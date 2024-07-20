En un fallo histórico, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó que los territorios palestinos ocupados constituyen una “unidad territorial única” que será protegida y respetada.

Al enfatizar que las regulaciones de La Haya se han convertido en parte del derecho internacional consuetudinario y, por lo tanto, son vinculantes para Israel, el tribunal recordó que “la protección ofrecida por la Convención de Derechos Humanos no cesa en caso de conflicto armado u ocupación”.

En referencia a la ocupación israelí, la corte destacó en su decisión de este viernes que la “explotación de los recursos naturales” por parte de Israel en el territorio palestino ocupado es “inconsistente con su obligación” de respetar el derecho de los palestinos a la soberanía.

Más específicamente en lo que respecta a los desalojos forzados en Jerusalén Este y Cisjordania ocupada, el tribunal destacó que las políticas y prácticas de Israel violan la prohibición del IV Convenio de Ginebra sobre el traslado forzoso de poblaciones protegidas.

“La política de asentamientos de Israel viola la Cuarta Convención de Ginebra”, afirmó la corte.

También sostuvo que las políticas y acciones de Israel equivalen a la anexión de grandes porciones del territorio palestino ocupado y que “no está convencida” de que se justifique extender la ley israelí a Cisjordania ocupada y Jerusalén Este.

La CIJ también sostuvo que Israel ha podido ejercer una autoridad clave sobre Gaza a pesar de la retirada de su presencia militar en 2005.

"Israel debe terminar con la ocupación"

La ocupación israelí de décadas en los territorios palestinos es ilegal y debe terminar "lo más rápido posible", afirmó también el máximo tribunal de la ONU.

"La corte ha determinado que la presencia continua de Israel en los territorios palestinos es ilegal", dijo este viernes el presidente de la CIJ, Nawaf Salam. Y agregó: "Israel debe terminar con la ocupación lo más rápido posible".

En esa línea, la CIJ le ordenó a Israel pagar “reparaciones integrales”, restitución e indemnización a todos los palestinos por todos los “actos ilícitos” bajo la ocupación desde 1967.

Palestina celebra el fallo de la Corte Internacional

El ministro de Estado palestino para Relaciones Exteriores y Expatriados, Varsen Aghabekian Shahin, señaló que este era "un gran día para Palestina" después de que la CIJ dictaminara que la ocupación israelí de décadas es ilegal.

"Este es un gran día para Palestina, histórica y jurídicamente", dijo a la agencia de noticias AFP, en nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores palestino.

"Este es el organismo judicial más alto del mundo y ha presentado un análisis muy detallado de lo que está sucediendo a través de la prolongada ocupación y colonización del territorio palestino por parte de Israel, en violación del derecho internacional", añadió.

El fallo tendrá implicaciones históricas, señalan expertos

La decisión de la Corte Internacional de Justicia de declarar ilegal la ocupación israelí de territorios palestinos tendrá amplias implicaciones históricas, consideran observadores.

El fallo, aunque no es legalmente vinculante, envía un mensaje claro a los aliados de Israel con respecto a que apoyar la política de asentamientos y la violencia actual en los territorios ocupados ya no es factible, según los expertos que hablaron con TRT World.

El Dr. Luigi Daniele, destacado académico especializado en derecho de conflictos armados y derecho internacional en la Facultad de Derecho de Nottingham, considera que la decisión de la CIJ es transformadora tanto para el derecho internacional como para el derecho de ocupación.