países en una posición difícil, especialmente Estados Unidos y el Reino Unido, que han sido los más duros desde que comenzó la guerra de Gaza", añadió.
Moubayed señaló que el alcance del veredicto se extiende más allá del enclave, al abordar la ocupación de Cisjordania y la totalidad de los 57 años de ocupación desde 1967. Este juicio integral amplifica el escrutinio de la comunidad internacional sobre las acciones de Israel en los territorios ocupados, dijo.
Los expertos coinciden en que la opinión de la CIJ reconoce inequívocamente que las prácticas ilegales de Israel han fomentado un ambiente hostil para los palestinos.
Daniele señaló que el territorio ocupado está siendo “despalestinizado”, privado de sus características demográficas, económicas y políticas para dar paso a los colonos.
Concepción de la ocupación
"La corte ha considerado que la ocupación israelí en su conjunto en la totalidad del territorio palestino, que representa una única unidad territorial, es ilegal porque se caracteriza por el propósito de controlar permanentemente Palestina, anexarla y considerarla territorio interno israelí, lo que equivale a un uso de la fuerza con fines agresivos contra la integridad territorial de otra nación", añadió.
Rachel Williams, investigadora principal y experta política radicada en la ciudad de Washington, proporcionó información adicional y enfatizó que la decisión consultiva se extiende más allá de Israel para incluir a sus aliados.
"El fallo envía un mensaje claro de que apoyar la política de asentamientos o la violencia y persecución en curso en los territorios ocupados es inaceptable”, dijo a TRT World.
"La opinión de la CIJ no apunta únicamente a Israel; también se dirige a los aliados de Israel, transmitiendo que no pueden apoyar de ninguna manera la política de asentamientos o la violencia y persecución en curso en los territorios ocupados", añadió.
El Dr. Sahar Mohamed Khamis, profesor de Comunicación de la Universidad de Maryland, considera que el fallo sienta un precedente. "La opinión del tribunal de que los palestinos en los territorios ocupados deberían ser compensados por Israel demuestra una postura muy firme y audaz, que es notable y sin precedentes", reveló a TRT World.
"El próximo paso sería devolver este caso a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que debería adoptar una resolución llamando a Israel a poner fin a su ocupación", señaló.
Mientras la comunidad internacional asimila las implicaciones de este fallo histórico, la decisión de la CIJ llega en un momento crucial mientras continúa la brutal agresión de Israel en Gaza, que ha matado al menos a 38.848 palestinos –la mayoría de ellos mujeres y niños– además de herir a otros 89.459. La invasión israelí ha desplazado a la mayoría de 2,3 millones de personas en el pequeño enclave.
"La CIJ finalmente adoptó una concepción normativa de la ocupación, reconociendo que la ocupación israelí en su conjunto es ilegal", concluyó Daniele.