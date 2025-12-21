La ofensiva marítima de Estados Unidos contra Venezuela sumó un nuevo capítulo: Washington incautó este sábado otro buque que transportaba petróleo cerca de la costa venezolana, el segundo en menos de una semana. Lo hizo en el marco del endurecimiento de su presión marítima sobre Caracas y del bloqueo que, según afirma, realiza contra buques sancionados. El Gobierno venezolano rechazó firmemente la operación y denunció la incautación como un “grave acto de piratería internacional”.
Funcionarios venezolanos condenaron el “robo y secuestro” del petrolero por parte de Estados Unidos, por segunda vez, según un comunicado oficial. “Estos actos no quedarán impunes”, señaló un mensaje publicado el sábado en redes sociales por la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Agregó que “los responsables de estos graves hechos responderán ante la justicia y ante la historia por su conducta criminal”.
Asimismo, Caracas informó que denunciará estas acciones ante el Consejo de Seguridad de la ONU y otros organismos multilaterales.
El pasado miércoles, Estados Unidos anunció la imposición de un “bloqueo total y completo” a los buques petroleros venezolanos sancionados, tras incautar el primer petrolero cerca de la costa venezolana, llamado Skipper, una acción que Caracas también denunció como “piratería”. En ese contexto, desde el Gobierno de Estados Unidos confirmaron la incautación del segundo buque que, según afirman, había atracado por última vez en Venezuela y sobre el que pesaban sanciones.
La Guardia Costera de Estados Unidos tomó el control del buque antes del amanecer, con apoyo del Pentágono, escribió en X la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. “Estados Unidos seguirá persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región”, afirmó. “Los encontraremos y los detendremos”, añadió Noem.
No obstante, la cadena estadounidense CNN informó, citando a un funcionario que habló bajo condición de anonimato, que el buque incautado este sábado no está sujeto a sanciones de Estados Unidos. Según esa fuente, se trataba de un petrolero con bandera de Panamá que transportaba crudo venezolano con destino final en Asia.
El episodio ocurre en medio de una fuerte escalada de tensiones. La Casa Blanca sostiene que estas medidas, junto con despliegues navales que incluyen al portaaviones USS Gerald R. Ford, buscan combatir la corrupción y el narcotráfico. Venezuela, en cambio, afirma que Washington utiliza la lucha antidrogas como pretexto para sacar del poder a Nicolás Maduro y controlar los recursos petroleros del país. Al menos 104 personas fueron asesinadas en ataques de EE.UU. contra supuestas embarcaciones dedicadas al narcotráfico. Hasta ahora, el Gobierno de Trump no ha presentado pruebas concretas de que los barcos atacados transportaran drogas.
EE.UU. y Venezuela interfieren señales GPS, según reporte
En paralelo, un reporte del diario estadounidense The New York Times indicó que Estados Unidos y Venezuela han estado interfiriendo señales de navegación satelital en partes del Caribe, una situación que podría aumentar los riesgos para el tráfico aéreo y marítimo civil.
Según el informe, algunos buques de guerra estadounidenses desplegados en la región en los últimos meses han interferido señales GPS en su entorno. La información se basa en declaraciones de un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, y en un análisis de datos de la Universidad de Stanford.
Por separado, la empresa de datos satelitales Spire Global señaló que las fuerzas armadas venezolanas han bloqueado señales de posicionamiento alrededor de infraestructura crítica, como bases militares, refinerías de petróleo y plantas eléctricas. Caracas indica que estas medidas son en respuesta a la creciente presión de Washington.
El aumento de la interferencia GPS representa “uno de los ejemplos más claros del impacto regional” de la campaña de Trump contra Maduro, señaló el periódico.
Una guerra sería una “catástrofe humanitaria”, advierte Lula da Silva
Por otro lado, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió que una acción militar de Estados Unidos en Venezuela provocaría una “catástrofe humanitaria”.
Las declaraciones se produjeron este sábado durante la cumbre del bloque sudamericano Mercosur, días después de que Trump dejara abierta la posibilidad de una guerra contra el Gobierno de Maduro. “No lo descarto”, había respondido el mandatario estadounidense ante una consulta de periodistas.
“Cuatro décadas después de la guerra de las Malvinas, el continente vuelve a ser amenazado por la presencia militar de una potencia” extranjera, dijo Lula da Silva en la ciudad de Foz do Iguacu, en referencia a la guerra entre Argentina y Reino Unido en 1982.
“Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria para el hemisferio y un precedente peligroso para el mundo”, afirmó.
Asimismo, el jueves el presidente brasileño dijo estar “muy preocupado” por la situación y se mostró dispuesto a actuar como mediador para evitar un conflicto armado. Indicó que le dijo al presidente estadounidense que “las cosas no se resuelven con tiros”, sino con diálogo.
“Le dije a Trump que esta es una región de paz, que debe seguir así”, indicó, y se ofreció a “conversar con Venezuela y con otros países para evitar un conflicto armado en nuestra América del Sur”.