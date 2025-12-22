Ahora que Washington ha intensificado la persecución e incautación de buques petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, y mientras se desarrolla una operación para decomisar el tercer barco cerca al país, Caracas responde con un mensaje contundente al anunciar que el país cumplió con su meta de producción de crudo para este año.
La empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) reveló que alcanzó la meta de 1,2 millones de barriles de petróleo por día “prevista para este año, y se prepara para lograr el incremento de producción y metas para el 2026”, escribió en tono de elogio la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, en un mensaje difundido en su canal de Telegram.
En una clara referencia a la presión que el país atraviesa por cuenta del despliegue militar de Estados Unidos y las recientes incautaciones a dos buques con crudo venezolano cerca de las costas de la nación, la funcionaria añadió que “nuestra fuerza trabajadora petrolera enfrenta y derrota las hostilidades y la ilegalidad imperial que agrede y atenta contra los derechos humanos de los venezolanos”. Por lo que sostuvo que “el mejor regalo de Navidad que puede recibir nuestro pueblo” es el “esfuerzo desmedido” de este sector.
“¡Nada ni nadie nos detendrá!”, insistió Rodríguez al cerrar su declaración, señalando que junto al presidente Nicolás Maduro “seguiremos nuestro rumbo victorioso de honra y dignidad nacional”.
EE.UU. “persigue activamente” un tercer petrolero cerca de Venezuela
Las declaraciones de Rodríguez, emitidas este sábado, se producen en medio de las operaciones que ha lanzado Washington contra buques petroleros sancionados que transporten crudo venezolano, tras el “bloqueo total y completo” que el presidente de EE.UU., Donald Trump, impuso a estas embarcaciones.
Este fin de semana, las fuerzas estadounidenses decomisaron el buque Centuries, con bandera de Panamá, apenas días después de que incautaran el barco Skipper el pasado 10 de diciembre. En ambas ocasiones, Caracas tildó estas acciones de “piratería internacional”, denunciando que lo que la Casa Blanca busca es apoderarse del petróleo de Venezuela por lo que recurrirá al Consejo de Seguridad de la ONU, y a otros organismos internacionales.
A eso se suma la operación que ejecutaban las fuerzas estadounidenses este lunes para perseguir otro petrolero en aguas internacionales cerca de Venezuela. “La Guardia Costera de EE.UU. está en la persecución activa de un buque sancionado”, declaró un funcionario estadounidense a la agencia de noticias Anadolu. También añadió que la embarcación “lleva una bandera falsa y está sujeta a una orden judicial de incautación”.
Previamente, el medio Bloomberg había reportado, citando a fuentes familiarizadas con la acción, que militares de EE.UU. habían abordado el petrolero Bella 1, con bandera panameña, que iba rumbo a Venezuela para cargar petróleo. Sin embargo, luego se conoció que el personal de Washington no ha ingresado al buque y que aún continúa siguiéndolo.
Según informó The New York Times, citando a funcionarios no identificados, fuerzas de EE.UU. se aproximaron al barco la noche del sábado e intentaron interceptarlo.
Estados Unidos no tiene potestad para intervenir buques en aguas internacionales pues la soberanía corresponde exclusivamente al país al que corresponde la bandera que iza. Lo único que puede hacer Washington, de acuerdo a la ley internacional, es inspeccionar el buque si sospecha que la bandera no es verídica.
Por otro lado, justificar la incautación por sanciones tampoco está respaldado por la ley intencional, puesto que estas medidas son unilaterales por parte de EE.UU. y no aprobadas por la ONU.
China critica a EE.UU. por incautación de petroleros
Las críticas a Washington por sus operaciones contra los petroleros también se extendieron fuera de la región. Este lunes, China cuestionó duramente a Estados Unidos por la “incautación arbitraria” de buques de otros países con crudo a bordo.
“La práctica estadounidense de incautar arbitrariamente buques de otros países viola gravemente el derecho internacional”, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, a la prensa en Beijing.
“China se opone a las sanciones unilaterales e ilícitas que carecen de fundamento en el derecho internacional y de autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, añadió Lin.
Venezuela anuncia salida de un buque de Chevron con crudo
En paralelo, el Gobierno de Venezuela informó este domingo sobre la salida de un buque de la compañía estadounidense Chevron, cargado con crudo, desde su territorio rumbo a EE.UU.
La vicepresidenta Rodríguez anunció en su canal de Telegram que el barco Canopus Voyager había zarpado "con petróleo venezolano rumbo a Estados Unidos", en "estricto apego a las normas y en cumplimento de los compromisos asumidos" por la industria petrolera de su nación.
Una salida prácticamente simultánea a las operaciones de incautación que Washington ha ejecutado contra petroleros sancionados. Chevron opera en Venezuela en asociación con la estatal PDVSA gracias a una licencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que la exime de las sanciones impuestas al crudo venezolano.
"Venezuela siempre ha sido y seguirá siendo respetuosa de la legalidad nacional e internacional. ¡Nada ni nadie detendrá a nuestra patria en su camino de avance y victoria!", agregó Rodríguez, quien compartió un vídeo que muestra al barco.
Desde el norte y desde el sur de América, las tensiones no han hecho sino escalar. La Casa Blanca sostiene que los decomisos de petroleros, junto con despliegues navales que incluyen al portaaviones USS Gerald R. Ford, buscan combatir lo que ha enmarcado como su lucha contra el narcotráfico. Venezuela, en cambio, afirma que Washington utiliza el combate contra las drogas como un pretexto para sacar del poder a Nicolás Maduro y controlar los recursos petroleros del país.
Al menos 104 personas fueron asesinadas en ataques de EE.UU. contra supuestas embarcaciones dedicadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental. Hasta ahora, el Gobierno de Trump no ha presentado pruebas concretas de que los barcos atacados transportaran drogas.
Múltiples expertos y líderes han señalado que quienes iban en las embarcaciones atacadas por el Pentágono son civiles y sus supuestos vínculos con el narcotráfico no justifican el uso de la fuerza letal, por lo que las acciones constituirían ejecuciones extrajudiciales. Organizaciones de derechos humanos han señalado además que los operativos letales violan el derecho internacional.
Desde septiembre, expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU advirtieron que “el derecho internacional no permite que los gobiernos simplemente asesinen a presuntos traficantes de drogas”. "Las actividades criminales deben ser interrumpidas, investigadas y procesadas de acuerdo con el Estado de derecho, incluyendo la cooperación internacional", indicó en ese momento un comunicado firmado por tres expertos que colaboran regularmente con el organismo.