Ahora que Washington ha intensificado la persecución e incautación de buques petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, y mientras se desarrolla una operación para decomisar el tercer barco cerca al país, Caracas responde con un mensaje contundente al anunciar que el país cumplió con su meta de producción de crudo para este año.

La empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) reveló que alcanzó la meta de 1,2 millones de barriles de petróleo por día “prevista para este año, y se prepara para lograr el incremento de producción y metas para el 2026”, escribió en tono de elogio la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, en un mensaje difundido en su canal de Telegram.

En una clara referencia a la presión que el país atraviesa por cuenta del despliegue militar de Estados Unidos y las recientes incautaciones a dos buques con crudo venezolano cerca de las costas de la nación , la funcionaria añadió que “nuestra fuerza trabajadora petrolera enfrenta y derrota las hostilidades y la ilegalidad imperial que agrede y atenta contra los derechos humanos de los venezolanos”. Por lo que sostuvo que “el mejor regalo de Navidad que puede recibir nuestro pueblo” es el “esfuerzo desmedido” de este sector.

“¡Nada ni nadie nos detendrá!”, insistió Rodríguez al cerrar su declaración, señalando que junto al presidente Nicolás Maduro “seguiremos nuestro rumbo victorioso de honra y dignidad nacional”.

EE.UU. “persigue activamente” un tercer petrolero cerca de Venezuela

Las declaraciones de Rodríguez, emitidas este sábado, se producen en medio de las operaciones que ha lanzado Washington contra buques petroleros sancionados que transporten crudo venezolano, tras el “bloqueo total y completo” que el presidente de EE.UU., Donald Trump, impuso a estas embarcaciones .

Este fin de semana, las fuerzas estadounidenses decomisaron el buque Centuries, con bandera de Panamá, apenas días después de que incautaran el barco Skipper el pasado 10 de diciembre. En ambas ocasiones, Caracas tildó estas acciones de “piratería internacional” , denunciando que lo que la Casa Blanca busca es apoderarse del petróleo de Venezuela por lo que recurrirá al Consejo de Seguridad de la ONU, y a otros organismos internacionales.

A eso se suma la operación que ejecutaban las fuerzas estadounidenses este lunes para perseguir otro petrolero en aguas internacionales cerca de Venezuela. “La Guardia Costera de EE.UU. está en la persecución activa de un buque sancionado”, declaró un funcionario estadounidense a la agencia de noticias Anadolu. También añadió que la embarcación “lleva una bandera falsa y está sujeta a una orden judicial de incautación”.

Previamente, el medio Bloomberg había reportado, citando a fuentes familiarizadas con la acción, que militares de EE.UU. habían abordado el petrolero Bella 1, con bandera panameña, que iba rumbo a Venezuela para cargar petróleo. Sin embargo, luego se conoció que el personal de Washington no ha ingresado al buque y que aún continúa siguiéndolo.

Según informó The New York Times, citando a funcionarios no identificados, fuerzas de EE.UU. se aproximaron al barco la noche del sábado e intentaron interceptarlo.

Estados Unidos no tiene potestad para intervenir buques en aguas internacionales pues la soberanía corresponde exclusivamente al país al que corresponde la bandera que iza. Lo único que puede hacer Washington, de acuerdo a la ley internacional, es inspeccionar el buque si sospecha que la bandera no es verídica.

Por otro lado, justificar la incautación por sanciones tampoco está respaldado por la ley intencional, puesto que estas medidas son unilaterales por parte de EE.UU. y no aprobadas por la ONU.