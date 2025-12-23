“Cuando estalló la revolución en Siria en 2011, me puse del lado del pueblo oprimido y humillado, que estaba siendo sitiado, arrestado y asesinado por las fuerzas del gobierno. Participaba en grupos revolucionarios en Damasco y fui arrestada debido a esta actividad”, cuenta Safana Bakleh, conductora musical siria que resistió la represión del régimen de Bashar al-Assad, durante una conversación con TRT Español.

Aunque ella pudo sobrevivir –a diferencia de los por lo menos 657.000 sirios que perdieron la vida en la guerra civil–, la prisión dejó en Safana una huella imborrable, sobre todo tras compartir una celda pequeña con otra mujer detenida.

“Estaba embarazada de dos meses y había sido tomada como rehén por la detención de su esposo, proveniente de una zona rural de Damasco que el régimen había atacado. Poco a poco estaba perdiendo la cordura”, rememora Safana.

En ese centro de detención, pronto se acostumbró al sonido constante de personas torturadas.

“Recuerdo que, al pasar junto al camino del baño común –al que solo nos permitían ir dos veces al día–, le susurré algo a un joven con los ojos vendados en la sala de torturas. “Le dije: ‘Que Dios te proteja’, y él me respondió en voz baja: ‘Y a ti también’. Si algún guardia hubiera oído ese intercambio, nuestro castigo habría sido severo”, señala.

Unir a Siria

Para Safana, esa experiencia marcó “un punto de inflexión” que “profundizó mi sentido de la fragilidad humana, pero también me dio claridad sobre mi postura y confirmó que mi verdadera fuerza reside en el arte, no en la violencia”, evoca.

Luego, impulsada por ese propósito, decidió centrar su atención en la música como un puente para reconectar a las personas con su humanidad, pese a las “heridas y divisiones” que separaban a los sirios.

En 2016, junto a su colega Ghada Harba –cantante de ópera y profesora del Instituto Superior de Música de Damasco– Safana cofundó el Coro Gardenia. El grupo rinde homenaje a la flor blanca que adorna las casas de la capital siria y simboliza “tanto la delicadeza como la fortaleza de las mujeres”, añade. “Con el tiempo, se convirtió en un sinónimo del espíritu y la identidad del coro”.

Desde el principio, para Safa la idea fue sembrar vida en un “entorno asfixiante, controlado por el régimen y su aparato de seguridad, casi desprovisto de espacios libres que se parecieran a nosotros”, e impulsar “una identidad artística independiente” dentro de los límites de la censura, a través de “mensajes suaves” como la libertad y la paz civil, explica.

“Una oposición abierta y frontal al régimen podía costarnos la vida”, recuerda la siria. “Ese espacio fue como un oasis en medio del desierto, desde donde enviar mensajes que unieran a los sirios, los acercaran y les devolvieran el sentido de sus derechos y valores humanos”.

Safana decidió que el coro sería un colectivo femenino, porque la vida de los jóvenes en las zonas controladas por el régimen “era extremadamente dura”, añade. “Muchos debían esconderse para evitar el servicio militar obligatorio y otros eran hostigados constantemente en los controles”, detalla.

“En cambio, la movilidad de las mujeres era relativamente más sencilla, lo que nos daba mayor margen para llevar a cabo nuestros proyectos, aunque la propia Damasco siguiera bajo la amenaza de bombardeos y ataques”, agrega.

Evolución

Poco a poco empezaron a interpretar obras conocidas, adaptándolas a la sonoridad especial de distintas voces, con el fin de darles “un carácter nuevo que reflejara la fuerza del colectivo femenino, combinando rigor artístico con expresión humana”.

Safana guarda con afecto el primer ensayo de 2016, que se centró en canciones clásicas de dibujos animados. “Nuestro objetivo era reconectar a la gente con sus recuerdos compartidos de antes de la guerra: recordarles que hubo una infancia y días hermosos que alguna vez nos unieron, lejos de toda la división que vino después”, explica.

Paso a paso, el proyecto evolucionó, incorporando un enfoque social: el papel de la mujer, narrativas alternativas, preservación del patrimonio inmaterial y recuperación de la memoria colectiva siria.