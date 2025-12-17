Los buques petroleros venezolanos han pasado a ser el eje de la creciente escalada entre Washington y Caracas. Tras la incautación de un buque que transportaba crudo la semana pasada , el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ahora un “bloqueo total y completo” a todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. Esta medida fue calificada de “irracional” y “grotesca amenaza” por el Gobierno venezolano, que además presentó una denuncia formal ante el Consejo de Seguridad de la ONU por el decomiso de la embarcación.

"Hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela", señaló Trump en su plataforma Truth Social . El mandatario también afirmó que el despliegue militar que Washington mantiene en el Caribe "sólo seguirá aumentando" hasta que Venezuela supuestamente devuelva a EE.UU. América “todo el petróleo, la tierra y otros activos que anteriormente nos robaron".

En su mensaje, Trump volvió a acusar sin pruebas al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de ser una “organización terrorista internacional” contra la que busca apuntar con el bloqueo total. Reiteradamente, Maduro ha rechazado estos señalamientos de la Casa Blanca, denunciando que Washington busca sacarlo del poder y que los verdaderos motivos de su presión militar buscan apropiarse de las reservas de petróleo y los recursos de Venezuela.

Venezuela califica de "irracional" el bloqueo

La respuesta de Caracas no se hizo esperar. El Gobierno de Venezuela reaccionó este martes señalando que la medida de Trump es “irracional” y constituye una “grotesca amenaza”. También acusó a Washington de intentar imponer “un supuesto bloqueo militar naval”. "El presidente de Estados Unidos pretende imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval a Venezuela con el objetivo de robarse las riquezas que pertenecen a nuestra patria", se lee en el comunicado oficial, publicado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez .

La declaración de Caracas también advierte que la decisión de Trump vulnera el derecho al “libre comercio y la libre navegabilidad”, al tiempo que representa “una amenaza temeraria y grave” para el país. Refiriéndose al mandatario estadounidense agregó que este “asume que el petróleo, tierras y riquezas mineras de Venezuela son de su propiedad. Y en consecuencia, Venezuela debe entregarle todas sus riquezas de inmediato”.

Ante este escenario, el comunicado señaló que el embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, “procederá a denunciar” esta grave violación del derecho internacional. A eso se suma que Caracas llevó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la incautación del petrolero la semana pasada, un hecho que señaló de “robo”.

Moncada presentó una misiva en español al Consejo de Seguridad para invitarlo a "condenar públicamente este acto de piratería promovida por un Estado, el uso ilegítimo de la fuerza militar contra un buque privado y el robo de un cargamento producto del comercio internacional lícito". Según la carta, fechada en Caracas y difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores del país, Estados Unidos se apropió “ilegalmente de un cargamento de petróleo venezolano correspondiente a una operación comercial regular, legítima y plenamente ajustada al derecho internacional”.