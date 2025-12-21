La ofensiva marítima de Estados Unidos contra Venezuela sumó un nuevo capítulo: Washington incautó este sábado otro buque que transportaba petróleo cerca de la costa venezolana, el segundo en menos de una semana. Lo hizo en el marco del endurecimiento de su presión marítima sobre Caracas y del bloqueo que, según afirma, realiza contra buques sancionados. El Gobierno venezolano rechazó firmemente la operación y denunció la incautación como un “grave acto de piratería internacional”.

Funcionarios venezolanos condenaron el “robo y secuestro” del petrolero por parte de Estados Unidos, por segunda vez, según un comunicado oficial. “Estos actos no quedarán impunes”, señaló un mensaje publicado el sábado en redes sociales por la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Agregó que “los responsables de estos graves hechos responderán ante la justicia y ante la historia por su conducta criminal”.

Asimismo, Caracas informó que denunciará estas acciones ante el Consejo de Seguridad de la ONU y otros organismos multilaterales.

El pasado miércoles, Estados Unidos anunció la imposición de un “bloqueo total y completo” a los buques petroleros venezolanos sancionados, tras incautar el primer petrolero cerca de la costa venezolana, llamado Skipper, una acción que Caracas también denunció como “piratería”. En ese contexto, desde el Gobierno de Estados Unidos confirmaron la incautación del segundo buque que, según afirman, había atracado por última vez en Venezuela y sobre el que pesaban sanciones.

La Guardia Costera de Estados Unidos tomó el control del buque antes del amanecer, con apoyo del Pentágono, escribió en X la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. “Estados Unidos seguirá persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región”, afirmó. “Los encontraremos y los detendremos”, añadió Noem.

No obstante, la cadena estadounidense CNN informó, citando a un funcionario que habló bajo condición de anonimato, que el buque incautado este sábado no está sujeto a sanciones de Estados Unidos. Según esa fuente, se trataba de un petrolero con bandera de Panamá que transportaba crudo venezolano con destino final en Asia.

El episodio ocurre en medio de una fuerte escalada de tensiones. La Casa Blanca sostiene que estas medidas, junto con despliegues navales que incluyen al portaaviones USS Gerald R. Ford, buscan combatir la corrupción y el narcotráfico. Venezuela, en cambio, afirma que Washington utiliza la lucha antidrogas como pretexto para sacar del poder a Nicolás Maduro y controlar los recursos petroleros del país. Al menos 104 personas fueron asesinadas en ataques de EE.UU. contra supuestas embarcaciones dedicadas al narcotráfico. Hasta ahora, el Gobierno de Trump no ha presentado pruebas concretas de que los barcos atacados transportaran drogas.

EE.UU. y Venezuela interfieren señales GPS, según reporte

En paralelo, un reporte del diario estadounidense The New York Times indicó que Estados Unidos y Venezuela han estado interfiriendo señales de navegación satelital en partes del Caribe, una situación que podría aumentar los riesgos para el tráfico aéreo y marítimo civil.